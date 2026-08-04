Segundo o Relatório Anual do Índice de Tendências de Trabalho de 2025 da Microsoft, as Empresas de Vanguarda são definidas por 5 características principais, entre elas o uso ativo de agentes de IA e a maturidade em IA.
Apenas 9% dos líderes afirmam administrar uma empresa de vanguarda, e esse número não reflete ambição ou investimento. É um reflexo de quão difícil é, de fato, uma transformação verdadeira.
Líderes de todos os setores fazem a mesma pergunta: “Investimos em IA, rodamos os pilotos, então por que não estamos mais adiante?” A resposta honesta é que investimento e adoção, por si só, não bastam.
As organizações que estão saindo na frente não gastam necessariamente mais; elas tomam decisões diferentes sobre como suas organizações são desenhadas para funcionar.
As empresas de vanguarda operam em torno de inteligência sob demanda ou proativa, impulsionada por equipes híbridas de humanos e agentes de IA para permitir uma escala mais rápida, mais agilidade e criação de valor acelerada. Com apenas 9% dos líderes afirmando que suas organizações atendem a esses critérios, cresce a divisão na competitividade de longo prazo à medida que as capacidades das empresas de vanguarda se tornam o mínimo exigido em uma economia impulsionada por IA.
Os riscos para as organizações que não evoluem junto com o cenário continuam aumentando. À medida que as empresas que adotam a IA e a transformação liderada por agentes operam com mais eficiência, aquelas que não o fazem vão ficar cada vez mais atrás.
O que a maioria não percebe é que a liderança é um fator crucial para o sucesso de uma empresa de vanguarda. Os líderes investem deliberadamente em estratégia organizacional, qualidade dos dados, segurança, compliance e governança. Essas escolhas podem elevar os custos de curto prazo ou retardar as implementações iniciais, mas viabilizam o sucesso no longo prazo.
A fronteira não é estática; ela evolui conforme os 9% de líderes que atendem aos critérios de fronteira continuam mudando. A divisão se amplia não pela falta de ferramentas, mas pela transformação adiada. O status de vanguarda é conquistado e reconquistado por meio da reimaginação contínua de como o trabalho, as decisões e a criação de valor evoluem ao lado da IA.
A adoção de IA vem se expandindo rapidamente nos últimos anos, passando da experimentação ao impacto corporativo. Sua evolução pode ser observada em três fases distintas.
1. Humano com assistente: no início, a IA ampliava a produtividade individual. Os funcionários usavam assistentes para redigir conteúdo, analisar dados e automatizar tarefas simples. Os ganhos de produtividade são majoritariamente personalizados e locais. A maioria dos clientes com quem trabalhamos começou nesse ponto, em que os funcionários usam a IA para aumentar sua produtividade, mas os resultados costumam ser desiguais e isolados.
2. Equipes humano-agente: em seguida, o trabalho passou a ser compartilhado entre humanos e agentes. Os agentes não apenas respondem a prompts, mas agora podem coordenar e executar processos de várias etapas. Os humanos agora podem moldar e orquestrar o trabalho. Esse desenvolvimento representa um salto significativo em relação ao modelo humano com assistente, em que os agentes agem de forma mais autônoma, mas ainda apresenta possíveis falhas.
3. Liderado por humanos, operado por agentes: agora, os líderes definem a direção, a intenção e as proteções. É nesse ponto que as empresas de vanguarda começam a emergir de verdade. Os agentes de IA executam processos e operações em escala, acelerando a tomada de decisão e impulsionando o ritmo da inovação.
Do nosso ponto de vista, os clientes que reúnem as capacidades de empresa de vanguarda veem aumento de produtividade e redução de custos, agregando um valor significativo a funcionários e stakeholders. É a esse ponto que todos os líderes deveriam querer levar suas organizações.
Muitas organizações reconhecem a importância de evoluir para uma empresa de vanguarda, mas bem menos têm clareza sobre as capacidades que essa transformação de fato exige. Não existe uma iniciativa única; o progresso na fronteira é impulsionado por camadas bem pensadas de estratégia, tecnologia e mudança do modelo operacional.
