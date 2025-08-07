Vamos começar pelo coração de qualquer aplicação: o modelo por trás dela. Mas nem todo problema de IA precisa de um modelo com centenas de bilhões de parâmetros. Modelos pequenos e ajustados por domínio geralmente se igualam ou superam os grandes modelos genéricos em tarefas específicas, oferecendo precisão comparável por uma fração do custo e inferência mais rápida. Ao se concentrar na sumarização e análise de textos, na geração de códigos, na documentação de garantia de qualidade ou em outros problemas com escopo bem definido, as equipes de desenvolvimento podem:

Reduzir os custos de inferência por consulta, tornando economicamente viável para grandes frotas de agentes

Reduzir a latência para respostas abaixo de um segundo, algo crítico para fluxos de trabalho interativos e processos com intervenção humana

Implementar em ambientes híbridos ou de edge para evitar taxas de saída da nuvem, preservando a soberania dos dados e a conformidade

Selecionar o modelo certo não se trata de buscar o maior número de parâmetros, mas de avaliar o custo por uso, a latência em relação ao valor e a adequação às métricas da tarefa desde o primeiro dia.