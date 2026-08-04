Segundo o Relatório Anual do Índice de Tendências de Trabalho de 2025 da Microsoft, as Empresas de Vanguarda são definidas por 5 características principais, entre elas o uso ativo de agentes de IA e a maturidade em IA.

Apenas 9% dos líderes afirmam administrar uma empresa de vanguarda, e esse número não reflete ambição ou investimento. É um reflexo de quão difícil é, de fato, uma transformação verdadeira.

Líderes de todos os setores fazem a mesma pergunta: “Investimos em IA, rodamos os pilotos, então por que não estamos mais adiante?” A resposta honesta é que investimento e adoção, por si só, não bastam.

As organizações que estão saindo na frente não gastam necessariamente mais; elas tomam decisões diferentes sobre como suas organizações são desenhadas para funcionar.