Otimização da cadeia de suprimentos: cenários de negócios e arquitetura

A pandemia trouxe a cadeia de suprimentos para o foco e as organizações reconhecem a garantia dinâmica de suprimentos como um recurso crítico para seus negócios. Diretores de cadeia de suprimentos (CSCO) e outros executivos buscam otimizar sua cadeia de suprimentos integrando IA, modernizando sua Tecnologia e lidar com metas de sustentabilidade.
Na próxima década, os CSCOs precisarão resolver os principais desafios dos setores: interrupções na cadeia de suprimentos devido a eventos climáticos; conflitos regionais como na Ucrânia ou no Oriente Médio; o desejo por conveniência e personalização; a consciência do impacto ambiental do consumo; atendimento às expectativas de entrega; medos de interrupções no comércio e flutuações nos custos. Todos esses desafios podem ser resolvidos com cadeias de suprimentos mais conectadas, ágeis e sustentáveis.
As organizações que lidam proativamente com esses desafios dos setores podem ver alguns resultados típicos relacionados ao estoque, incluindo uma melhoria de 4-8% nas vendas perdidas por falta de estoque, aumento da rotatividade do estoque, melhor gerenciamento do risco de produtos, perecibilidade e idade, bem como aumento do gerenciamento do tempo de entrega (um indicador antecipado de excesso de estoque) e uma redução de dias em estoque. Além disso, pode haver benefícios financeiros, como uma economia de custos de solução de 10%, custos de retenção reduzidos e melhor retorno de investimento sobre a margem bruta. Por fim, eles também podem ver benefícios voltados para o cliente, incluindo uma taxa de retorno reduzida, a capacidade de gerenciar eventos incomuns de interrupção da cadeia de suprimentos, incluindo clima ou desastres naturais, e uma melhoria geral na satisfação do cliente.
Para ajudar as organizações a enfrentar esses desafios do setor, as equipes da IBM e da Red Hat desenvolveram este whitepaper e ativos de suporte por meio de uma iniciativa de afiliação do setor de tecnologia da IBM Academy of Technology.
Este whitepaper fornece um resumo executivo, desafios de negócios e solução geral seguidos por cenários de negócios específicos. Para cada cenário de negócios, discutiremos os desafios do negócio, o valor do negócio e os resultados do negócio e, em seguida, forneceremos medidas praticáveis de automação e modernização que a organização pode tomar para impulsionar a inovação e migrar em direção a uma cadeia digital de suprimentos. Etapas práticas serão desenvolvidas através da lente de casos de uso sobre como os principais fatores de risco podem ser transformados em oportunidades.
Os cenários de negócios específicos abordados neste whitepaper são: risco de demanda, gerenciamento de perdas e desperdícios, pontualidade do produto, pedido perfeito, entrega de última milha, cadeia de suprimentos sustentável, devoluções da cadeia de suprimentos e prontidão para desastres. Para cada cenário de negócios, apresentamos os cenários de negócios, a visão geral da solução e as arquiteturas.
Em parceria com a Oracle e a Accelalpha, exploramos como os modelos operacionais baseados em nuvem e com IA agêntica para cadeias de suprimentos permitem automação, aumentam a eficiência e aceleram a inovação.
Leia o que os CEOs pensam sobre a sustentabilidade em suas próprias palavras e como eles estão incorporando-a em seus negócios.
Envolva seus fornecedores e agilize os cálculos de suas emissões da Categoria 1 do Escopo 3 para atender aos requisitos de geração de relatórios e otimizar o desempenho.
Use as soluções de cadeia de suprimentos da IBM para mitigar interrupções e desenvolver iniciativas resilientes e sustentáveis.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e habilitadas por IA com os serviços de consultoria de cadeia de suprimentos da IBM.
Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e com recursos de IA que preparem seu negócio para o trabalho futuro, criem maior transparência e aprimorem as experiências do funcionário e do cliente.