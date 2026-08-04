Quando um conselho de administração pergunta ao CIO como é a governança de IA, a resposta costuma ser um documento de política, um framework de ética ou uma lista de princípios. Raramente é uma norma de aquisição. É nessa lacuna que está o risco real.
Implementar um sistema de IA é sempre uma decisão crítica. No entanto, essa decisão é tomada por um desenvolvedor, às vezes por um fornecedor e raramente por alguém que responda pelo resultado. A decisão é: que tipo de IA estamos usando? Na maioria das empresas hoje, a resposta honesta é que muitas vezes não sabemos, e nos falta a linguagem para descobrir.
A escolha da arquitetura de IA não é uma preferência técnica. É uma decisão de governança calibrada por risco, que determina auditabilidade, responsabilização e consequências. Essa decisão determina não apenas o comportamento do sistema, mas também quem responde legal e operacionalmente quando ele falha.
Essa abordagem deve mudar. O risco do seu caso de uso deve determinar a forma de IA que você implementa, e sua linguagem de aquisição precisa refletir isso.
Entre em qualquer conversa corporativa sobre tecnologia hoje e você ouvirá a IA descrita como se fosse uma única categoria. As organizações falam de "implementar a IA", "governar a IA" e "auditar a IA" como se a palavra nomeasse uma tecnologia uniforme, de propriedades consistentes. Na realidade, não é assim.
Hoje o mercado de IA reúne pelo menos três tipos de sistema arquiteturalmente distintos, cada um com propriedades radicalmente diferentes de governança, explicabilidade e responsabilização:
• IA probabilística: motores estatísticos de reconhecimento de padrões (a maioria dos modelos de linguagem de grande porte, a IA generativa, a maior parte dos ML modernos). A mesma entrada pode produzir uma saída diferente entre execuções. A explicabilidade é parcial e dependente do modelo. A atribuição causal é difícil.
• IA probabilística com orquestração de contexto (e controles): modelos probabilísticos operam dentro de fontes de dados definidas e de uma lógica de roteamento de políticas. Você pode controlar a base sobre a qual o modelo raciocina. Você não pode garantir saídas idênticas em condições idênticas.
• IA determinística: sistemas governados por lógica, baseados em regras ou orientados por ontologia. Todo resultado pode ser verificado à luz de uma lógica definida. As saídas são consistentes e reproduzíveis, e o rastreamento completo é possível por design: quais dados, quais regras, por que aquele resultado.
Na prática, a maioria das implementações corporativas combina essas arquiteturas, um modelo probabilístico dentro de uma camada determinística de roteamento, com um pipeline de recuperação e proteções de política. A obrigação de governança é saber quais componentes operam sob quais propriedades e submeter cada componente aos controles que seu nível de risco exige.
As implicações de governança desses três tipos não são equivalentes. Mas a maior parte da aquisição de IA os trata como se fossem.
Quando um sistema pode produzir duas respostas diferentes para a mesma pergunta nas mesmas condições, e é possível agir com base em ambas, isso sinaliza um problema. Ele não opera no nível de rigor que decisões de alto risco exigem.
O uso da IA probabilística em si não é uma falha de governança. No entanto, torna-se um problema quando as organizações a usam sem considerar o risco do caso de uso e depois tentam adaptar a governança a um sistema que não foi projetado para sustentá-la.
A sequência certa é a inversa. Comece com uma avaliação lúcida do nível de risco do caso de uso. Depois especifique, nos seus requisitos, nos seus contratos e na sua revisão de arquitetura, que grau de explicabilidade, rastreabilidade e responsabilização esse nível exige. Então, faça a aquisição de acordo com isso.
A coluna de arquitetura não é uma sugestão. É um requisito. Um caso de uso de alto risco (que envolva decisões consequentes sobre pessoas, alta exposição financeira ou resultados difíceis de reverter) exige níveis determinísticos de explicabilidade. Esses níveis podem ser alcançados por meio de design determinístico ou de controles híbridos rigorosamente delimitados.
A supervisão humana é a camada que torna a governança de IA real. Mas só quando é construída para ser real.
Considere o que um revisor humano precisa para exercer a supervisão significativa de uma saída de IA. Exigimos dos colegas padrões de confiança: credibilidade, confiabilidade, alinhamento de interesses e integridade ao longo do tempo. O campo da IA desenvolveu um vocabulário específico para propriedades equivalentes em sistemas. Eles precisam poder questionar quatro coisas:
• Transparência é uma questão sobre o modelo: quais dados, qual metodologia e se esses métodos eram as escolhas certas e validadas para este caso de uso?
• Explicabilidade é uma questão sobre a saída: não como o modelo funciona em geral, mas por que ele produziu esta decisão específica para esta pessoa específica.
• Observabilidade é uma questão sobre o comportamento do agente ao longo do tempo: o sistema continua funcionando corretamente conforme as condições mudam, os dados se alteram e ele interage com outros sistemas?
• Robustez contra adversários é uma questão de cibersegurança: alguém adulterou o modelo desde a última avaliação que você fez? Ele ainda opera dentro dos limites do seu design e mandato originais?
Sua arquitetura de IA atual dá a um revisor humano acesso a algo disso? Se o sistema é probabilístico e o revisor não tem nenhuma visibilidade da linhagem de dados, nenhum rastro de raciocínio e nenhuma garantia de consistência, o que exatamente ele está revisando?