Embora cada jornada seja diferente, algumas capacidades fundamentais distinguem as empresas de vanguarda de forma consistente.
Nenhuma solução ou ferramenta de IA isolada transforma uma organização em uma empresa de vanguarda. Elas precisam começar pelo quadro geral. O sucesso começa pela construção de uma base sólida que viabilize uma visão de longo prazo liderada por IA e por agentes. Isso significa que as empresas devem projetar tendo em vista escala, segurança, resiliência e compliance.
Atualizações incrementais em ambientes legados podem gerar ganhos de curto prazo, mas também podem levar a recuos custosos mais tarde. Uma abordagem arquitetural mais intencional permite que as organizações avancem mais rápido, com menos reinvenções pelo caminho.
Em nosso trabalho com clientes, as organizações que estão na fronteira raramente são as empresas que começaram com o maior número de ferramentas. São, na verdade, as que foram mais criteriosas quanto à base que construíram primeiro.
Se os dados não estão prontos para circular, sua organização não está pronta para escalar. As empresas de vanguarda devem tratar os dados como um insumo que precisa ter a mais alta qualidade possível, para que se tornem um ativo corporativo confiável e governado, capaz de alimentar sistemas inteligentes. As organizações precisam ter certeza de que seus sistemas e dados estão em conformidade, seguros, observáveis e acessíveis a quem precisa deles. Repetidas vezes, vimos a prontidão dos dados se tornar o gargalo oculto, porque o compromisso entre funções é mais difícil de sustentar do que qualquer decisão tecnológica.
Começar com o maior número de ferramentas raramente leva ao sucesso. Na verdade, a maioria das empresas sofre com um excesso de proliferação descontrolada de fornecedores e formatos de dados. Ao simplificar a aquisição e unificar os dados em um número menor de plataformas, os clientes podem acelerar sua jornada rumo à empresa de vanguarda. Eles também podem ampliar a economia de custos e os ganhos de eficiência, ao mesmo tempo que melhoram o acesso a dados e sistemas nas diversas áreas internas. Com a economia imediata em dólares e os ganhos de eficiência, os clientes podem reinvestir esses recursos mais rapidamente para avançar em iniciativas de empresa de vanguarda.
A transformação rumo à fronteira não acontece em silos. As organizações líderes vão além de pilotos isolados e provas de conceito para incorporar a IA em toda a empresa. Isso significa integrar a IA aos fluxos de trabalho, à tomada de decisão e aos processos de negócio, não apenas a tarefas técnicas. Quando a IA é operacionalizada entre as funções, a organização inteira avança em conjunto, em vez de ficar limitada por um progresso desconectado. Quando os clientes estagnam depois que um piloto bem-sucedido não escala, geralmente não é porque a tecnologia falhou. É porque a gestão da mudança, os incentivos e a integração dos fluxos de trabalho não foram pensados para a organização inteira desde o início.
Vale destacar que a estatística dos 9% não é um ponto de chegada fixo. É um indicador vivo, que vai continuar mudando conforme os modelos amadurecem e o valor real da IA agêntica se concretiza.
As organizações não precisam esperar que esse número mude para agir. Ao investir agora nas capacidades fundamentais corretas, os líderes podem posicionar suas empresas para avançar de forma significativa na fronteira. Se você ainda não começou, agora é o momento de começar.
A parceria pode ter um papel decisivo na jornada de transformação. Juntas, a IBM e a Microsoft ajudam as organizações a projetar, construir e operar as capacidades necessárias para atuar na fronteira. As organizações podem se manter competitivas conforme o cenário passa da nuvem e da modernização para a governança responsável de IA
As empresas de vanguarda podem ser raras hoje, mas, com a mentalidade de liderança correta, coragem arquitetural e parcerias de confiança, um novo crescimento e novas capacidades estão bem ao alcance.
O summit IBM-Microsoft coloca os clientes no caminho para se tornarem uma empresa de vanguarda