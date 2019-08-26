Revolucionando a cadeia de suprimentos de resíduos: blockchain para o bem social

Com todos esses desafios, há organizações atualmente envolvidas em combater a pandemia de resíduos com soluções de blockchain e que estão preparando o terreno para aplicações de blockchain escaláveis para reduzir a carga de resíduos globalmente. Elas pretendem usar a blockchain para incentivar uma melhor reciclagem e classificação de resíduos.

A Agora Tech Lab aproveita ideias de políticas com a tecnologia blockchain, trabalhando com o principado de Roterdã, na Holanda, para registrar transações relacionadas à gestão de resíduos e integrar sistemas de resíduos da IoT para criar um sistema de gerenciamento de resíduos totalmente monitorado e baseado na blockchain. Seus tokens digitais recompensam a reciclagem e podem ser trocados por serviços públicos para melhorar as taxas de reciclagem e os laços com a comunidade. A Swachhcoin combina tecnologia blockchain com big data e dispositivos de IoT para recompensar a separação de resíduos — ela atua como desenvolvedor tecnológico para tornar o sistema de gestão de resíduos o mais eficiente e capaz possível para enfrentar a crise dos resíduos.

Outras organizações criam soluções que aumentam a visibilidade e a transparência sobre o ciclo de vida dos resíduos, do produtor ao aterro. A Arep, uma subsidiária da SCNF na França, usou a blockchain para rastrear cada lixeira da estação, atualizando continuamente sobre a quantidade de cada tipo de resíduo, quem o coletou e como ele se movimenta. Isso permite que os gerentes dos postos otimizem a classificação para diferentes fluxos de resíduos. O Ministério da Infraestrutura Holandês é um modelo para outros órgãos do governo que buscam melhorar seus processos de gestão de resíduos. A agência usa a blockchain para melhorar a transparência sobre resíduos em trânsito para o setor de gerenciamento de resíduos, desenvolvendo uma solução personalizada para rastrear resíduos do produtor até o aterro sanitário.

A blockchain simplifica a cadeia de suprimentos e cria um sistema mais eficiente, transparente e confiável para uma infinidade de tipos de transações. Com a aplicação dessa tecnologia de validação e rastreamento ao gerenciamento de resíduos, pudemos ver um sistema com mais responsabilidade sobre o consumidor, a empresa e o setor de gerenciamento de resíduos como um todo. Com esse sistema implementado, a xícara de café ou a caixa de pizza que você coloca na cesta de lixo reciclável pode tornar o mundo mais limpo e sustentável.