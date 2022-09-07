Riscos de empréstimos justos podem ser introduzidos por meio de dados inseridos com viés, algoritmos que amplificam vieses de dados e uso com viés da saída do modelo. As funções de MRM devem desempenhar um papel essencial no programa de empréstimos justo em empresas financeiras que dependem cada vez mais de modelos. O manual reforça essa função e apresenta expectativas detalhadas sobre considerações de empréstimos justos no framework de GRM de um banco. Ela faz referência explicitamente às políticas de MRM que devem incluir considerações sobre empréstimos justos, incluindo normas para garantir que os modelos não causem ou promovam a discriminação por meio de tratamento díspar ou impacto díspar.

Mais especificamente, a framework de MRM de um banco deve incluir controles para o desenvolvimento, implementação e uso de modelos, incluindo controles para monitorar possíveis saídas ou resultados discriminatórios. Observamos que os modelos afetados por problemas de empréstimos justos geralmente dependem de dados dinâmicos e atualizados com frequência, como modelos de monitoramento de transações.

Um modelo que produz resultados justos e sem viés pode falhar nesse aspecto quando os dados de entrada desviam. Por esses motivos, a framework de monitoramento contínuo desses modelos deve incluir o monitoramento de viés nos dados. Da mesma forma, o manual afirma que o framework MRM deve estabelecer normas apropriadas para validação de modelos para identificar vieses nos dados ou resultados do modelo. Por fim, o framework de MRM deve reconhecer que riscos de empréstimos justos podem ser introduzidos por meio de sobreposições e ajustes de gerenciamento.

O manual também menciona modelos criados exclusivamente para avaliar a conformidade com as leis de empréstimo justas e discute abordagens alternativas de testes. Como as políticas relevantes (como a subscrição de crédito) frequentemente orientam o desenvolvimento de tais modelos, a incapacidade de encontrar um bom modelo pode prejudicar a capacidade de uma empresa de avaliar os riscos de empréstimos justos de forma eficaz. Pelo mesmo motivo, o backtesting padrão não é possível, pois os modelos são construídos para refletir as políticas de um determinado período. Alternativamente, avaliações manuais de arquivos devem ser realizadas para destacar quaisquer erros de dados, identificar fatores não incluídos no modelo estatístico. Avaliações manuais de arquivos também avaliam se esses fatores adicionais podem explicar as diferenças remanescentes entre os membros do grupo de base proibidos e os membros do grupo de controle.

É importante ressaltar que esses esforços precisam ser dimensionados adequadamente para serem eficazes, e o livreto Sampling Methodologies do OCC, recentemente atualizado, fornece a orientação necessária.

Reconhecendo o uso predominante de modelos de IA, o manual exige processos eficazes para validar que o uso de IA fornece resultados sólidos, justos e sem viés. Como geralmente são mais complexos, os modelos de IA podem facilmente ocultar viés nos dados, na modelagem de dados e nos resultados.

O OCC afirma que não é suficiente estabelecer a imparcialidade das variáveis individuais, pois as interações complexas típicas das abordagens de IA podem levar a impactos ou resultados não intencionais. Combinações complexas de entradas implicitamente consideradas pelos modelos de IA podem servir como proxies de classes proibidas. Modelos que dependem de tais proxies implícitos devem representar um relacionamento espúrio que resultou de entradas e resultados sendo afetados por características proibidas não observadas.

Além disso, definir adequadamente a saída de um modelo para avaliação de viés é essencial. Embora a saída nominal de um modelo de classificação possa ser um rótulo binário, a saída real é normalmente uma probabilidade estimada de cada resultado. Se o modelo fornece resultados sem viés pode depender de qual tipo de saída é usado e analisado. Por exemplo, um modelo de subscrição de crédito pode fornecer status projetados de delinquentes e não delinquentes, mas pode apresentar probabilidades com viés desses status. Uma análise do status projetado não revelaria os possíveis problemas e poderia ser problemática se esses dados fossem usados para informar as decisões de subscrição.