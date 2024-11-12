Sustainability Artificial Intelligence

Como impulsionar a sustentabilidade e o valor dos negócios na era da IA

No sentido mais amplo, sustentabilidade é trabalhar para preservar operações contínuas ao longo do tempo, um trabalho que nunca termina em um cenário em constante mudança de desafios e oportunidades.

Atualmente, os líderes empresariais entendem que a IA representa tanto um desafio quanto uma oportunidade. A inteligência artificial está acelerando a descoberta de medicamentos que salvam vidas e materiais sustentáveis, otimizando cadeias de suprimentos e atividades de mineração, e apoiando a transição para redes elétricas mais renováveis e descentralizadas. No entanto, a adoção da IA, como outras grandes transformações, traz consigo novos desafios ambientais que obrigam as empresas a reavaliar e adaptar suas estratégias.

O potencial inexplorado da IA para a sustentabilidade

Para os líderes empresariais, o desafio que se apresenta é como maximizar o valor comercial da IA– entregando os resultados que os clientes precisam de forma melhor, mais rápida e com maior qualidade– minimizando, ao mesmo tempo, os custos e os impactos ambientais.

Novos dados do relatório global da IBM The State of Sustainability Readiness 2024 mostram que as organizações entendem a enorme oportunidade para a IA, se implementada corretamente, para impulsionar tanto a sustentabilidade organizacional quanto ambiental. Dos entrevistados:

  • 9 em cada 10 acreditam no potencial da IA para contribuir com resultados de sustentabilidade.
  • 61% veem os investimentos em TI para sustentabilidade sob a perspectiva de oportunidade e crescimento, em vez de mitigação de custos.
  • 88% planejam aumentar os investimentos em TI para sustentabilidade.

Ao mesmo tempo, o relatório mostra que há espaço e necessidade de crescimento. Mais da metade das organizações (56%) ainda não estão usando ativamente IA para sustentabilidade, e 48% dizem que os investimentos em TI para sustentabilidade são "pontuais" em vez de fazerem parte de um orçamento operacional regular. No entanto, apenas 50% dos líderes entrevistados se sentem preparados para lidar com riscos climáticos cada vez mais preocupantes.

Chegou a hora de incorporar a sustentabilidade na estratégia de negócios

Operacionalizar a sustentabilidade com sucesso não envolve apenas um relatório anual, mas o uso de dados e tecnologia para enfrentar a missão principal da organização de forma inteligente, estratégica e duradoura.

Os dados mostram que, mais do que nunca, as empresas estão começando a abordar a sustentabilidade em seu sentido mais amplo, utilizando todas as ferramentas à sua disposição para mitigar ameaças climáticas, apoiar operações mais simplificadas e eficientes em termos de custos e permanecer competitivas com seus concorrentes.
