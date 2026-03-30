Como modernizar a arquitetura de integração para prontidão para IA

Os alertas começam antes mesmo de você terminar seu primeiro café: uma chamada de API que falhou aqui, uma sincronização de dados atrasada ali, um fluxo de trabalho interrompido porque dois sistemas continuam não falando a mesma língua. Ao meio-dia, você terá de fazer malabarismos com exceções, fazer correções em integrações frágeis e explicar, de novo, por que iniciativas de IA não conseguem escalar com sistemas fragmentados.
Para muitos líderes de TI, esse desafio é a realidade diária, e é exatamente por isso que modernizar a arquitetura de integração se tornou a base da prontidão para IA.
Depois de manhãs como essa, não é surpresa que os líderes de TI estejam sobrecarregados. Os dados corroboram isso: sistemas fragmentados agora são a principal barreira para a agilidade empresarial, com lacunas de integração e processos manuais apontados como empecilhos críticos para o crescimento em 2025.
Essa fragmentação não desacelera as equipes: ela paralisa as iniciativas de IA, cria riscos operacionais e força a TI a dedicar mais tempo apagando incêndios do que modernizando. É aqui que entram as principais etapas da modernização:
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
A IA é tão forte quanto os sistemas que a suportam — e hoje esses sistemas estão sobrecarregados. A modernização da arquitetura de integração torna-se a verdadeira base para a preparação para a IA: ela remove o atrito que impede que dados, fluxos de trabalho e inteligência se movam na velocidade exigida pela empresa.
As três etapas a seguir são as mais impactantes que as equipes de TI podem adotar para quebrar esse ciclo e preparar seus ambientes para a IA escalável.
Abordagens de integração fragmentadas e scripts personalizados dificultam escalar fluxos de trabalho orientados por IA. Uma plataforma de integração unificada oferece à TI uma maneira consistente de centralizar a conectividade do sistema, substituir compilações personalizadas frágeis por componentes reutilizáveis e impor a governança em cada API, evento e fluxo de trabalho. Esse foco se concretiza nas seguintes prioridades:
A modernização da integração traz ganhos consideráveis para a TI e a empresa. Uma arquitetura mais forte reduz exceções, diminui o trabalho manual e melhora a confiabilidade do sistema, para que as equipes possam passar do combate constante a incêndios para a promoção da inovação. Com fluxos de dados mais limpos e APIs governadas, as iniciativas de IA se movem mais rápido, escalam com mais facilidade e entregam valor mensurável em todas as operações.
O mais recente relatório Forrester Wave: Integration Platform as a Service, Q3 2025 reforça essa mudança, mostrando como as plataformas unificadas e híbridas prontas superam consistentemente as stacks fragmentadas em confiabilidade, escalabilidade e time to value. Uma base de integração moderna posiciona a empresa para se mover mais rápido, adaptar-se mais cedo e competir de forma mais inteligente.
O relatório Forrester Wave: Integration Platform as a Service, Q3 2025 detalha as arquiteturas, os recursos e os padrões que ajudam as organizações a reduzir a fragmentação, fortalecer os fluxos de dados e construir uma base preparada para IA. Leia o relatório para entender como as principais empresas estão modernizando sua arquitetura de integração e para onde seu próprio roteiro pode ir em seguida.
Libere mais valor comercial levando a IA para as cargas de trabalho de missão crítica no IBM z17.
IBM Z é uma família de infraestrutura moderna, com tecnologia do processador IBM Telum, que executa sistemas operacionais corporativos e software IBM Z, proporcionando maior precisão em IA, produtividade e agilidade.
O IBM z17 integra IA avançada à nuvem híbrida, otimizando desempenho, segurança e tomada de decisões onde os dados críticos estão armazenados.
Saiba como proteger os dados da sua organização contra ameaças cibernéticas e garantir a recuperação rápida em eventos críticos.
Uma plataforma nativa de contêineres de nuvem híbrida que oferece armazenamento escalável, proteção de dados de armazenamento e gerenciamento unificado para cargas de trabalho modernas do Kubernetes.
A IBM oferece soluções de infraestrutura para IA que aceleram o impacto em toda a sua empresa com uma estratégia híbrida por design.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.