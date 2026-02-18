Com a confiança em instituições públicas oscilando em todo o mundo e governos nacionais sob crescente pressão orçamentária, os diretores executivos de TI (CIOs) dos governos estão em um ponto crítico. Seu desafio é determinar a melhor forma de usar a tecnologia moderna para atender e superar as expectativas dos cidadãos. A digitalização de processos existentes é uma resposta, mas não conta a história completa. Uma resposta verdadeiramente holística envolve reimaginar fundamentalmente os serviços públicos por meio de ferramentas de envolvimento do cidadão impulsionadas por IA.
Pesquisas recentes sugeriram um paradoxo impressionante: enquanto apenas um em cada três cidadãos expressa alta confiança em seu governo central, mais da metade demonstra confiança em serviços de atendimento ao cidadão habilitados por IA.
Essas descobertas implicam que talvez a população em geral esteja pronta para um envolvimento orientado por IA com seus governos nacional e local, desde que seja implementado com transparência, segurança e capacidade de resposta genuína. Os CIOs dos governos têm uma oportunidade única de reconstruir a confiança do público por meio da modernização estratégica do sistema de TI. Mas os governos estão enfrentando os principais desafios na implementação, nas operações e na adoção, que incluem:
· Confiança na privacidade
· Segurança zero trust por meio de governança de IA segura por design
· Resposta resiliente a incidentes
· Suporte de help desk automatizado (com recursos fáceis e decision trees não complexas) e com suporte humano
· Facilidade de uso, especialmente para adultos mais velhos e deficientes físicos
· Criação de IA/ML de nível empresarial em uma escala que seja acessível e adaptável
Para os CIOs dos governos, o imperativo estratégico é claro: transformar os serviços públicos em experiências personalizadas, abertas e confiáveis que promovam a confiança dos cidadãos. Essa transformação tem quatro componentes principais:
Permitir aos governos ir migrem além das abordagens de tamanho único. Esse processo é possível operacionalizando uma malha de dados unificada que integra e unifica dados estruturados e não estruturados em todos os sistemas para personalizar os serviços às necessidades individuais. Também pode prever os requisitos de forma proativa e otimizar a alocação de recursos com base em padrões de feedback dos cidadãos. Oferecer às pessoas a capacidade de selecionar interações baseadas em personas por (idade, gênero, cultura, idioma). Incorporar esses recursos:
• Gráficos de conhecimento para modelar relacionamentos entre cidadãos, serviços, benefícios, eventos e resultados
• Modelos de ML treinados com uso histórico de serviços, sinais comportamentais e indicadores demográficos para prever as necessidades dos cidadãos antes que ocorram solicitações formais
Implementar sistemas de IA que proporcionem acessibilidade sempre disponível, lidem automaticamente com consultas de rotina enquanto encaminham casos complexos, entendam linguagem natural e contexto e sejam compatíveis com vários idiomas. A IA conversacional funciona como a principal interface digital entre os cidadãos e o governo, servindo tanto como uma camada de engajamento quanto como um mecanismo de roteamento inteligente. Isso inclui:
• Pipelines de Speech to Text e Text to Speech para interação baseada em voz
• Compatibilidade multilíngue com geração de respostas culturalmente adaptáveis
Permitir a comunicação bidirecional por meio de análise em tempo real, ciclos de melhoria contínua em que o feedback informa o refinamento do serviço, comunicação clara sobre como a entrada molda as políticas e identificação proativa de problemas antes que a crise aumente. As plataformas de engajamento habilitadas por IA devem ser compatíveis com a comunicação persistente e bidirecional, transformando o feedback dos cidadãos em inteligência praticável com:
• Pipelines de processamento de linguagem natural (NLP) que analisam pesquisas, redes sociais, transcrições de chamadas e interações na web para extrair sentimento, problemas emergentes e lacunas de serviço
• Modelos de detecção que identificam indicadores precoces de insatisfação ou falha sistêmica
Implementar uma plataforma fundamental para engajamento impulsionado por IA que seja um sistema de dados seguro e governado que permita a interoperabilidade e, ao mesmo tempo, preserve a privacidade e a confiança. Essa abordagem exige:
• Arquiteturas de dados federadas compatíveis com a colaboração entre agências sem centralizar conjuntos de dados confidenciais
• Controle de acesso baseado em atributos (ABAC) e imposição de políticas refinada.
• Criptografia em trânsito e em repouso, integrada a frameworks de identidade soberanos
Atualmente, apenas 7% dos dados dos governos são usados ativamente por sistemas de IA, mas de 50 a 80% podem ser valiosos se preparados corretamente, representando um potencial inexplorado significativo.
Transformação dos serviços ao cidadão: de acordo com o IBM Institute for Business Value (IBV), 66% dos órgãos governamentais estão testando ou implementando ativamente a automação de serviços ao cidadão — a taxa de adoção mais alta entre os casos de uso de IA. Ao priorizar aplicações voltadas para o cidadão, desde o processamento de benefícios até a resposta a emergências, os CIOs oferecem melhorias visíveis que reconstroem a confiança e criam bases para uma adoção mais ampla da IA.
