Os benefícios da agricultura sustentável e como chegamos lá

Há um esforço concentrado para modernizar o setor agrícola, e a inteligência meteorológica baseada em dados é a chave para sustentabilidade. A gestão dos processos de tomada de decisão na agricultura sempre foi complexa porque há muitos fatores limitantes diferentes que não estão sob o controle do agricultor. O clima em si é o principal deles.

Big data está por aí, e estamos aproveitando-o para ajudar a agricultura moderna a evoluir para que dependa menos de entradas manuais e mais de análises baseadas em dados. Entendemos que é impraticável confiar na intuição e na tecnologia tradicional enquanto a população global continua se expandindo e a pressão continua aumentando no setor agrícola. Como resultado, estamos desenvolvendo soluções para agricultura que usam coleta automática de dados, análise preditiva de dados e insights orientados por IA como base para a agricultura sustentável.

A visão da agricultura sustentável envolve pessoas em diversas funções em todo o setor. Vamos explorar como chegamos a este ponto e por que as práticas agrícolas modernas são as próximas etapas lógicas para o mundo prosperar.