Três estratégias para tornar sua cadeia de suprimentos mais sustentável

Não existe uma cadeia de suprimentos perfeita. A questão-chave é: o que você está fazendo para tornar a sua continuamente mais sustentável?
Uma cadeia de suprimentos sustentável precisa incorporar as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) na forma como as matérias-primas são obtidas, transformadas em produtos e entregues ao mercado. Deve lidar com uma ampla gama de questões, incluindo desafios ambientais e sociais, como segurança hídrica e desmatamento, bem como direitos humanos e condições trabalhistas justas. Além da complexidade, as empresas precisam garantir que seus fornecedores e vendedores — e suas redes — estejam cumprindo compromissos semelhantes.
Pode ser desafiador, e as empresas devem evitar atalhos ao lidar com as metas de sustentabilidade. Muitas empresas abriram caminho para relatórios de ESG, mas se você olhar nos bastidores, esses esforços não significam nada. Busque transparência e confiança, principalmente porque há tecnologia que permite que você ofereça isso.
Os líderes devem se concentrar em três desafios comuns da cadeia de suprimentos, com soluções de alto nível que possam impulsionar as Organizações para alcançar suas metas de sustentabilidade e melhorar seus quadros de avaliação de ESG:
Por sua própria natureza, as cadeias de suprimentos globais envolvem redes de produção e transporte complexas e multinacionais. Fornecedores primários podem subcontratar partes de grandes pedidos para outras empresas. E como as empresas muitas vezes não lidam diretamente com todos os fornecedores em suas cadeias de suprimentos, a rastreabilidade de ponta a ponta é difícil de alcançar. Cada participante no sistema rastreia apenas seu pequeno segmento da jornada e usa sistemas desconectados para registrar dados.
Quando as informações sobre o produto estão fragmentadas, é difícil responder perguntas como: Todas as peças foram adquiridas e construídas a serviço da economia circular? A mão de obra era justa em todas as etapas? Obter dados confiáveis desse pipeline parece uma tarefa enorme e complicada.
Apenas uma em cada três Organizações está trabalhando para promover a transparência no impacto ambiental de bens e serviços em toda a cadeia de suprimentos, de acordo com um estudo de 2022 do Institute for Business Value (IBV) da IBM, Sustainability as a transformation catalyst. Os executivos mais pioneiros trabalham com parceiros para executar suas estratégias de sustentabilidade ambiental. A tecnologia é fundamental para preencher lacunas e criar novas oportunidades para os parceiros colaborarem.
Considere como a tecnologia blockchain pode promover maior transparência e eficiência em uma cadeia de suprimentos, simplificando a troca e o rastreamento de informações e possibilitando maior confiança. Ele cria um treinar permanente de transações que não pode ser alterado, e cada participante da rede tem uma cópia dos dados.
Uma aplicação móvel da Farmer Connect, por exemplo, usa o IBM Blockchain para rastrear o café desde o grão até o barista. O cliente final pode até mesmo escanear um QR code em uma sacola ou copo para ver a jornada do feijão que está prestes a desfrutar.
A Iberdrola, líder internacional em energia renovável, adotou outra abordagem e implementou uma ferramenta de terceiros para avaliar os fornecedores em suas práticas de sustentabilidade. Para os fornecedores que não atendem aos critérios de sustentabilidade da Iberdrola, a ferramenta de pontuação ajuda a determinar as ações que eles podem tomar para melhorar.
Cerca de 57% dos CEOs afirmam que um dos maiores desafios nos esforços de sustentabilidade é a dificuldade de definir e medir o ROI e os benefícios, de acordo com o estudo do IBV. Os planos de uma empresa de estabelecer metas sociais e ambientais para fornecedores, por exemplo, podem enfrentar um obstáculo se os executivos não souberem como medir os benefícios. CEOs podem ter grande ambição e grandes intenções, mas têm dificuldade em justificar algumas das coisas que surgem de suas ambições.
As empresas estão vendo que podem se diferenciar no mercado e atrair uma geração de consumidores que está muito mais interessada em sustentabilidade e impacto do que as gerações anteriores. A IBM trabalhou com uma marca de bens de consumo (CPG) na Europa para colocar um código QR na embalagem. As pessoas podiam escanear o código para aprender sobre a jornada dos produtos, o que se traduz em um aumento de 8% nas vendas.
Uma cadeia de suprimentos sustentável também pode ajudar as empresas a atrair os melhores talentos. Em uma pesquisa global de 2021 da IBV, Sustentabilidade em um ponto de inflexão, 71% dos funcionários e candidatos a emprego disseram que Organizações ambiental e socialmente responsáveis são empregadores mais atraentes, e quase metade dos entrevistados aceitaria um salário menor para trabalhar nessas organizações.
Ainda há empresas que simplesmente não aderiram à ideia. Cerca de 29% dos CEOs estão apenas cumprindo as regulamentações, de acordo com o estudo Own your impact. E 15% ainda não fizeram nenhum investimento em sustentabilidade.
A compra baseada em valores está crescendo. Os consumidores têm mais opções para escolher e querem apoiar marcas cujas práticas comerciais apoiem suas crenças. Quem não implementa programas ou iniciativas de sustentabilidade agora corre o risco de ficar atrás dos concorrentes, uma lacuna que será difícil de fechar com o tempo.
As regulamentações, como as que envolvem emissões de carbono, também estão aumentando, e os reguladores estão se tornando mais ousados no que exigem que as empresas façam. A Lei de Due Diligence da Cadeia de Suprimentos da Alemanha, por exemplo, afirma que empresas com 3.000 ou mais funcionários devem tomar medidas apropriadas para respeitar os direitos humanos e o meio ambiente em suas cadeias de suprimentos. Auditorias acontecerão quando a lei entrar em vigor em 2023, e violações resultam em multas caras e interrupções.
A sustentabilidade da cadeia de suprimentos é uma forma de preparar sua empresa para o futuro. Se você está comprometido em ser responsável, mostre ao mundo que você é. A tecnologia atual, como a blockchain e a IA, permite que você obtenha transparência em sua cadeia de suprimentos.
Em parceria com a Oracle e a Accelalpha, exploramos como os modelos operacionais baseados em nuvem e com IA agêntica para cadeias de suprimentos permitem automação, aumentam a eficiência e aceleram a inovação.
Leia sobre o que os CEOs pensam sobre a sustentabilidade em suas próprias palavras e como eles estão incorporando-a em seus negócios.
Descubra por que 89% dos executivos afirmam que os principais investimentos em automação incluirão recursos de IA generativa.
Envolva seus fornecedores e agilize os cálculos de suas emissões da Categoria 1 do Escopo 3 para atender aos requisitos de geração de relatórios e otimizar o desempenho.
Use as soluções de cadeia de suprimentos da IBM para mitigar interrupções e desenvolver iniciativas resilientes e sustentáveis.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e habilitadas por IA com os serviços de consultoria de cadeia de suprimentos da IBM.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e com recursos de IA que preparem seu negócio para o trabalho futuro, criem maior transparência e aprimorem as experiências do funcionário e do cliente.