Os líderes financeiros estão sendo solicitados a fechar mais rápido, prever com mais precisão e proteger as margens em um mercado volátil. No entanto, muitos tomadores de decisão estão operando em uma base que trabalha contra eles. Quando os sistemas ERP, CRM, faturamento e bancários estão desconectados, as equipes caem em soluções alternativas manuais que retardam o negócio e obscurecem a verdadeira imagem financeira.

Esses problemas dentro do ciclo do pedido ao recebimento (O2C) vão além de apenas ineficiências. É uma grande variedade de problemas que contribuem para o vazamento de receita, a confiança e a tomada de decisões mal informadas.