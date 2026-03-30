Silhuetas de duas colegas de trabalho conversando diante de um quadro branco digital coberto com detalhes de um projeto

Como modernizar a arquitetura de integração para prontidão para IA

By Nishant Nair
Publicado 30/03/2026

Os alertas começam antes mesmo de você terminar seu primeiro café: uma chamada de API que falhou aqui, uma sincronização de dados atrasada ali, um fluxo de trabalho interrompido porque dois sistemas continuam não falando a mesma língua. Ao meio-dia, você terá de fazer malabarismos com exceções, fazer correções em integrações frágeis e explicar, de novo, por que iniciativas de IA não conseguem escalar com sistemas fragmentados.

Para muitos líderes de TI, esse desafio é a realidade diária, e é exatamente por isso que modernizar a arquitetura de integração se tornou a base da prontidão para IA.

Depois de manhãs como essa, não é surpresa que os líderes de TI estejam sobrecarregados. Os dados corroboram isso: sistemas fragmentados agora são a principal barreira para a agilidade empresarial, com lacunas de integração e processos manuais apontados como empecilhos críticos para o crescimento em 2025.

Essa fragmentação não desacelera as equipes: ela paralisa as iniciativas de IA, cria riscos operacionais e força a TI a dedicar mais tempo apagando incêndios do que modernizando. É aqui que entram as principais etapas da modernização:

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Principais etapas para modernizar para prontidão para IA

A IA é tão forte quanto os sistemas que a suportam — e hoje esses sistemas estão sobrecarregados. A modernização da arquitetura de integração torna-se a verdadeira base para a preparação para a IA: ela remove o atrito que impede que dados, fluxos de trabalho e inteligência se movam na velocidade exigida pela empresa.

As três etapas a seguir são as mais impactantes que as equipes de TI podem adotar para quebrar esse ciclo e preparar seus ambientes para a IA escalável.

  1. Fortalecer e padronizar APIs— A consolidação de três APIs legadas de status de pedidos em uma reduz as falhas e oferece à IA uma fonte única e confiável. As APIs padronizadas reduzem a duplicação entre equipes, simplificam a governança e garantem que todos os sistemas subsequentes, incluindo modelos de IA, se baseiem em dados consistentes de alta qualidade. Essa base permite automação confiável e ciclos de entrega mais rápidos.

  2. Simplificar e orquestrar fluxos de dados—Eventos de inventário em tempo real permitem que a IA detecte anomalias instantaneamente, em vez de esperar por atualizações em lote, ao mesmo tempo em que reduz a fragilidade das conexões ponto a ponto. Os fluxos de dados orientados por eventos criam uma base mais limpa e previsível para análise de dados, previsão e gerenciamento de exceções, proporcionando à TI menos momentos de correção e mais tempo para inovar.

  3. Adotar padrões de integração híbrida— Por exemplo, um banco que expõe dados de transações locais para serviços de IA em nuvem evita reescritas dispendiosas, permitindo uma inteligência moderna. Esse padrão se aplica a todos os setores. A integração híbrida mantém os sistemas legados estáveis enquanto novos recursos de nuvem são escalonados rapidamente, possibilitando que a TI se modernize em um ritmo que a empresa pode absorver.
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Estabeleça uma base de plataforma de integração

Abordagens de integração fragmentadas e scripts personalizados dificultam escalar fluxos de trabalho orientados por IA. Uma plataforma de integração unificada oferece à TI uma maneira consistente de centralizar a conectividade do sistema, substituir compilações personalizadas frágeis por componentes reutilizáveis e impor a governança em cada API, evento e fluxo de trabalho. Esse foco se concretiza nas seguintes prioridades:

  • Adote um iPaaS para centralizar os recursos de integração
  • Substitua integrações personalizadas frágeis por conectores reutilizáveis
  • Habilite governança, monitoramento e gerenciamento do ciclo de vida centralizados

A modernização da integração traz ganhos consideráveis para a TI e a empresa. Uma arquitetura mais forte reduz exceções, diminui o trabalho manual e melhora a confiabilidade do sistema, para que as equipes possam passar do combate constante a incêndios para a promoção da inovação. Com fluxos de dados mais limpos e APIs governadas, as iniciativas de IA se movem mais rápido, escalam com mais facilidade e entregam valor mensurável em todas as operações.

O mais recente relatório Forrester Wave: Integration Platform as a Service, Q3 2025 reforça essa mudança, mostrando como as plataformas unificadas e híbridas prontas superam consistentemente as stacks fragmentadas em confiabilidade, escalabilidade e time to value. Uma base de integração moderna posiciona a empresa para se mover mais rápido, adaptar-se mais cedo e competir de forma mais inteligente.

O relatório Forrester Wave: Integration Platform as a Service, Q3 2025 detalha as arquiteturas, os recursos e os padrões que ajudam as organizações a reduzir a fragmentação, fortalecer os fluxos de dados e construir uma base preparada para IA. Leia o relatório para entender como as principais empresas estão modernizando sua arquitetura de integração e para onde seu próprio roteiro pode ir em seguida.

Baixe o relatório
Nishant Nair

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