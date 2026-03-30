Como modernizar a arquitetura de integração para prontidão para IA

Os alertas começam antes mesmo de você terminar seu primeiro café: uma chamada de API que falhou aqui, uma sincronização de dados atrasada ali, um fluxo de trabalho interrompido porque dois sistemas continuam não falando a mesma língua. Ao meio-dia, você terá de fazer malabarismos com exceções, fazer correções em integrações frágeis e explicar, de novo, por que iniciativas de IA não conseguem escalar com sistemas fragmentados.

Para muitos líderes de TI, esse desafio é a realidade diária, e é exatamente por isso que modernizar a arquitetura de integração se tornou a base da prontidão para IA.

Depois de manhãs como essa, não é surpresa que os líderes de TI estejam sobrecarregados. Os dados corroboram isso: sistemas fragmentados agora são a principal barreira para a agilidade empresarial, com lacunas de integração e processos manuais apontados como empecilhos críticos para o crescimento em 2025.

Essa fragmentação não desacelera as equipes: ela paralisa as iniciativas de IA, cria riscos operacionais e força a TI a dedicar mais tempo apagando incêndios do que modernizando. É aqui que entram as principais etapas da modernização: