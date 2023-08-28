Com o custo médio de uma violação de dados atingindo um máximo histórico de US$ 4,45 milhões em 2023, as organizações enfrentam uma variedade cada vez maior de ameaças à cibersegurança. Essas ameaças podem variar de ataques de ransomware a campanhas de phishing e ameaças internas, possivelmente resultando em violações de dados. À medida que os cibercriminosos se tornam mais sofisticados e suas táticas mais variadas, é essencial que as empresas adotem medidas de segurança avançadas para proteger seus dados confidenciais e recursos digitais. Duas ferramentas cruciais no arsenal moderno de cibersegurança são as soluções de Gerenciamento de Eventos e Informações de Segurança (SIEM) e inteligência de ameaças. Ao alavancar esses recursos, as organizações podem se manter atualizadas sobre tendências de ameaças e se defender proativamente contra possíveis ataques e adversários.
As soluções de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) desempenham um papel fundamental na manutenção da postura de cibersegurança de uma organização. Elas coletam e analisam grandes quantidades de dados relacionados à segurança de várias fontes dentro da infraestrutura de TI de uma organização. Os dados de registro de eventos de usuários, endpoints, aplicação, fontes de dados, carga de trabalho em nuvem e redes — bem como dados de hardware e software de segurança, como firewall ou software antivírus — são coletados, correlacionados e analisados em tempo real. Ao centralizar e correlacionar essas informações, as soluções SIEM podem oferecer uma visão abrangente do status de segurança de uma organização.
Inteligência de ameaças é dados e insights com conhecimento detalhado sobre ameaças de cibersegurança que visam uma organização. Envolve a coleta, análise e disseminação de informações sobre ameaças atuais e potenciais à cibersegurança. Essas informações podem incluir indicadores de comprometimento (IoCs), táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) usados por cibercriminosos, além de vulnerabilidades em software ou sistemas. As equipes de inteligência de ameaças monitoram consistentemente várias fontes, incluindo fóruns, mercados da dark web e amostras de malware, para fornecer às organizações insights quase em tempo real sobre as ameaças emergentes. De acordo com uma pesquisa realizada pela Gartner, a utilização de inteligência de ameaças pode aprimorar os recursos de detecção e resposta das equipes de segurança, aumentando a qualidade dos alertas, reduzindo o tempo de investigação e ampliando a cobertura para os ataques e adversários mais recentes.
As soluções SIEM são criadas para realizar a correspondência de regras em dados de registro de várias fontes. Com a integração da inteligência de ameaças, as soluções de SIEM podem ficar um passo à frente das ameaças e recomendações emergentes. Vamos Explore alguns benefícios de incorporar inteligência de ameaças dentro de uma plataforma SIEM:
Num cenário digital caracterizado por ameaças em constante evolução, as organizações devem permanecer vigilantes e adaptáveis nas suas estratégias de cibersegurança. As soluções de SIEM e a inteligência de ameaças são ferramentas vitais que fornecem os insights necessários para você se manter à frente da concorrência. Ao utilizar a detecção de ameaças em tempo real, recursos de defesa proativa e resposta a incidentes aprimorada, possibilitados por essas tecnologias, as empresas podem fortalecer suas defesas e proteger seus dados confidenciais dos perigos sempre presentes no mundo cibernético. Adotar o SIEM e a inteligência de ameaças não é mais uma opção, é uma necessidade para qualquer organização que leva a sério a cibersegurança.
