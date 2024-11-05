De acordo com especialistas em cibersegurança, um especialista em resposta a incidentes é uma das funções mais críticas para reduzir os impactos das violações. Os relatórios da IBM de 2020 e 2022 deixam claro que a capacidade de detectar, conter e mitigar violações de forma rápida pode reduzir drasticamente os custos, e isso continua sendo verdade hoje.

Embora uma equipe de segurança completa e com habilidades diversas continue sendo o cenário ideal para a maioria das organizações, ela permanece ilusória para muitas.

A experiência em segurança na nuvem também é cada vez mais valorizada à medida que mais organizações migram dados para a nuvem.

Sólidas habilidades de codificação para desenvolvimento e automação seguros também estão em falta. A proficiência em ferramentas de gestão de eventos e informações de segurança (SIEM) e técnicas de caça a ameaças pode melhorar consideravelmente os tempos de detecção e resposta.

Embora a competência técnica seja crucial, as habilidades interpessoais também são muito importantes. A habilidade interpessoal mais importante, sem dúvida, é a comunicação. Profissionais de cibersegurança precisam ser capazes de explicar conceitos, processos e ameaças de segurança complexos para pessoas que não são técnicas da área de segurança e para pessoas não técnicas dentro da organização.

Em cenários de resposta a incidentes, manter a calma sob pressão e tomar decisões acertadas com rapidez pode fazer a diferença entre um incidente contido e uma violação de dados em grande escala. As habilidades de resolução de problemas também são essenciais quando as equipes encontram ameaças desconhecidas, exigindo pensamento criativo para desenvolver estratégias de contenção personalizadas.