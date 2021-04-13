Ao tornar a Science Technology Engineering and Math (STEM) uma parte integrante da formação acadêmica do ensino médio, podemos não apenas ajudar a proteger melhor o futuro de nossas crianças, mas também melhorar a diversidade de pensamentos e perspectivas dentro desses campos.
Percebi pela primeira vez o quanto gosto de ensinar crianças e adolescentes sobre tecnologia quando tive a oportunidade de ensinar toda a turma do quinto ano da minha soblinha como construir páginas na web. A empolgação deles era tangível — eu podia ver luzes se apagando em suas cabeças quando perceberam que eram capazes de programar. Elas até pediram lição de casa, ansiosas para saber o que poderiam fazer em seguida.
Enquanto a ADP estava buscando atividades voluntárias virtuais no início deste ano devido às restrições da pandemia da COVID-19, a IBM estava procurando participantes para seu programa Pathways in Tecnologia Early College High Schools (P-TECH), e eles entraram em contato conosco. Acho que foi uma correspondência perfeita.
O modelo P-TECH da IBM abrange a 9.ª e a 14.ª séries e permite que os alunos, principalmente de origens carentes, obtenham um diploma do ensino médio e um diploma de associado sem custo em uma disciplina STEM por meio de um programa de seis anos. O programa ajuda a garantir que os jovens que estão interessados em tecnologia tenham oportunidades e adquiram o conjunto de habilidades necessários para se prepararem para a carreira.
Uma das principais habilidades que os alunos aprendem é a resolução de problemas. Então, quando a IBM teve a ideia de a ADP e os alunos do programa P-TECH da Panther Academy participarem de uma sessão de design thinking, que trata de resolver problemas, foi a escolha ideal. O objetivo: criar um novo aplicativo móvel.
Jovens de dezessete anos já estão muito em ajuste com a Tecnologia. À medida que começaram a coletar ideias e moldá-las em uma aplicação móvel na sessão de design thinking, eles se concentraram em tópicos que os interessavam. No fim das contas, eles criaram um aplicativo para planejamento financeiro, que nem era algo que eu considerava quando tinha a idade deles.
Colaborações como a entre a ADP e a IBM, que atendem crianças desfavorecidas, são incrivelmente importantes. Minhas duas conclusões principais dessa experiência seriam: primeiro, investir no futuro das crianças participando de sessões como esta. Isso tem um grande impacto no futuro, não apenas para as crianças, mas para a população em geral, pois todos nós teremos benefício com suas ideias e aplicações que elas criam. Em segundo lugar, ao oferecer essas oportunidades, ganhamos diversidade de pensamento a partir da perspectiva exclusiva das crianças, o que levará a melhores aplicações, ferramentas de software e tecnologia.
Fazer parte da P-Tech e ver as oportunidades que as crianças estão tendo ajuda a alimentar a paixão que tenho pelo ensino. Em algum momento da minha carreira, quero ajudar mais crianças a terem a oportunidade de aprender e ter um caminho para a faculdade e um trabalho em tecnologia. Enquanto isso, tenho orgulho de trabalhar para uma empresa como a ADP, que dá aos seus funcionários o tempo para causar impacto na vida de crianças desfavorecidas. É incrivelmente importante porque o futuro deles é o nosso futuro.
Veja como a ADP e a IBM ajudam crianças carentes a adquirir expertise tecnológica para oportunidades de carreira:
