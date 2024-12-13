Na IBM, acreditamos que a tecnologia, especialmente a IA, desempenha um papel vital para ajudar as empresas a alcançar suas metas de sustentabilidade de forma eficiente e viável financeiramente. A sustentabilidade tornou-se parte integrante das estratégias corporativas em todo o mundo — observamos isso com nossos clientes e em uma escala muito mais ampla, com 76% dos executivos concordando que a sustentabilidade é fundamental para seus negócios. No entanto, as percepções e prioridades variam em todo o mundo.
O relatório State of Sustentabilidade Readiness 2024 é uma pesquisa abrangente recente realizada de forma independente pela Morning Consult e patrocinada, analisada e publicada pela IBM. O relatório esclarece como diferentes áreas geográficas lidam com os desafios de sustentabilidade e abordam a TI para investimentos em sustentabilidade.
O relatório State of Sustentabilidade Readiness 2024 examinou respostas de mais de 2.790 líderes de negócios em nove grandes economias, incluindo EUA, Canadá, Brasil, Reino Unido, Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Índia, Japão e Austrália. Ele descobriu lacunas nas metas e expectativas de sustentabilidade entre a diretoria executiva e os tomadores de decisão de nível de VP em quase todas as regiões. Vamos dar uma olhada em três dos principais insights descobertos.
No geral, os diretores executivos são mais otimistas do que seus vice-presidentes e diretores quando se trata de fortalecer a resiliência climática. Em nível global, 67% dos principais executivos entrevistados consideraram seus esforços de resiliência climática proativos, em comparação com apenas 56% dos tomadores de decisão de níveis mais baixos. Essa lacuna pode ser causada por um desalinhamento nas metas de sustentabilidade em toda a organização. Em algumas situações, essas metas de sustentabilidade podem não estar incorporadas nas diferentes funções de uma organização, levando a uma desconexão no que diz respeito à tomada de decisão.
Essa disparidade, que abrange tópicos que incluem riscos financeiros, riscos de infraestrutura física e riscos da cadeia de suprimentos, também se reflete no nível regional. Um ponto fora da curva interessante é a Austrália. No que diz respeito à percepção de preparação para o risco climático entre os entrevistados, o relatório mostrou que os tomadores de decisão de VP demonstrando mais confiança do que seus equivalentes da diretoria executiva.
No Brasil, na Alemanha e na Índia, a diretoria executiva tem mais probabilidade de acreditar que a empresa está totalmente preparada para os riscos climáticos relacionados às finanças do que os vice-presidentes e diretores. Em contraste, VPs e diretores na Austrália são mais propensos do que os líderes da diretoria executiva, diretores executivos a acreditar que sua empresa está totalmente preparada para os riscos climáticos da cadeia de suprimentos.
Nos EUA, Reino Unido, Brasil, Emirados Árabes Unidos e Japão, os executivos de diretoria executiva são mais propensos do que os vice-presidentes e diretores a considerar sua empresa mais motivada para oportunidades do que para custos para investir em sustentabilidade. Na Austrália, acontece o oposto; Os VPs e diretores são mais propensos a considerar sua empresa mais orientada por oportunidades do que por custos, quando comparados aos diretores executivos.
Os executivos da diretoria executiva nos EUA, Canadá, Japão e Austrália têm maior probabilidade de considerar suas Organizações proativas nos esforços de resiliência climática em comparação com os tomadores de decisão dos níveis mais baixos.
A diretoria executiva, diretores executivos nos EUA, Japão e Austrália tem maior probabilidade de pensar que sua Organização poderia relatar emissões de Escopo 3 nos próximos 12 meses do que aqueles em funções de tomada de decisão de nível inferior.
As lacunas de percepção entre CEOs e VPs são mais do que uma diferença de opinião, eles sinalizam uma desconexão fundamental dentro da Organização. Quando os líderes não estão devidamente alinhados em prioridades, desafios e pontos fortes, ou não estão operacionalizando isso adequadamente em toda a empresa, pode ser difícil tomar decisões sobre onde e quanto investir em TI, o que torna mais difícil alinhar a estratégia de negócios com a sustentabilidade iniciativas para gerar impacto real.
Além das lacunas na percepção, o relatório revelou alguns insights geográficos interessantes sobre o uso da IA para a sustentabilidade. Globalmente, 90% acreditam que a IA pode impactar positivamente as metas de sustentabilidade. Mas a média global para o uso ativo da IA na organização fica em 44%. Na Índia, essa média é de 64%, a maior do que em qualquer outro país entrevistados.
No Japão, os líderes empresariais parecem estar enfrentando uma Paralisação da IA. Apenas 31% das empresas japonesas usam IA para fins de sustentabilidade, mesmo quando 83% dos líderes esperam que a IA tenha um impacto positivo no alcance dos objetivos de sustentabilidade da organização.
Sobre se sentir preparado para usar os dados para rastrear metas de sustentabilidade, o relatório revelou que, no Brasil, sete em cada 10 empresas entrevistadas estão muito confiantes em usar dados para rastrear metas de sustentabilidade. Isso é significativamente maior do que a média global.
Por outro lado, na Alemanha, apenas quatro em cada 10 empresas entrevistadas estão confiantes no uso de dados para rastrear metas de sustentabilidade, demonstrando um nível de maturidade mais baixo do que a média global.
Quer as organizações tenham uma lacuna de percepção entre os tomadores de decisão da diretoria executiva, diretores executivos e os vice-presidentes ou sintam que falta maturidade no uso de dados para rastrear as metas de sustentabilidade, uma visão holística é crucial. As organizações devem identificar o que está funcionando e o que não funciona dentro da empresa para avançar com sucesso as metas de sustentabilidade.
O relatório IBM State of Sustainability Readiness 2024 fornece recomendações importantes para líderes empresariais e organizações ansiosos para lidar com os desafios de sustentabilidade. O relatório descreve a oportunidade para ferramentas impulsionadas por IA. Por exemplo, essas ferramentas podem ajudar a simular cenários de riscos climáticos, como clima ou desastres locais. Essa abordagem pode fornecer os insights necessários para lidar com o impacto climático e transformar a ambição de sustentabilidade em ação.
É claro que o desafio em torno dos dados ainda existe e deve ser enfrentado para estabelecer uma base para a transformação da sustentabilidade e para liberar todo o potencial da IA. O relatório = recomenda o uso de dados para diminuir a lacuna de percepção entre a diretoria executiva e os tomadores de decisão de nível inferior. Conforme os principais desafios para a sustentabilidade continuam evoluir, as organizações devem coletar dados de toda a sua empresa para entender melhor a diferença de percepções entre a diretoria executiva e os tomadores de decisão de nível inferior.
O uso de ferramentas de análise de dados e relatórios pode descobrir pontos cegos e manter a visibilidade e o alinhamento em toda a organização.
