Engenharia social na era da IA generativa: previsões para 2024

Os avanços em modelos de linguagem de grande escala (LLMs, na sigla em inglês) estão impulsionando uma corrida armamentista entre os golpistas de cibersegurança e de engenharia social. Veja como isso deve acontecer em 2024.

Para empresas, a IA generativa é tanto uma maldição quanto uma oportunidade. Com a corrida das empresas para adotar a tecnologia, elas também assumem uma nova camada de risco cibernético. O medo constante de perder também não está ajudando. Mas não são apenas os modelos de IA em si que os cibercriminosos têm como alvo. Em um momento em que a falsificação é o novo normal, eles também estão usando IA para criar ataques de engenharia social alarmantemente convincentes ou gerar desinformação em escala.

Embora não haja dúvidas sobre o potencial da IA generativa para auxiliar os processos criativos e analíticos, os riscos são menos claros. Afinal, os e-mails de phishing criados com essa tecnologia são mais convincentes do que aqueles cheios de erros de digitação e gramaticais. As imagens de perfil criadas em sintetizadores de imagens estão cada vez mais difíceis de distinguir da imagem real. Agora, estamos chegando a um estágio em que até mesmo os vídeos deepfake podem nos enganar facilmente.

Equipados com essas tecnologias, os cibercriminosos podem criar personas altamente convincentes e estender seu alcance por meio das redes sociais, e-mail e até mesmo chamadas de áudio ou vídeo ao vivo. É certo que ainda é cedo para a IA generativa na engenharia social, mas há poucas dúvidas de que ela moldará todo o cenário dos crimes cibernéticos nos próximos anos. Com isso em mente, aqui estão algumas das nossas principais previsões de crimes cibernéticos orientados por IA generativa para 2024.