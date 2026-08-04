É na linguagem de aquisição e de governança que a maioria das organizações falha, não na compreensão da tecnologia. As organizações que acertarem nesse ponto serão as que desenvolverem o vocabulário, e a força contratual, para especificar o que precisam dos sistemas de IA.



Quatro coisas precisam mudar:



1. Exigir a divulgação da arquitetura em toda aquisição de IA. Os fornecedores devem ser obrigados a especificar se seu sistema é probabilístico, determinístico ou híbrido, e quais são as propriedades de explicabilidade de cada componente.

Eles também devem permitir a validação independente por meio de auditoria, testes e monitoramento contínuo. "IA" não é uma categoria suficiente para uma decisão de aquisição. "Modelo de linguagem probabilístico com geração aumentada de recuperação" já é.

2. Mapear os casos de uso em níveis de risco antes de selecionar uma arquitetura. Nem todo caso de uso de IA exige uma arquitetura determinística. Uma ferramenta de resumo de conteúdo de baixo risco tem requisitos diferentes dos de um sistema de IA que toma decisões de crédito ou faz triagem de atendimento a pacientes.

A avaliação de risco deve acontecer antes da seleção de fornecedores, não depois da implementação. E a arquitetura exigida, com suas propriedades de explicabilidade e responsabilização, deve estar escrita nos requisitos, não deixada ao critério do fornecedor.

3. Operacionalizar os princípios como requisitos funcionais e não funcionais, não como declarações de intenção. "Estamos comprometidos com uma IA explicável" é uma declaração de intenção. "No nível Vigilant, o sistema deve fornecer uma trilha de auditoria completa para cada saída, incluindo os dados de origem com linhagem e procedência documentadas, confiabilidade de teste ou reteste validada e controles que garantam que as explicações estejam vinculadas ao registro de evidências."

Essa especificação é um requisito funcional. A diferença é exigível. Um desses requisitos pertence a um contrato. O outro pertence a um comunicado à imprensa.

4. Estabelecer linhas de base de resultados antes da implementação. Você não pode medir se um sistema de IA está causando dano a menos que estabeleça uma linha de base antes de implementá-lo. Sem dados de resultados pré-implementação, você pode observar saídas, mas não atribuir a mudança; não tem como distinguir o efeito do sistema daquilo que teria acontecido de qualquer forma.



Toda implementação de IA deve exigir uma linha de base documentada dos resultados que pretende influenciar, em relação à qual o desempenho pós-implementação é medido continuamente. Onde não existe uma linha de base, construí-la é o pré-requisito, não uma tarefa posterior.

