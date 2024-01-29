Como líder, você precisa saber para onde quer levar o negócio — entender a trajetória da sua organização não é negociável. Entretanto, sua perspectiva deve estar baseada na realidade; ou seja, você precisa entender as limitações do seu ambiente atual:

Onde está aquém do necessário?

Em que ponto você já identificou espaço para melhoria?

Onde você pode fazer mudanças significativas?

As respostas a essas perguntas podem ajudar a orientar seu plano de transformação com metas alcançáveis. As mudanças provavelmente virão por meio de sistemas de tecnologia desatualizados e desarticulados e processos ineficientes e caros.

Também é importante definir claramente o papel das novas tecnologias avançadas em seu novo ambiente. IA e conteinerização não são apenas chavões. São ferramentas e métodos poderosos que ajudam a aumentar a eficiência, a agilidade e a resiliência em todo o data center e em tudo o que a empresa faz por meio de meios digitais.

A IA oferece insights e a capacidade de automatizar recursos com inteligência.

Mais da metade das organizações entrevistadas busca aumentar valor e receita por meio da adoção da IA generativa.

A conteinerização oferece maior flexibilidade e potencial de crescimento na implementação de aplicações em qualquer ambiente de nuvem híbrida que você possa imaginar (e precisar).

A Gartner prevê que 15% das cargas de trabalho de produção locais serão executadas em contêineres até 2026.

Não basta acompanhar esses avanços na tecnologia. Use-os e crie processos avançados baseados em dados em torno deles para permitir que toda a sua organização crie uma vantagem competitiva distinta.

Quando você tem seus objetivos e missão claramente definidos, pode desenvolver um plano estratégico que incorpore tecnologias avançadas, processos — e até mesmo serviços de parceiros — para alcançar os resultados descritos. Esse plano não deve apenas lidar com as necessidades imediatas, mas também deve ser flexível e adaptável para superar os desafios futuros e aproveitar as oportunidades futuras. Também deve incluir resiliência e sustentabilidade como inquilinos fundamentais para garantir que você possa continuar crescendo e se transformando nos próximos anos.