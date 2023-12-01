Otimização da cadeia de suprimentos: cenários de negócios e arquitetura

A pandemia trouxe a cadeia de suprimentos para o foco e as organizações reconhecem a garantia dinâmica de suprimentos como um recurso crítico para seus negócios. Diretores de cadeia de suprimentos (CSCO) e outros executivos buscam otimizar sua cadeia de suprimentos integrando IA, modernizando sua Tecnologia e lidar com metas de sustentabilidade.

Na próxima década, os CSCOs precisarão resolver os principais desafios dos setores: interrupções na cadeia de suprimentos devido a eventos climáticos; conflitos regionais como na Ucrânia ou no Oriente Médio; o desejo por conveniência e personalização; a consciência do impacto ambiental do consumo; atendimento às expectativas de entrega; medos de interrupções no comércio e flutuações nos custos. Todos esses desafios podem ser resolvidos com cadeias de suprimentos mais conectadas, ágeis e sustentáveis.

As organizações que lidam proativamente com esses desafios dos setores podem ver alguns resultados típicos relacionados ao estoque, incluindo uma melhoria de 4-8% nas vendas perdidas por falta de estoque, aumento da rotatividade do estoque, melhor gerenciamento do risco de produtos, perecibilidade e idade, bem como aumento do gerenciamento do tempo de entrega (um indicador antecipado de excesso de estoque) e uma redução de dias em estoque. Além disso, pode haver benefícios financeiros, como uma economia de custos de solução de 10%, custos de retenção reduzidos e melhor retorno de investimento sobre a margem bruta. Por fim, eles também podem ver benefícios voltados para o cliente, incluindo uma taxa de retorno reduzida, a capacidade de gerenciar eventos incomuns de interrupção da cadeia de suprimentos, incluindo clima ou desastres naturais, e uma melhoria geral na satisfação do cliente.

Para ajudar as organizações a enfrentar esses desafios do setor, as equipes da IBM e da Red Hat desenvolveram este whitepaper e ativos de suporte por meio de uma iniciativa de afiliação do setor de tecnologia da IBM Academy of Technology.