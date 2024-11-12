Como impulsionar a sustentabilidade e o valor dos negócios na era da IA

Para os líderes empresariais, o desafio que se apresenta é como maximizar o valor comercial da IA– entregando os resultados que os clientes precisam de forma melhor, mais rápida e com maior qualidade– minimizando, ao mesmo tempo, os custos e os impactos ambientais.

Novos dados do relatório global da IBM The State of Sustainability Readiness 2024 mostram que as organizações entendem a enorme oportunidade para a IA, se implementada corretamente, para impulsionar tanto a sustentabilidade organizacional quanto ambiental. Dos entrevistados:

9 em cada 10 acreditam no potencial da IA para contribuir com resultados de sustentabilidade.

61% veem os investimentos em TI para sustentabilidade sob a perspectiva de oportunidade e crescimento, em vez de mitigação de custos.

88% planejam aumentar os investimentos em TI para sustentabilidade.

Ao mesmo tempo, o relatório mostra que há espaço e necessidade de crescimento. Mais da metade das organizações (56%) ainda não estão usando ativamente IA para sustentabilidade, e 48% dizem que os investimentos em TI para sustentabilidade são "pontuais" em vez de fazerem parte de um orçamento operacional regular. No entanto, apenas 50% dos líderes entrevistados se sentem preparados para lidar com riscos climáticos cada vez mais preocupantes.