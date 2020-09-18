O SaaS oferece uma alternativa intrigante à instalação padrão de software no ambiente de negócios (modelo tradicional), em que você deve criar o servidor, instalar a aplicação e configurá-la. Em vez disso, as aplicações residem em uma nuvem remota que é acessada pela web ou por uma API, e funciona como um aluguel. Você e sua organização têm a autorização para usá-lo por um período de tempo e pagar pelo software que estão usando.

A seguir estão cinco das principais vantagens de usar o SaaS:

1. Tempo reduzido de obtenção de benefícios

O software como serviço (SaaS) difere do modelo tradicional porque o software (aplicação) já está instalado e configurado. Você pode simplesmente provisionar o servidor para uma instância na nuvem e, em algumas horas, sua aplicação estará pronta para uso. Isso reduz o tempo gasto na instalação e configuração e pode reduzir os problemas que atrapalham a implementação do software.

2. Custos mais baixos

O SaaS pode proporcionar uma economia de custos benéfica, pois geralmente reside em um ambiente compartilhado ou de vários locatários, onde os custos de licença de hardware e software são baixos em comparação com o modelo tradicional.

Outra vantagem é que você pode expandir rapidamente sua base de clientes, já que o SaaS permite que pequenas e médias empresas usem um software que, de outra forma, não usariam devido ao alto custo do licenciamento.

Os custos de manutenção também são reduzidos, já que o provedor de SaaS é proprietário do ambiente, e ele é dividido entre todos os clientes que utilizam essa solução.

3. Escalabilidade e integração

Geralmente, as soluções de SaaS residem em ambientes de nuvem que são escaláveis e possuem integrações com outras ofertas de SaaS. Em comparação com o modelo tradicional, você não precisa comprar outro servidor ou software. Você só precisa habilitar uma nova oferta de SaaS e, em termos de planejamento de capacidade do servidor, o provedor de SaaS é o proprietário. Além disso, você tem a flexibilidade de poder para escalar seu uso de SaaS para cima e para baixo com base em necessidades específicas.

4. Novas versões (upgrades)

Com o SaaS, o provedor atualiza a solução, e ela fica disponível para seus clientes. Os custos e o esforço associados a atualizações e novas versões são menores do que o modelo tradicional que geralmente força você a comprar um pacote de atualização e instalá-lo (ou pagar por serviços especializados para atualizar o ambiente).

5. Provas de conceitos fáceis de usar e realizar

As ofertas do SaaS são fáceis de usar, pois já vêm com amostras e melhores práticas integradas. Os usuários podem fazer provas de conceito e testar a funcionalidade do software ou um novo recurso de lançamento com antecedência. Além disso, você pode ter mais de uma instância com versões diferentes e fazer uma migração tranquila. Mesmo para ambientes grandes, você pode usar as ofertas de SaaS para testar o software antes de comprá-lo.

Saiba mais

A IBM Cloud adotou as vantagens do software como serviço (SaaS) e criou um portfólio de mais de 100 aplicações SaaS que atendem às necessidades críticas de negócios dos nossos clientes. Explore as aplicações de SaaS da IBM para negócios e TI.