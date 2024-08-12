Migração e modernização perfeitas para a nuvem: superando desafios comuns com ativos de IA generativa e modelos comerciais inovadores

À medida que as organizações continuam a adotar serviços baseados na nuvem, é mais urgente migrar e modernizar a infraestrutura, aplicações e dados para a nuvem para se manterem competitivas. A abordagem tradicional de migração e modernização geralmente envolve processos manuais, levando ao aumento de custos, atraso no time-to-value e aumento de riscos.

A migração e modernização para a nuvem podem ser processos complexos e demorados que vêm com desafios únicos. Enquanto isso, há muitos benefícios para os ativos e assistentes de IA generativa e modelos comerciais inovadores. Fábrica de Migração e Modernização em Nuvem da IBM Consulting pode ajudar as organizações a superar desafios comuns de migração e modernização e alcançar uma experiência de migração e modernização mais rápida, eficiente e econômica.

Utilizando as mesmas tecnologias que estão impulsionando mudanças no mercado, a IBM Consulting pode agregar valor na velocidade que as empresas de amanhã precisam hoje. Essa transformação começa com um novo relacionamento entre os consultores e o código, um relacionamento que pode ajudar a entregar soluções e valor de forma mais rápida, repetível e econômica. 

O poder dos ativos e assistentes da IA generativa

Os ativos e assistentes de IA generativa estão revolucionando o cenário de migração e modernização para a nuvem, oferecendo uma maneira mais eficiente, automatizada e econômica de superar os desafios comuns de migração. Essas ferramentas aproveitam o aprendizado de máquina e a inteligência artificial para automatizar processos manuais, reduzindo a necessidade de intervenção humana e minimizando o risco de erros e retrabalho.

Os IBM Consulting Assistants são uma biblioteca de assistentes de IA baseados em funções, treinados em dados proprietários da IBM para oferecer suporte a funções e tarefas de projetos de consultoria chave. Acessado por meio de uma interface baseada em conversa, democratizamos a forma como os consultores usam os assistentes, criando uma experiência em que nosso pessoal pode encontrar, criar e refinar continuamente assistentes para atender às necessidades dos nossos clientes com mais rapidez.

Com os IBM Consulting Assistant, nossos consultores podem selecionar os modelos que melhor resolvem seu desafio de negócios. Esses modelos são empacotados com prompts pré-engenheirados e formatos de produção para que nossos colaboradores possam obter resultados personalizados para suas consultas, como a criação de uma persona do usuário detalhada ou um código para uma linguagem e função específicas. O resultado é que você obtenha um trabalho mais valioso e mais rápido.

Modelos comerciais inovadores para migração e modernização

Nossos modelos comerciais inovadores, como nossos serviços de migração para a nuvem, oferecem uma maneira flexível e econômica de migrar e modernizar aplicações e dados para a nuvem. Nossos modelos de preços são projetados para ajudar as organizações a reduzir custos e aumentar o ROI, ao mesmo tempo em que promovem uma experiência de migração tranquila e bem-sucedida.

Cloud Migration and Modernization Factory da IBM Consulting

Como fornecedora líder de serviços de transformação de nuvem híbrida, a IBM tem ampla experiência em ajudar organizações a superar desafios comuns de migração e modernização. Nossos especialistas desenvolveram ferramentas de IA generativa e modelos comerciais inovadores para garantir o sucesso da migração e modernização da nuvem.

A Fábrica de Migração e Modernização em Nuvem da IBM Consulting permite que os clientes obtenham valor de negócios mais rapidamente, aproveitando padrões de migração criados previamente e abordagens de migração automatizadas. Isso significa que as organizações podem alcançar a implementação e a expansão mais rápidas, chegando ao mercado mais rápido e obtendo benefícios comerciais mais cedo.

Com a migração e modernização para a nuvem da IBM Consulting, os clientes podem alcançar:

  • Realização de valor de negócios mais rápida: a Fábrica de Migração e Modernização para a Nuvem da IBM Consulting acelera a realização de valor de negócios, aproveitando padrões de migração pré-criados e abordagens automatizadas. Isso permite que as organizações implementem e cresçam mais rapidamente, chegando ao mercado mais cedo e percebendo os benefícios mais cedo.
  • Automação em escala: a Cloud Migration and Modernization Factory da IBM Consulting aproveita métricas e KPIs baseados na nuvem para permitir a automação em escala, garantindo qualidade e resultados consistentes em várias migrações. As abordagens automatizadas reduzem o risco de erro humano, testagem e validação manuais, o que resulta em maior eficiência, qualidade e ROI.
  • Maior eficiência e qualidade dos resultados: ao aproveitar nossos ativos de IA generativa, os clientes podem automatizar o processo de migração e modernização, reduzindo o esforço manual e minimizando os erros. A IBM Consulting Nuvem Migração e Modernização Factory oferece uma biblioteca de padrões de migração criados previamente, permitindo que os clientes escolham a abordagem certa para suas necessidades e casos de uso específicos.
  • Economia de custos: A Fábrica de Migração e Modernização para a Nuvem da IBM Consulting reduz o custo total de propriedade e aumenta o ROI ao utilizar padrões de migração criados previamente e abordagens automatizadas, minimizando o esforço manual e os erros.

Supere os desafios comuns de migração

A migração e modernização para a nuvem podem ser um processo complexo, mas com o poder da IA generativa e assistentes e modelos comerciais inovadores, as organizações podem superar desafios comuns de migração e alcançar uma experiência de migração mais rápida, eficiente e econômica. Ao automatizar processos manuais, reduzir a necessidade de intervenção humana e minimizar o risco de erros e retrabalho, as ferramentas de IA generativa podem ajudar as organizações a obter economias significativas de custos e aumento do ROI.

Saiba mais sobre como a Fábrica de Migração e Modernização de Nuvem da IBM Consulting pode ajudar você a conquistar esses benefícios.

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting
