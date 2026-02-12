Serviços críticos, desde redes de energia a sistemas de saúde, são cada vez mais visados por ameaças orientadas por IA e agentes maliciosos que estão superando as defesas tradicionais. Pior ainda, as ameaças Quantum são iminentes, podendo tornar obsoletos os métodos atuais de criptografia. Pesquisas internas do IBM Institute for Business Value sugerem que, até 2024, ocorreram cerca de 60 incidentes de cibersegurança nos setor governamental. Enquanto isso, uma mediana de 49,5 foi observada no setor privado.

O volume de ataques cibernéticos está aumentando rapidamente, e atrasos na resposta podem levar a uma exposição significativa. A pesquisa demonstra que as equipes de resposta do Governo levaram 180 dias para detectar incidentes de cibersegurança em 2024. A segurança pós-quantum e a inteligência impulsionada por IA não são necessidades futuras, são requisitos imediatos.

Os ataques automatizados e orientados por IA avançam mais rápido do que as respostas manuais, tornando a inteligência de ameaças em tempo real e a resposta automatizada a incidentes essenciais para a sobrevivência. Para garantir sua segurança, é essencial uma abordagem abrangente que inclua estratégia e riscos cibernéticos, detecção e resposta a ameaças orientados por IA, estrutura de segurança zero trust, linhagem de dados e criptografia para conformidade e automação das resposta a incidentes. Vamos explorar como esses elementos fundamentais podem ajudar.