Os benefícios da agricultura sustentável e como chegamos lá

Há um esforço concentrado para modernizar o setor agrícola, e a inteligência meteorológica baseada em dados é a chave para sustentabilidade. A gestão dos processos de tomada de decisão na agricultura sempre foi complexa porque há muitos fatores limitantes diferentes que não estão sob o controle do agricultor. O clima em si é o principal deles.
Big data está por aí, e estamos aproveitando-o para ajudar a agricultura moderna a evoluir para que dependa menos de entradas manuais e mais de análises baseadas em dados. Entendemos que é impraticável confiar na intuição e na tecnologia tradicional enquanto a população global continua se expandindo e a pressão continua aumentando no setor agrícola. Como resultado, estamos desenvolvendo soluções para agricultura que usam coleta automática de dados, análise preditiva de dados e insights orientados por IA como base para a agricultura sustentável.
A visão da agricultura sustentável envolve pessoas em diversas funções em todo o setor. Vamos explorar como chegamos a este ponto e por que as práticas agrícolas modernas são as próximas etapas lógicas para o mundo prosperar.
A quantidade de terra arável provavelmente permanecerá constante. Conforme a população cresce, precisaremos produzir mais culturas a partir dos recursos existentes. Até o ano de 2050, haverá 9 bilhões de pessoas no planeta. Para alimentar essa população em crescimento, a produção de alimentos deve aumentar em pelo menos 70%.
Se o setor agrícola não olhar além das estratégias tradicionais, as gerações futuras não poderão produzir e aproveitar nossas terras aráveis. No passado, a agricultura se concentrava em aproveitar ao máximo a terra disponível e produzir o maior número possível de culturas. Não havia foco na produção agrícola sustentável ou na preservação das terras. Do ponto de vista financeiro, não havia foco na lucratividade e na conservação de terras e recursos. Essas duas coisas andam de mãos dadas.
Há vantagens reais em se comprometer com o desenvolvimento de práticas agrícolas impulsionadas pela tecnologia, e dados meteorológicos e análise de dados avançada nos ajudarão a chegar lá. Nosso objetivo é ajudar produtores e empresas a tomar melhores decisões com base em dados meteorológicos, para que possamos continuar a construir para os benefícios notáveis da agricultura sustentável:
Ao adotar práticas sustentáveis, os agricultores reduzirão sua dependência de energia não renovável, reduzirão o uso de produtos químicos e economizarão recursos escassos. Manter a terra saudável e abastecida pode ajudar muito, considerando o aumento da população e a demanda por alimentos.
Agricultura mais inteligente e transporte de alimentos do viveiro à mesa de maneira mais eficiente trará benefício a todos os envolvidos com o setor agrícola. Os dados de IoT provenientes de sensores instalados em tudo, desde semeadores, pulverizadores e espalhadores até drones, imagens de satélite e solo, transformam surpresas em raridades.
Como explicamos, o aumento previsto na população é motivo de preocupação. Atualmente, há uma oportunidade de desenvolver práticas agrícolas do ponto de vista puramente produtivo, e a agricultura sustentável é o caminho com mais oportunidades.
A The Weather Company está focada em maximizar a produção de alimentos, minimizando o impacto ambiental e limitando os custos operacionais necessários. Modernizar as práticas agrícolas não é um esforço de curto prazo, mas por meio da experiência de líderes veteranos do setor, décadas de pesquisa da IBM, inteligência artificial, análise de dados e insights preditivos com dados exclusivos da Internet das Coisas (IoT), esperamos liderar a evolução da agricultura.
