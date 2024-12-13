No geral, os diretores executivos são mais otimistas do que seus vice-presidentes e diretores quando se trata de fortalecer a resiliência climática. Em nível global, 67% dos principais executivos entrevistados consideraram seus esforços de resiliência climática proativos, em comparação com apenas 56% dos tomadores de decisão de níveis mais baixos. Essa lacuna pode ser causada por um desalinhamento nas metas de sustentabilidade em toda a organização. Em algumas situações, essas metas de sustentabilidade podem não estar incorporadas nas diferentes funções de uma organização, levando a uma desconexão no que diz respeito à tomada de decisão.

Essa disparidade, que abrange tópicos que incluem riscos financeiros, riscos de infraestrutura física e riscos da cadeia de suprimentos, também se reflete no nível regional. Um ponto fora da curva interessante é a Austrália. No que diz respeito à percepção de preparação para o risco climático entre os entrevistados, o relatório mostrou que os tomadores de decisão de VP demonstrando mais confiança do que seus equivalentes da diretoria executiva.

No Brasil, na Alemanha e na Índia, a diretoria executiva tem mais probabilidade de acreditar que a empresa está totalmente preparada para os riscos climáticos relacionados às finanças do que os vice-presidentes e diretores. Em contraste, VPs e diretores na Austrália são mais propensos do que os líderes da diretoria executiva, diretores executivos a acreditar que sua empresa está totalmente preparada para os riscos climáticos da cadeia de suprimentos.

Nos EUA, Reino Unido, Brasil, Emirados Árabes Unidos e Japão, os executivos de diretoria executiva são mais propensos do que os vice-presidentes e diretores a considerar sua empresa mais motivada para oportunidades do que para custos para investir em sustentabilidade. Na Austrália, acontece o oposto; Os VPs e diretores são mais propensos a considerar sua empresa mais orientada por oportunidades do que por custos, quando comparados aos diretores executivos.

Os executivos da diretoria executiva nos EUA, Canadá, Japão e Austrália têm maior probabilidade de considerar suas Organizações proativas nos esforços de resiliência climática em comparação com os tomadores de decisão dos níveis mais baixos.

A diretoria executiva, diretores executivos nos EUA, Japão e Austrália tem maior probabilidade de pensar que sua Organização poderia relatar emissões de Escopo 3 nos próximos 12 meses do que aqueles em funções de tomada de decisão de nível inferior.

As lacunas de percepção entre CEOs e VPs são mais do que uma diferença de opinião, eles sinalizam uma desconexão fundamental dentro da Organização. Quando os líderes não estão devidamente alinhados em prioridades, desafios e pontos fortes, ou não estão operacionalizando isso adequadamente em toda a empresa, pode ser difícil tomar decisões sobre onde e quanto investir em TI, o que torna mais difícil alinhar a estratégia de negócios com a sustentabilidade iniciativas para gerar impacto real.