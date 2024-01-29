A primeira parte desta série examinou as forças dinâmicas por trás da retransformação do data center. Agora, veremos o projeto do data center moderno, explorando o papel de tecnologias avançadas, como IA e conteinerização, na busca por resiliência e sustentabilidade.
Como líder, você precisa saber para onde quer levar o negócio — entender a trajetória da sua organização não é negociável. Entretanto, sua perspectiva deve estar baseada na realidade; ou seja, você precisa entender as limitações do seu ambiente atual:
As respostas a essas perguntas podem ajudar a orientar seu plano de transformação com metas alcançáveis. As mudanças provavelmente virão por meio de sistemas de tecnologia desatualizados e desarticulados e processos ineficientes e caros.
Também é importante definir claramente o papel das novas tecnologias avançadas em seu novo ambiente. IA e conteinerização não são apenas chavões. São ferramentas e métodos poderosos que ajudam a aumentar a eficiência, a agilidade e a resiliência em todo o data center e em tudo o que a empresa faz por meio de meios digitais.
Não basta acompanhar esses avanços na tecnologia. Use-os e crie processos avançados baseados em dados em torno deles para permitir que toda a sua organização crie uma vantagem competitiva distinta.
Quando você tem seus objetivos e missão claramente definidos, pode desenvolver um plano estratégico que incorpore tecnologias avançadas, processos — e até mesmo serviços de parceiros — para alcançar os resultados descritos. Esse plano não deve apenas lidar com as necessidades imediatas, mas também deve ser flexível e adaptável para superar os desafios futuros e aproveitar as oportunidades futuras. Também deve incluir resiliência e sustentabilidade como inquilinos fundamentais para garantir que você possa continuar crescendo e se transformando nos próximos anos.
O que é precisão automatizada? Quando você consegue integrar dados, ferramentas e processos para gerenciar e otimizar vários aspectos de um data center, a precisão automatizada passa a ser o aproveitamento da tecnologia para executar operações com:
A automação desempenhará um papel fundamental na transformação do data center, onde a escala e a complexidade ultrapassarão a capacidade dos humanos de manter tudo funcionando sem problemas. Para você, como líder de negócios, isso significa mudar de métodos manuais para uma abordagem mais otimizada, baseada em tecnologia e habilitada por dados.
A IA é um componente crítico nesse avanço em direção à precisão automatizada. Capaz de analisar grandes conjuntos de dados, prever tendências e tomar decisões informadas, o papel da IA será transformar a mera automação em operação inteligente. Trinta e quatro por cento das organizações entrevistadas planejam investir mais em IA e aprendizado de máquina (ML) ao longo do ano.
Com a aplicação de precisão automatizada impulsionada por IA ao seu data center, você pode:
A evolução do data center ajuda a posicionar sua organização na vanguarda do avanço tecnológico e no centro das práticas comerciais sustentáveis. A adoção de um data center moderno que incorpora IA, edge computing e conteinerização pode ajudar a garantir que sua organização emerja como um negócio dinâmico, eficiente e ambientalmente consciente.
A IBM e a VMware podem ajudar você a projetar o data center do futuro, um que usa tecnologias de automação, hiperconvergência e nuvem para viabilizar o alto desempenho, a confiabilidade e a sustentabilidade. Com ofertas de segurança, conformidade, análise de dados e conteinerização, a IBM e a VMware podem garantir que seu data center moderno atenda aos seus objetivos de negócios
