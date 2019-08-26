Revolucionando a cadeia de suprimentos de resíduos: blockchain para o bem social

Da Plastic Bank, que transforma resíduos plásticos em moeda valiosa, à Twiga Foods, aumentando a acessibilidade para microfinanciar pequenos agricultores, a IBM está trabalhando para aplicar a blockchain a fim de alcançar alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mais críticos da ONU. Com a crescente carga de resíduos e a reciclagem se tornando um enorme problema ambiental, o setor de gestão de resíduos está bem posicionado para a transformação da blockchain.
A blockchain não pode reduzir a grande quantidade de resíduos que os americanos criam todos os dias, mas um sistema que usa identificação por radiofrequência e códigos QR nos sacos de lixo ou peças de reciclagem enviados para aterros sanitários pode ajudar a facilitar e tornar o processo muito mais transparente. A tecnologia pode ser aproveitada para conectar empresas de reciclagem com outras alternativas de processamento em vez de aterros sanitários, e poderia criar a transparência e responsabilidade necessárias que os americanos querem da gestão de resíduos.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O gerenciamento de resíduos está em forma crítica, especialmente nos Estados Unidos, onde os americanos contribuem com 728.000 toneladas de lixo para aterros sanitários todos os dias. Antes de 2018, a China processava Pelo menos metade das exportações mundiais de plástico, papel e metais foram afetadas, mas recentemente o governo britânico tornou suas regulamentações mais rigorosas, eliminando 24 categorias de resíduos sólidos, como sucata plástica e papel misto. As proibições incluem uma tolerância reduzida a materiais contaminados, uma norma rigorosa que muitos americanos não conseguem cumprir. Por causa das proibições, os materiais recicláveis estão sobrecarregando as empresas americanas de reciclagem, que estão sendo forçadas a enviar o que não conseguem lidar de volta para aterros sanitários.
A frustração sobre isso está levando ao que está sendo chamado de “reciclagem aspiracional” — a classificação diligente de materiais para reciclagem devido à crença de que eles estão sendo reutilizados, mesmo quando ainda estão acabando no aterro sanitário. Você pode ver isso ou experimentar isso como o ambientalista dedicado do escritório reciclando suas xícaras de café, ou como um estudante jogando suas caixas de pizza na lixeira azul do alojamento estudantil. O medo de não estar fazendo a diferença é compartilhado por muitas outras pessoas, e um perigo legítimo de que um medo coletivo crescente possa levar o público a parar de reciclar completamente, o que significa que seria mais difícil fazer com que você e outros comecem de novo no futuro após os problemas serem resolvidos.
As aplicações da blockchain podem ser a solução, conectando empresas de reciclagem com outras alternativas de processamento além de aterros sanitários. Quando uma empresa tem uma carga de materiais recicláveis em pilha, ela pode entrar em contato com a rede da blockchain para localizar outro membro que possa processar os materiais restantes em vez de levar para um aterro sanitário. Ao criar um meio de comunicação mais eficiente, a blockchain pode conectar empresas de reciclagem para equilibrar a carga dos materiais.
Agora, existe uma sensação de que o atual sistema de gerenciamento de resíduos (por parte de consumidores e empresas) carece de um senso de responsabilidade, o que leva à frustração com os esforços de reciclagem. Atualmente, não existe nenhum sistema de transação digital para responsabilizar empresas ou indivíduos pelos resíduos que criaram e perderam reciclagem. Ao colocar produtores, consumidores e operadores de gestão de resíduos em uma rede, a blockchain pode criar uma visão da cadeia de suprimentos de resíduos que seja acessível e visível. A blockchain agrega valor tanto para o consumidor quanto para a empresa, ao demonstrar impacto individual para cada membro da rede.
Apesar das crenças tradicionais de que a responsabilidade de diminuir os materiais de aterro deve ser colocada no produtor dos bens embalados de consumo, a blockchain criaria um nível de responsabilidade em cada membro do ciclo de vida de reciclagem. A blockchain, com sua natureza descentralizada e à prova de adulteração, é um sistema de rastreamento ideal para o ciclo de vida de um produto, como já foi demonstrado em diversos setores. Se pudesse se estender pelo processo de reciclagem, poderíamos aumentar a responsabilidade em cada etapa, em vez de apenas colocar o ônus sobre o produtor.
