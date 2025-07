O trabalho de um integrador de sistemas é manter os custos baixos, o desempenho alto e os clientes satisfeitos por tempo suficiente para assinar a renovação do contrato.

Como mudar aplicações de negócios muitas vezes significa mudar processos de negócios — algo que os clientes raramente querem — os integradores normalmente otimizam no nível da infraestrutura. Conhecer os pontos fortes e as compensações de diferentes arquiteturas, provedores e modelos de serviço é fundamental. Não se trata apenas de fazer as coisas funcionarem, mas de fazê-las funcionar bem, a um preço que não quebre o orçamento do cliente nem as margens do integrador.