O blueprint de um data center moderno

Grupo de pessoas trabalhando em tablet em sala de servidores

A primeira parte desta série examinou as forças dinâmicas por trás da retransformação do data center. Agora, veremos o projeto do data center moderno, explorando o papel de tecnologias avançadas, como IA e conteinerização, na busca por resiliência e sustentabilidade.

Crie estratégias e se planeje para a diferenciação

Como líder, você precisa saber para onde quer levar o negócio — entender a trajetória da sua organização não é negociável. Entretanto, sua perspectiva deve estar baseada na realidade; ou seja, você precisa entender as limitações do seu ambiente atual:

  • Onde está aquém do necessário?
  • Em que ponto você já identificou espaço para melhoria?
  • Onde você pode fazer mudanças significativas?

As respostas a essas perguntas podem ajudar a orientar seu plano de transformação com metas alcançáveis. As mudanças provavelmente virão por meio de sistemas de tecnologia desatualizados e desarticulados e processos ineficientes e caros.

Também é importante definir claramente o papel das novas tecnologias avançadas em seu novo ambiente. IA e conteinerização não são apenas chavões. São ferramentas e métodos poderosos que ajudam a aumentar a eficiência, a agilidade e a resiliência em todo o data center e em tudo o que a empresa faz por meio de meios digitais.

  • A IA oferece insights e a capacidade de automatizar recursos com inteligência.
  • Mais da metade das organizações entrevistadas busca aumentar valor e receita por meio da adoção da IA generativa.
  • A conteinerização oferece maior flexibilidade e potencial de crescimento na implementação de aplicações em qualquer ambiente de nuvem híbrida que você possa imaginar (e precisar).
  • A Gartner prevê que 15% das cargas de trabalho de produção locais serão executadas em contêineres até 2026.

Não basta acompanhar esses avanços na tecnologia. Use-os e crie processos avançados baseados em dados em torno deles para permitir que toda a sua organização crie uma vantagem competitiva distinta.

Quando você tem seus objetivos e missão claramente definidos, pode desenvolver um plano estratégico que incorpore tecnologias avançadas, processos — e até mesmo serviços de parceiros — para alcançar os resultados descritos. Esse plano não deve apenas lidar com as necessidades imediatas, mas também deve ser flexível e adaptável para superar os desafios futuros e aproveitar as oportunidades futuras. Também deve incluir resiliência e sustentabilidade como inquilinos fundamentais para garantir que você possa continuar crescendo e se transformando nos próximos anos.

Use dados e precisão automatizada para produzir resultados

O que é precisão automatizada? Quando você consegue integrar dados, ferramentas e processos para gerenciar e otimizar vários aspectos de um data center, a precisão automatizada passa a ser o aproveitamento da tecnologia para executar operações com:

  • Alta precisão
  • Intervenção mínima
  • Desempenho consistente
  • Resultados previsíveis

A automação desempenhará um papel fundamental na transformação do data center, onde a escala e a complexidade ultrapassarão a capacidade dos humanos de manter tudo funcionando sem problemas. Para você, como líder de negócios, isso significa mudar de métodos manuais para uma abordagem mais otimizada, baseada em tecnologia e habilitada por dados.

A IA é um componente crítico nesse avanço em direção à precisão automatizada. Capaz de analisar grandes conjuntos de dados, prever tendências e tomar decisões informadas, o papel da IA será transformar a mera automação em operação inteligente. Trinta e quatro por cento das organizações entrevistadas planejam investir mais em IA e aprendizado de máquina (ML) ao longo do ano.

Com a aplicação de precisão automatizada impulsionada por IA ao seu data center, você pode:

  • Realize tarefas repetitivas e demoradas com velocidade e precisão incomparáveis
  • Libere recursos humanos para iniciativas mais estratégicas que não podem ser automatizadas
  • Identifique anomalias com rapidez e preveja falhas antes que elas ocorram
  • Distribua recursos de forma inteligente com base na demanda em tempo real
  • Detecte e mitigue ameaças de forma mais eficaz em comparação com métodos tradicionais
  • Otimize o uso de energia e reduza o desperdício conforme suas metas de sustentabilidade

Trace um caminho para a resiliência e sustentabilidade

A evolução do data center ajuda a posicionar sua organização na vanguarda do avanço tecnológico e no centro das práticas comerciais sustentáveis. A adoção de um data center moderno que incorpora IA, edge computing e conteinerização pode ajudar a garantir que sua organização emerja como um negócio dinâmico, eficiente e ambientalmente consciente. 

A IBM e a VMware podem ajudar você a projetar o data center do futuro, um que usa tecnologias de automação, hiperconvergência e nuvem para viabilizar o alto desempenho, a confiabilidade e a sustentabilidade. Com ofertas de segurança, conformidade, análise de dados e conteinerização, a IBM e a VMware podem garantir que seu data center moderno atenda aos seus objetivos de negócios

Autora

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Luis Meza

Senior Director

IBM Business Development, VMWare

Vinay Parisa

Chief Architect

Migration Factory

