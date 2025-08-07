As regras antigas do desenvolvimento de software empresarial, como roteiros de seis a doze meses, infraestrutura inicial robusta e lançamentos monolíticos, não conseguem acompanhar o ritmo do nosso novo mundo impulsionado por IA generativa. É hora de descartar as regras antigas, reinventar a abordagem de desenvolvimento e repensar como você está construindo suas aplicações, seguindo estes seis mantras:
Vamos começar pelo coração de qualquer aplicação: o modelo por trás dela. Mas nem todo problema de IA precisa de um modelo com centenas de bilhões de parâmetros. Modelos pequenos e ajustados por domínio geralmente se igualam ou superam os grandes modelos genéricos em tarefas específicas, oferecendo precisão comparável por uma fração do custo e inferência mais rápida. Ao se concentrar na sumarização e análise de textos, na geração de códigos, na documentação de garantia de qualidade ou em outros problemas com escopo bem definido, as equipes de desenvolvimento podem:
Selecionar o modelo certo não se trata de buscar o maior número de parâmetros, mas de avaliar o custo por uso, a latência em relação ao valor e a adequação às métricas da tarefa desde o primeiro dia.
O sucesso da IA generativa depende de mais do que apenas escolher um modelo. É necessário selecionar o modelo certo para a tarefa e cercá-lo das ferramentas, plataformas e práticas de desenvolvimento que transformam a IA em resultados comerciais reais. Os desenvolvedores e seus gerentes devem estimular investimentos em:
Essa abordagem modular e aberta condensa os programas piloto em semanas, em vez de meses, permitindo que as equipes criem novos agentes em minutos e liberem o potencial transformador da IA generativa em toda a empresa.
A verdadeira IA responsável não é uma reflexão tardia, ela está incorporada em todos os estágios de desenvolvimento. Ao desenvolver essas aplicações, os desenvolvedores precisam manter o foco constante em:
Ao padronizar a governança na fonte, as equipes de desenvolvimento podem ajudar a reduzir o viés, proteger a privacidade e promover a confiança, estabelecendo as bases para implementações de IA generativa sustentáveis e escaláveis.
Depois que sua base estiver estabelecida com modelos rápidos e adequados para os negócios, pipelines modulares e práticas de desenvolvimento responsáveis, o próximo passo lógico no novo playbook é operacionalizar a IA por meio de agentes. Essa iniciativa provavelmente é um tópico de discussão ativa em sua organização e é onde a teoria tem um impacto mensurável.
Um Agente de IA é um “trabalhador” semiautônomo que faz avaliações de entrada, raciocínios sobre tarefas e age, muitas vezes colaborando com humanos e outros agentes. A integração desses agentes aos fluxos de trabalho empresariais gera ganhos de produtividade mensuráveis.
Estas são as fases do ciclo de vida:
A chave para colocar os agentes para trabalhar em escala está na eficácia com que você os combina com modelos rápidos criados para negócios, tornando o ciclo de vida do agente não apenas possível, mas produtivo. Essa abordagem exige práticas cuidadosas de design, orquestração e medição que alinhem os componentes técnicos aos resultados comerciais. Veja como fazer essa integração valer a pena:
Quando um único modelo rápido e compacto custa apenas uma pequena porcentagem de um grande modelo de linguagem, adicionar agentes extras se torna uma despesa irrisória. Essa economia de proliferação significa:
As empresas que aproveitam essa vantagem de escala podem aumentar de forma mais rápida a escala do PoC para a produção em nível empresarial. Essa iniciativa libera todos os benefícios de produtividade da IA generativa, desde a redução de custos e a aceleração do tempo de lançamento no mercado até a melhoria da qualidade, da tomada de decisão e da eficiência da equipe.
Adotar esses seis mantras não significa apenas criar uma IA melhor, mas reformular a forma como a inovação acontece e onde a inteligência vive dentro da empresa.
Eles mudam da experimentação para a transformação. Os ciclos de desenvolvimento passam de meses para semanas. Os agentes de IA evoluem de protótipos promissores para operadores críticos para os negócios. E a inovação se torna previsível, não um valor discrepante de sorte, mas um processo repetível incorporado em cada sprint de produto e decisão de negócios.
A IA corporativa moldará sua próxima fronteira por meio de:
A IA corporativa está passando de grandes projetos centralizados para um utilitário descentralizado, de um modelo único e massivo para vários modelos dimensionados corretamente e integrados em todas as funções. As organizações vencedoras não se limitam a criar modelos mais inteligentes; elas constroem sistemas, equipes e estratégias mais inteligentes.
Ao adotar essas seis mudanças estratégicas, você não está apenas modernizando sua stack de desenvolvimento, você está preparando sua empresa para o futuro.
Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.
Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Participe da comunidade para arquitetos e desenvolvedores de IA para aprender, compartilhar ideias e se conectar com outras pessoas.
Explore a diferença entre agentes e assistentes de IA e saiba como eles podem transformar a produtividade empresarial.
Será que 2025 será o ano dos agentes de IA? Neste episódio do Mixture of Experts, avaliamos modelos de IA, agentes, hardware e lançamentos de produtos com alguns dos principais especialistas do setor.
Permita que desenvolvedores criem, implementem e monitorem agentes de IA com o IBM watsonx.ai studio.
Atinja uma produtividade revolucionária com um dos conjuntos de recursos mais abrangentes do setor para ajudar as empresas a criar, personalizar e gerenciar agentes e assistentes de IA.
Tenha mais de 90% de economia de custos com os modelos menores e abertos do Granite, projetados para a eficiência do desenvolvedor. Esses modelos prontos para uso corporativo oferecem desempenho excepcional em relação aos benchmarks de segurança e em uma ampla variedade de tarefas corporativas, da cibersegurança a RAG.
Automatize seus fluxos de trabalho complexos e crie uma produtividade revolucionária com um dos conjuntos de recursos mais abrangentes do setor para ajudar empresas a construir, personalizar e fazer o gerenciamento de agentes e assistentes de IA.