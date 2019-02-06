A TI continua sob intensa pressão para aumentar a agilidade e acelerar a entrega de novas funcionalidades às linhas de negócios. Um ponto específico de pressão é a implementação de código de aplicações novo ou aprimorado na frequência e no imediatismo exigidos pela transformação digital típica. Nos bastidores, esse problema não é simples e é agravado por desafios de infraestrutura. Desafios como o tempo que leva para fornecer uma plataforma à equipe de desenvolvimento ou a dificuldade para construir um sistema de teste que emule o ambiente de produção adequadamente. Viva os contêineres!

Os benefícios da conteinerização

A conteinerização de aplicações traz muitos benefícios, incluindo os seguintes:

Portabilidade entre diferentes plataformas e nuvens — é realmente "escreva uma vez, execute em qualquer lugar".

Eficiência por meio do uso de muito menos recursos do que os contêineres e da entrega de maior utilização dos recursos de computação — consulte "Containers vs. VMs: What’s the difference?" para uma comparação completa.

Agilidade que permite que os desenvolvedores se integrem ao seu ambiente de DevOps existente.

Maior velocidade na entrega de melhorias. A conteinerização de aplicações monolíticas usando microsserviços ajuda as equipes de desenvolvimento a criar funcionalidades com seu próprio ciclo de vida e políticas de escalonamento.

Segurança aprimorada isolando as aplicações do sistema host e umas das outras.

Inicialização de aplicativos mais rápida e escalabilidade mais fácil.

Flexibilidade para trabalhar em infraestruturas virtualizadas ou em bare metal servers

Gerenciamento mais fácil, pois os processos de instalação, upgrade e reversão estão integrados à plataforma Kubernetes.

O que é um contêiner?

Contêineres são componentes de software leves que agrupam a aplicação, suas dependências e sua configuração em uma única imagem, executada em ambientes de usuário isolados em um sistema operacional tradicional, em um servidor tradicional ou em um ambiente virtualizado.

A palavra-chave aqui é “isolado”. Isolamento significa velocidade — os contêineres são entidades menores do que as máquinas virtuais, para que possam ser implementados muito mais rápido. Isolamento significa responsivo - os tempos de inicialização são curtos. Isolamento significa versatilidade: os contêineres são portáteis entre diferentes plataformas e diferentes fornecedores de nuvem. É assim que eles entregam os benefícios!

Por que os contêineres são importantes?



A conteinerização é um dos desenvolvimentos mais recentes na evolução da computação em nuvem. Muitas organizações, tanto grandes quanto pequenas, estão considerando os contêineres como um meio de aprimorar o gerenciamento do ciclo de vida da aplicação por meio de recursos como integração contínua e entrega contínua. Além disso, certas implementações de contêineres estão em conformidade com os princípios do código aberto, o que atrai organizações que temem ficar presas a um fornecedor específico.

Os contêineres também são a base de uma nuvem privada e, assim como os primeiros dias da computação em nuvem, estão se tornando um divisor de águas para muitas organizações. A nuvem privada torna-se a plataforma preferida para oferecer a segurança e o controle necessários e, ao mesmo tempo, permitir o consumo de vários serviços de nuvem. Isso é típico de situações em que as organizações estão executando tanto a carga de trabalho da aplicação existente quanto a nova carga de trabalho da aplicação na nuvem.

Os contêineres ajudam a satisfazer três casos de uso principais que refletem o que as empresas precisam para executar suas aplicações em nuvem:

Uma plataforma de nuvem privada

Então, como é uma nuvem privada? Do ponto de vista da IBM, os contêineres fornecidos pelo Docker e a orquestração de contêineres fornecida pelo Kubernetes constituem os principais componentes para uma plataforma de nuvem privada. Com isso em mente, fornecemos três tipos principais de solução com base nesses componentes e orientados pelos requisitos de nossos clientes:

Para clientes que precisam de hospedagem de aplicações, mas não precisam gerenciar a infraestrutura, fornecemos o IBM Cloud Kubernetes Service, disponível no IBM Cloud em ambiente compartilhado ou dedicado.

Para clientes que precisam de hospedagem de aplicações em uma nuvem dedicada e controle total da infraestrutura, oferecemos o IBM Cloud Private (ICP) no IBM Cloud.

Para clientes que precisam de hospedagem de aplicações em suas instalações para garantir segurança, isolamento de dados, conformidade e governança, oferecemos o IBM Cloud Private dentro do data center do cliente.

Soluções para os desafios que estão por vir

Organizações de grande e pequeno porte estão explorando a conteinerização, tendo reconhecido que os contêineres podem trazer benefícios reais para os desenvolvedores e para as equipes de infraestrutura e operações. É por isso que fornecemos as três soluções de contêineres descritas acima. No entanto, os desafios não param por aí. O aumento da área de cobertura de contêineres traz novos desafios para a TI corporativa. Isso inclui o seguinte:

Projetar e manter modelos para os contêineres

Adapte/expanda modelos e práticas de governança existentes

Conformidade com políticas e normas de segurança

Integração com o ambiente de DevOps existente

Selecione as ferramentas de código aberto certas entre as centenas disponíveis

Novas habilidades ou conhecimentos para gerenciar o novo ambiente conteinerizado

Os desafios acima são, evidentemente, exacerbados pela falta de habilidades ou recursos insuficientes com tais habilidades. Para lidar com isso, a IBM também fornece serviços gerenciados de contêineres que permitem que nossos clientes se concentrem no desenvolvimento de suas aplicações e, ao mesmo tempo, nos permitem integrar-se à infraestrutura de TI existente e gerenciar o stack. Além do compatibilidade com o IBM Cloud, o IBM Managed Container Services também está disponível para outros provedores de nuvem, como AWS, Azure e Google Cloud.

O workshop IBM Services for Private Cloud (ISPC) Adoption

Para ajudar você a iniciar essa jornada, ou talvez para discutir seu progresso até o momento, a IBM Cloud Advisory Services está apresentando o IBM Services for Private Cloud (ISPC) Adoption Workshop. Esse workshop de dois dias tem como objetivo ajudá-lo a desenvolver seu roteiro para migrar e modernizar suas aplicações e adotar nuvem privada baseada em contêineres. No workshop, trabalharemos com você para selecionar duas ou três aplicações para conteinerização e ajudar a definir um plano para testar a migração e/ou modernização dessas aplicações. Também ajudaremos a explorar a aplicabilidade de hospedar essas aplicações conteinerizadas como um serviço gerenciado.

Para mais informações sobre os Serviços de Consultoria do IBM Cloud, visite-nos em https://www.ibm.com/br-pt/consulting/cloud.