Frameworks éticos e regulatórios: 55% dos executivos priorizam estruturas de governança que garantam que a IA opere dentro de boundaries éticas, esteja em conformidade com as regulamentações e mantenha a transparência algorítmica. A maturidade da IA exige que a governança seja incorporada diretamente na arquitetura do sistema, não tratada como uma reflexão tardia da conformidade.
Essa abordagem inclui:
Governança de modelo
• Rastreamento completo da linhagem desde a ingestão de dados até a inferência
• Registros de modelo com fluxos de trabalho de controle de versão e aprovação
• Camadas de explicabilidade que apoiam processos de auditoria e recursos
• Supervisão humana
• Limites definidos para intervenção humana no circuito
• Caminhos de escalonamento para níveis baixos de confiança ou de alto impacto
• Revisão baseada em função de determinações automatizadas
• Controles de vieses e imparcialidade
• Monitoramento contínuo de vieses em todas as classes protegidas
• Testes contrafactuais durante a validação do modelo
• Dashboards de resultados de equidade vinculados a métricas de entrega de serviços
• Infraestrutura e gestão de dados: construa bases técnicas como qualidade de dados, interoperabilidade, capacidade computacional e segurança, permitindo que a IA escale de forma responsável.
Para alcançar o sucesso da missão e construir a confiança de seus constituintes, os órgãos do governo devem considerar uma série de estratégias:
1. Trate os dados como infraestrutura estratégica: arquitetar sistemas para interoperabilidade, qualidade e governança desde o início usando abordagens federadas que preservam a privacidade e a soberania. Estabeleça produtos de dados, não conjuntos de dados, e implemente a propriedade de dados orientada por domínio, padronize metadados e ontologias, aplique verificações automatizadas de qualidade de dados e crie APIs interoperáveis entre agências.
2. Comece com casos de uso de alto impacto voltados para o cidadão, como resposta a emergências, processamento de benefícios, solicitações de licenças e suporte educacional, onde os cidadãos sentem diretamente a melhoria.
3. Incorpore governança e transparência desde o início: a ética e a conformidade continuam sendo fundamentais. Você pode construir frameworks de governança robustos que definem onde a IA exige supervisão humana, como as decisões são explicadas e auditadas, como a privacidade dos cidadãos é protegida, como o viés é monitorado e mitigado.
A governança deve ser codificada em pipelines com registro de decisões, APIs de explicabilidade do modelo, serviços de detecção de vieses, controles de privacidade. Defina explicitamente:
• Quais decisões podem ser automatizadas
• Onde a avaliação humana é obrigatória
• Como os resultados são explicados aos cidadãos
3. Promova a inovação responsável: equilibre velocidade com confiança, estabelecendo proteções contra violações éticas, vieses e vulnerabilidades de segurança. Equilibre velocidade com confiança implementando:
• Áreas de testes seguras de IA
• Red teaming e testes adversários
• Integração zero trust com plataformas de identidade
• Varredura contínua de vulnerabilidades
4. Meça indicadores de confiança: acompanhe a satisfação dos cidadãos, a acessibilidade do serviço, as medidas de transparência, as pontuações de confiança, a variância do tempo de resolução e resultados de equidade — não apenas a eficiência operacional.
5. Colabore com serviços experientes de consultoria de TI: a transformação de IA no governo exige conhecimento especializado. O parceiro certo traz conhecimento especializado no domínio governamental, conhecimento técnico em IA e governança, experiência de implementação de transformações semelhantes, recursos de gestão de mudanças e uma perspectiva objetiva.
A lacuna de confiança enfrentada pelas instituições governamentais é real. Ao adotar ferramentas de engajamento do cidadão impulsionadas por IA (baseadas em personalização, interfaces conversacionais, ciclos de feedback genuínos e plataformas de dados abertas), os CIOs podem transformar suas agências em instituições mais inteligentes, rápidas e mais responsivas.
A questão não é mais se modernizar, mas até que ponto você está disposto a liderar essa mudança. Os cidadãos estão prontos. A tecnologia é comprovada. O imperativo estratégico é claro.
As instituições que prosperam serão as que veem a tecnologia não como um fim em si mesmo, mas como um meio para cumprir a missão atemporal do serviço público: proteger, servir e capacitar os cidadãos que atendem.
Com profundo conhecimento especializado no setor público e soluções comprovadas, a IBM ajuda você a criar uma base que se adapta às demandas futuras e reduz a complexidade. A IBM é a única empresa de tecnologia que oferece uma plataforma completa de soluções e serviços de consultoria. A IBM traz conhecimento completo com clientes do setor público e os mais recentes dados, IA, tecnologia de infraestrutura e práticas éticas para fazer acontecer.
Construa uma instituição mais inteligente, rápida e adaptável, tornando os serviços públicos mais pessoais, claros e confiáveis para os cidadãos, mantendo uma postura de segurança elevada.
Unifique dados estruturados e não estruturados em todos os ambientes, imponha governança, use aceleradores impulsionados por IA e profundo conhecimento dos setores para criar plataformas seguras e escaláveis que ofereçam agilidade, conformidade e vantagem de decisão. Essas abordagens permitem resoluções mais rápidas de casos, serviços personalizados e processos claros para seus cidadãos.
Saiba mais sobre as soluções e serviços de consultoria da IBM para governos em todo o mundo.