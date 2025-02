A frase "o cliente sempre tem razão", creditada ao varejista londrino do início do século XX, Harry Gordon Selfridge, surgiu quando o atendimento ao cliente estava longe de ser a prioridade que é hoje. No fim do Século XIX e início do Século XX, as compras eram amplamente transacionais, guiadas pelo princípio caveat emptor: “que o comprador que se cuide.” Os varejistas muitas vezes vendiam produtos defeituosos, faziam declarações exageradas e ofereciam pouco suporte, deixando os compradores enfrentando esses riscos por conta própria

Nessa época, os comerciantes frequentemente vendiam produtos de baixa qualidade ou imitações, apresentando tecidos baratos e outros materiais como se fossem luxuosos ou exóticos. Eram comuns alegações de que os produtos eram “aprovados por médicos” ou “comprovados cientificamente”, tônicos medicinais prometiam curar desde dores de cabeça até tuberculose, mas frequentemente careciam de validade médica e, às vezes, eram adulterados com substâncias perigosas, como morfina e cocaína. Trabalhadores chineses introduziram o óleo de cobra nos EUA como um remédio tradicional anti-inflamatório, mas vendedores americanos frequentemente o substituíam por óleos mais baratos ou até mesmo ópio. Isso fez com que “óleo de cobra” se tornasse um termo para curas falsas e “vendedor de óleo de cobra” passasse a designar quem comercializava produtos fraudulentos.

Esse ambiente não regulamentado criou uma oportunidade para Selfridge e outros pioneiros do varejo, incluindo Marshall Field em Chicago e John Wanamaker em Filadélfia, se diferenciarem ao focar na satisfação do cliente.

A ideia por trás de "o cliente sempre tem razão" foi revolucionária porque sinalizou uma mudança na forma como as empresas tratavam seus clientes. Selfridge, Field e Wanamaker entenderam que o sucesso a longo prazo dependia da construção de confiança e lealdade, o que significava abordar as reclamações dos clientes e tratá-los com dignidade e respeito, mesmo quando as reclamações dos clientes pareciam irracionais. Os funcionários foram incentivados a criar uma experiência mais acolhedora para o cliente. Essa mudança ajudou a inaugurar uma nova era de comércio baseada na confiança e na repetição de negócios.

Com o tempo, a filosofia de "o cliente sempre tem razão" enfrentou críticas por permitir exigências irreais e até comportamentos abusivos. Muitas empresas agora preferem uma abordagem equilibrada, enfatizando que "o cliente merece ser ouvido". Essa perspectiva preserva a satisfação do cliente e respeita os funcionários e estabelece limites saudáveis.