O uso de uma blockchain em consórcio criaria uma plataforma para organizações de gerenciamento de resíduos e organização de reciclagem para compartilhar seus dados abertamente, ao mesmo tempo em que teria um livro-razão à prova de adulteração de onde os resíduos realmente foram e quanto foi reciclado. Esse registro indiscutível colocaria a responsabilidade de cada membro da cadeia, em vez de apenas do produtor como tradicionalmente feito, resultando em um processo de reciclagem mais eficaz.
Grande parte da tecnologia que você usa todos os dias, como seu smartphone, contém minerais como lítio e cobalto, que precisam ser descartados de forma responsável; no entanto, os consumidores vendem seus smartphones antigos para outra pessoa ou eles acabam em um aterro sanitário. Esses produtos antigos são surpreendentemente valiosos — com a rede de partes certa, os consumidores podem encontrar maneiras úteis de reciclar seu lixo eletrônico.
Por exemplo, smartphones que contêm minerais raros como cobalto poderiam ser reutilizados para fabricar novos produtos, em vez de minerar mais ou obtê-los de áreas onde há risco ambiental ou social. Um problema abrangente do lixo eletrônico é que os consumidores simplesmente não sabem se, ou onde, sua tecnologia pode ser reciclada. Como resultado, apenas 20% do lixo eletrônico gerado é registrado como coletado ou reciclado. Com uma rede blockchain, os produtores poderiam responder mais facilmente às ofertas dos consumidores que procuram reciclar seus produtos, acessando os minerais de forma mais eficiente do que reunindo-os de sua fonte original.
Com todos esses desafios, há organizações atualmente envolvidas em combater a pandemia de resíduos com soluções de blockchain e que estão preparando o terreno para aplicações de blockchain escaláveis para reduzir a carga de resíduos globalmente. Elas pretendem usar a blockchain para incentivar uma melhor reciclagem e classificação de resíduos.
A Agora Tech Lab aproveita ideias de políticas com a tecnologia blockchain, trabalhando com o principado de Roterdã, na Holanda, para registrar transações relacionadas à gestão de resíduos e integrar sistemas de resíduos da IoT para criar um sistema de gerenciamento de resíduos totalmente monitorado e baseado na blockchain. Seus tokens digitais recompensam a reciclagem e podem ser trocados por serviços públicos para melhorar as taxas de reciclagem e os laços com a comunidade. A Swachhcoin combina tecnologia blockchain com big data e dispositivos de IoT para recompensar a separação de resíduos — ela atua como desenvolvedor tecnológico para tornar o sistema de gestão de resíduos o mais eficiente e capaz possível para enfrentar a crise dos resíduos.
Outras organizações criam soluções que aumentam a visibilidade e a transparência sobre o ciclo de vida dos resíduos, do produtor ao aterro. A Arep, uma subsidiária da SCNF na França, usou a blockchain para rastrear cada lixeira da estação, atualizando continuamente sobre a quantidade de cada tipo de resíduo, quem o coletou e como ele se movimenta. Isso permite que os gerentes dos postos otimizem a classificação para diferentes fluxos de resíduos. O Ministério da Infraestrutura Holandês é um modelo para outros órgãos do governo que buscam melhorar seus processos de gestão de resíduos. A agência usa a blockchain para melhorar a transparência sobre resíduos em trânsito para o setor de gerenciamento de resíduos, desenvolvendo uma solução personalizada para rastrear resíduos do produtor até o aterro sanitário.
A blockchain simplifica a cadeia de suprimentos e cria um sistema mais eficiente, transparente e confiável para uma infinidade de tipos de transações. Com a aplicação dessa tecnologia de validação e rastreamento ao gerenciamento de resíduos, pudemos ver um sistema com mais responsabilidade sobre o consumidor, a empresa e o setor de gerenciamento de resíduos como um todo. Com esse sistema implementado, a xícara de café ou a caixa de pizza que você coloca na cesta de lixo reciclável pode tornar o mundo mais limpo e sustentável.
Descubra como transformar insights de sustentabilidade em ação e dê os próximos passos para aproveitar o poder da IA generativa.
Saiba como os usuários do IBM Turbonomic alcançaram uma TI sustentável e reduziram sua pegada ambiental e, ao mesmo tempo, garantiram o desempenho das aplicações.
Descubra como o IBM Maximo pode ajudar a otimizar o valor dos ativos durante todo o ciclo de vida.
Saiba como os executivos de sustentabilidade e os líderes de neutralidade de carbono alcançam a conformidade com a CSRD.
Saiba como as organizações podem definir e alcançar metas claras de sustentabilidade que oferecem uma vantagem competitiva.
Otimize a alocação de recursos para aplicações em todo o seu ecossistema com a plataforma IBM Turbonomic.
Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.
Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.