A resposta, na maioria das implementações, é a saída. Eles estão avaliando um número, uma recomendação ou uma sinalização. Eles não estão avaliando o raciocínio. Não estão avaliando as evidências. Não estão, em nenhum sentido relevante, no circuito de decisão.
Você obtém mais dos comportamentos que mede. Se o seu revisor humano é medido por volume processado, e não pela qualidade da supervisão, você projetou um carimbo de aprovação, e chamou isso de governança.
Essa prática é o retrato da lavagem de responsabilidade. Um ser humano é colocado no processo. O aval dessa pessoa é documentado. A caixa da responsabilização é marcada. Mas as condições para uma supervisão genuína (a transparência arquitetural, o treinamento, a autoridade para interromper, o mecanismo de feedback) não foram estabelecidas.
A solução é construir a arquitetura que torna significativa a verdadeira supervisão humana e escolher pessoas com conhecimento do domínio para entender como essa IA está sendo usada em seu ambiente. Em seguida, avalie essas pessoas pelas coisas certas.
É na linguagem de aquisição e de governança que a maioria das organizações falha, não na compreensão da tecnologia. As organizações que acertarem nesse ponto serão as que desenvolverem o vocabulário, e a força contratual, para especificar o que precisam dos sistemas de IA.
Quatro coisas precisam mudar:
1. Exigir a divulgação da arquitetura em toda aquisição de IA. Os fornecedores devem ser obrigados a especificar se seu sistema é probabilístico, determinístico ou híbrido, e quais são as propriedades de explicabilidade de cada componente.
Eles também devem permitir a validação independente por meio de auditoria, testes e monitoramento contínuo. "IA" não é uma categoria suficiente para uma decisão de aquisição. "Modelo de linguagem probabilístico com geração aumentada de recuperação" já é.
2. Mapear os casos de uso em níveis de risco antes de selecionar uma arquitetura. Nem todo caso de uso de IA exige uma arquitetura determinística. Uma ferramenta de resumo de conteúdo de baixo risco tem requisitos diferentes dos de um sistema de IA que toma decisões de crédito ou faz triagem de atendimento a pacientes.
A avaliação de risco deve acontecer antes da seleção de fornecedores, não depois da implementação. E a arquitetura exigida, com suas propriedades de explicabilidade e responsabilização, deve estar escrita nos requisitos, não deixada ao critério do fornecedor.
3. Operacionalizar os princípios como requisitos funcionais e não funcionais, não como declarações de intenção. "Estamos comprometidos com uma IA explicável" é uma declaração de intenção. "No nível Vigilant, o sistema deve fornecer uma trilha de auditoria completa para cada saída, incluindo os dados de origem com linhagem e procedência documentadas, confiabilidade de teste ou reteste validada e controles que garantam que as explicações estejam vinculadas ao registro de evidências."
Essa especificação é um requisito funcional. A diferença é exigível. Um desses requisitos pertence a um contrato. O outro pertence a um comunicado à imprensa.
4. Estabelecer linhas de base de resultados antes da implementação. Você não pode medir se um sistema de IA está causando dano a menos que estabeleça uma linha de base antes de implementá-lo. Sem dados de resultados pré-implementação, você pode observar saídas, mas não atribuir a mudança; não tem como distinguir o efeito do sistema daquilo que teria acontecido de qualquer forma.
Toda implementação de IA deve exigir uma linha de base documentada dos resultados que pretende influenciar, em relação à qual o desempenho pós-implementação é medido continuamente. Onde não existe uma linha de base, construí-la é o pré-requisito, não uma tarefa posterior.
Esses padrões não são aspiracionais. Já são lei ou orientação vinculante em várias jurisdições de atuação. A Lei de IA da UE (Artigo 9) exige que sistemas de IA de alto risco tenham um sistema de gestão de riscos documentado, incluindo medidas de supervisão humana e requisitos de acurácia, antes da implementação.
Nos Estados Unidos, a orientação federal sobre uso de IA em contratações foi revogada em janeiro de 2025. As obrigações subjacentes previstas no Título VII e na ADA permanecem exigíveis, e a responsabilidade do empregador por resultados discriminatórios da IA está sendo ativamente questionada na justiça federal. A orientação SR 11-7 do Federal Reserve sobre risco de modelos impõe obrigações contínuas de validação e governança aos modelos de IA usados em decisões de serviços financeiros.
As organizações que atuam nessas jurisdições não estão escolhendo se vão governar a IA com rigor. Estão escolhendo se farão isso de forma proativa ou em resposta a uma ação de fiscalização.
A governança de IA que vive apenas em documentos de política não passa da aspiração. A governança real está incorporada à arquitetura que se adquire, implementa e mede.
A maioria das organizações tem uma política de ética em IA. Bem menos têm sistemas de IA capazes de cumprir as obrigações de responsabilização que assumiram, a seus clientes, a seus reguladores e às pessoas mais afetadas por essas decisões.
O risco deve orientar a arquitetura. A arquitetura deve estar escrita nos requisitos. Os requisitos devem ter força contratual.
As organizações que vão liderar em governança de IA nos próximos cinco anos não são as que têm os frameworks de ética mais sofisticados. São as que traduziram esses frameworks para a linguagem da aquisição, da arquitetura e da medição e cobraram isso de seus fornecedores.
Esse trabalho começa por aprender a fazer a pergunta certa: não "temos governança de IA?", mas "nossa arquitetura de IA sustenta a responsabilização que prometemos?"