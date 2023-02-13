Três estratégias para tornar sua cadeia de suprimentos mais sustentável

Apenas uma em cada três Organizações está trabalhando para promover a transparência no impacto ambiental de bens e serviços em toda a cadeia de suprimentos, de acordo com um estudo de 2022 do Institute for Business Value (IBV) da IBM, Sustainability as a transformation catalyst. Os executivos mais pioneiros trabalham com parceiros para executar suas estratégias de sustentabilidade ambiental. A tecnologia é fundamental para preencher lacunas e criar novas oportunidades para os parceiros colaborarem.

Considere como a tecnologia blockchain pode promover maior transparência e eficiência em uma cadeia de suprimentos, simplificando a troca e o rastreamento de informações e possibilitando maior confiança. Ele cria um treinar permanente de transações que não pode ser alterado, e cada participante da rede tem uma cópia dos dados.

Uma aplicação móvel da Farmer Connect, por exemplo, usa o IBM Blockchain para rastrear o café desde o grão até o barista. O cliente final pode até mesmo escanear um QR code em uma sacola ou copo para ver a jornada do feijão que está prestes a desfrutar.

A Iberdrola, líder internacional em energia renovável, adotou outra abordagem e implementou uma ferramenta de terceiros para avaliar os fornecedores em suas práticas de sustentabilidade. Para os fornecedores que não atendem aos critérios de sustentabilidade da Iberdrola, a ferramenta de pontuação ajuda a determinar as ações que eles podem tomar para melhorar.