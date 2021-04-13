Ao tornar a Science Technology Engineering and Math (STEM) uma parte integrante da formação acadêmica do ensino médio, podemos não apenas ajudar a proteger melhor o futuro de nossas crianças, mas também melhorar a diversidade de pensamentos e perspectivas dentro desses campos.

Percebi pela primeira vez o quanto gosto de ensinar crianças e adolescentes sobre tecnologia quando tive a oportunidade de ensinar toda a turma do quinto ano da minha soblinha como construir páginas na web. A empolgação deles era tangível — eu podia ver luzes se apagando em suas cabeças quando perceberam que eram capazes de programar. Elas até pediram lição de casa, ansiosas para saber o que poderiam fazer em seguida.

Enquanto a ADP estava buscando atividades voluntárias virtuais no início deste ano devido às restrições da pandemia da COVID-19, a IBM estava procurando participantes para seu programa Pathways in Tecnologia Early College High Schools (P-TECH), e eles entraram em contato conosco. Acho que foi uma correspondência perfeita.