Serviços críticos, desde redes de energia a sistemas de saúde, são cada vez mais visados por ameaças orientadas por IA e agentes maliciosos que estão superando as defesas tradicionais. Pior ainda, as ameaças Quantum são iminentes, podendo tornar obsoletos os métodos atuais de criptografia. Pesquisas internas do IBM Institute for Business Value sugerem que, até 2024, ocorreram cerca de 60 incidentes de cibersegurança nos setor governamental. Enquanto isso, uma mediana de 49,5 foi observada no setor privado.
O volume de ataques cibernéticos está aumentando rapidamente, e atrasos na resposta podem levar a uma exposição significativa. A pesquisa demonstra que as equipes de resposta do Governo levaram 180 dias para detectar incidentes de cibersegurança em 2024. A segurança pós-quantum e a inteligência impulsionada por IA não são necessidades futuras, são requisitos imediatos.
Os ataques automatizados e orientados por IA avançam mais rápido do que as respostas manuais, tornando a inteligência de ameaças em tempo real e a resposta automatizada a incidentes essenciais para a sobrevivência. Para garantir sua segurança, é essencial uma abordagem abrangente que inclua estratégia e riscos cibernéticos, detecção e resposta a ameaças orientados por IA, estrutura de segurança zero trust, linhagem de dados e criptografia para conformidade e automação das resposta a incidentes. Vamos explorar como esses elementos fundamentais podem ajudar.
Uma cibersegurança eficaz começa com uma estratégia robusta. Os serviços de estratégia e risco cibernético (CSR) oferecem uma abordagem proativa, que capacita as organizações a operacionalizar a conformidade de cibersegurança e os riscos regulatórios, fornecendo serviços de governança personalizados para diretores de segurança da informação (CISOs), reguladores e auditores. Ao estabelecer estratégias de redução de riscos e métricas de gerenciamento central.
A IA transformou o cenário da cibersegurança. Os sistemas de detecção de ameaças orientados por IA monitoram continuamente o tráfego de rede e o comportamento do usuário, identificando anomalias que podem indicar possíveis violações. Esses sistemas analisam grandes quantidades de dados em tempo real, permitindo que as equipes de segurança do governo ajam de forma rápida e decisiva. Por exemplo, a IA pode detectar ataques baseados em identidade à infraestrutura do governo sinalizando padrões de login ou solicitações de acesso incomuns, aumentando a segurança e tornando a carga de trabalho dos analistas de segurança mais eficiente.
Mesmo que não seja um conceito novo, o modelo zero trust que opera com base no princípio de "não confiar em nada, verificar tudo" continua sendo o framework de referência na cibersegurança. Essa abordagem garante que toda solicitação de acesso seja minuciosamente examinada, independentemente de sua origem.
Ao implementar um framework zero trust, os governos podem aplicar controles de acesso rigorosos, monitorar a atividade dos usuários e responder às ameaças em tempo real. Com IA e aprendizado de máquina, os frameworks de zero trust fornecem uma visibilidade abrangente do acesso aos dados, ajudando a identificar e mitigar possíveis ameaças. Essa visibilidade é complementada pela aplicação do princípio fundamental (não confiar em nada, verificar tudo) em cada solicitação, independentemente da localização da rede. A IA pode avaliar dinamicamente as pontuações de risco para as identidades, dispositivos e aplicações antes de conceder acesso.
A conformidade com os requisitos regulatórios é um desafio significativo para as organizações que gerenciam infraestruturas críticas, como agências governamentais. A linhagem de dados e a criptografia são componentes essenciais de uma estratégia de conformidade robusta.
A linhagem de dados acompanha o fluxo de dados em uma organização, fornecendo um registro claro de sua origem, transformação e armazenamento.
A criptografia garante que os dados permaneçam seguros, tanto em trânsito quanto em repouso, protegendo-os contra o acesso não autorizado e garantindo a conformidade com regulamentações como FISMA, FedRAMP e GDPR. Monitore a procedência dos dados de ponta a ponta para atender aos requisitos de auditoria e isolar rapidamente os conjuntos de dados comprometidos. Adote algoritmos resistentes à computação quântica (por exemplo, criptografia baseada em rede) para os dados em repouso e em trânsito.
No caso de um incidente cibernético, uma resposta rápida e coordenada é crucial. A automação de resposta a incidentes utiliza IA e aprendizado de máquina para simplificar e acelerar o processo de resposta. De acordo com uma pesquisa do IBM IBV, em 2024, uma média de 10 violações na segurança cibernética permaneceram sem serem detectadas pelas organizações governamentais.
Os sistemas automatizados podem detectar e responder a ameaças em tempo real, reduzindo o tempo necessário para conter e remediar incidentes. Playbooks orquestrados que contêm, corrigem e documentam incidentes automaticamente em poucos minutos integram o IRA com os controles ZTA para revogar instantaneamente credenciais comprometidas e reautenticar os usuários.
Proteja seus ambientes de TI e os usuários da sua agência com as soluções de cibersegurança impulsionadas por IA, independentes de plataforma e que se integram ao seu ecossistema existente. Automatize com ativos de IA comprovados e esteja em conformidade com as normas e regulamentações. Implemente rastreadores impulsionados por IA que examinam continuamente fóruns clandestinos em busca de credenciais governamentais e códigos de exploração vazados. Automatize as redefinições forçadas de senhas e a aplicação de vários fatores quando a exposição for detectada.
Com vasta experiência no setor público e soluções comprovadas, podemos ajudar as agências do Governo a criar uma base que se adapte às demandas futuras e reduza a complexidade. A IBM é a única empresa de tecnologia que oferece uma plataforma completa de soluções e serviços de consultoria, levando experiência aos clientes do setor público e os mais recentes dados, IA, tecnologia de infraestrutura e práticas éticas para fazer acontecer.
A abordagem zero trust da IBM integra dados, gerenciamento de ameaças e controles de identidade para fornecer uma solução conectada que aprimora a visibilidade e o controle. Ao mesmo tempo, as abordagens de CSR da IBM ajudam a proteger dados críticos e a melhorar a resiliência organizacional.
Construa a base segura que seus esforços de modernização exigem com as soluções de cibersegurança mais adequadas para você, sem lock-in com fornecedor e com serviços de consultoria eficientes. Você obterá resultados mensuráveis que protegem seu ecossistema de TI e os dados dos funcionários e dos constituintes.
Saiba mais sobre as soluções e serviços da IBM para o governo
Aprenda como a IA está transformando o cenário de ameaças para invasores e defensores e receba insights atualizados sobre ameaças à cibersegurança e seus impactos financeiros nas organizações.
Saiba como a IBM lidera no gerenciamento de acesso com autenticação segura, SSO e acesso adaptativo, reconhecida como líder pelo terceiro ano consecutivo.
Saiba como os ataques baseados em identidade estão aumentando e como responder, com insights importantes do X-Force Threat Intelligence Index sobre roubo de credenciais, phishing e segurança de identidade.
Use as soluções de detecção e resposta a ameaças da IBM para fortalecer sua segurança e acelerar a detecção de ameaças.
Proteja seu ambiente móvel com as soluções abrangentes de defesa contra ameaças móveis do IBM MaaS360.
Tenha soluções abrangentes de gerenciamento de ameaças, protegendo habilmente a sua empresa contra os ataques cibernéticos.