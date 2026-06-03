O ritmo do risco mudou. Como Mark Hughes, sócio-gerente de serviços de cibersegurança da IBM Consulting, descreveu recentemente, a cibersegurança foi desenvolvida para uma era diferente, uma era originalmente definida por ameaças conduzidas por humanos, operando em velocidade humana. Agora essa base está sendo testada de maneiras que os arquitetos originais da segurança empresarial nunca previram.
As empresas passaram décadas refinando avaliações de segurança projetadas para ameaças conduzidas por humanos. Esses frameworks foram construídos em torno de um modelo previsível de comportamento adversarial, enraizado em como as pessoas pensam, sondam e exploram. Mas os invasores de hoje não são mais exclusivamente humanos e já não operam dentro de limites humanos. O cenário de ameaças mudou de forma fundamental, e nossos métodos de avaliação da prontidão devem mudar com ele.
Os modelos de IA de fronteira pensam de forma diferente, veem de forma diferente e operam de forma diferente.Assim, abordagens desatualizadas de avaliação da prontidão estão se tornando, por si só, uma fonte de risco, ao criar incertezas em vez de reduzir a exposição.
É hora de evoluir a forma como governamos e avaliamos a prontidão corporativa.
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As avaliações de segurança tradicionais pressupõem que os invasores operam de forma linear e manual. Elas avaliam níveis de correção, fragilidades de configuração e maturidade de processos em relação a esse paradigma, que exige tempo e esforço significativos desses adversários para executar um ataque.
Mas os modelos de fronteira não fazem reconhecimento como os humanos. Eles podem absorver ambientes de TI vastos e complexos, mapear relações, analisar inconsistências de política e identificar vulnerabilidades combinadas que analistas humanos têm dificuldade de enxergar. Eles operam simultaneamente em vários domínios, correlacionando sinais que normalmente permaneceriam desconectados em avaliações convencionais.
Essa evolução resulta em uma lacuna cada vez maior: as empresas se avaliam por uma lente humana, enquanto os adversários as varrem por um modelo de velocidade e escala de máquina. As organizações podem acreditar que estão seguras com base em métricas de segurança tradicionais. No entanto, na realidade, com visibilidade limitada, estão altamente expostas quando avaliadas sob a perspectiva de um invasor orientado por IA.
Com o advento dos ataques agênticos, o que mais importa não é apenas quais vulnerabilidades existem, mas como os sistemas de inteligência de máquina as percebem. Os modelos de fronteira podem:
Essa situação não é hipotética. Os invasores já estão usando esses recursos.
Se as organizações quiserem se manter à frente, devem adotar avaliações criadas para essa nova realidade.
A nova avaliação de cibersegurança da IBM para ameaças de modelos de fronteira, a Resiliência Cibernética de IA, é um exemplo da direção que o setor está tomando. Seu foco em visibilidade profunda, exposições específicas de IA, mitigação priorizada e quantificação do risco de negócio reflete uma mudança mais ampla de filosofia.
O objetivo não é apenas medir o risco em termos estáticos, mas quantificá-lo continuamente pela lente de um adversário autônomo, gerando a inteligência de risco dinâmica e em tempo real que possibilita decisões de fato informadas. Isso significa passar de avaliações periódicas a insights contínuos, em que as organizações podem entender não apenas o que é vulnerável, mas o que é explorável agora e o que isso significa em um contexto de negócio.
E essa é a mentalidade de liderança de que as empresas precisam agora: a prontidão está passando de reativa a arquitetural. De gerenciar vulnerabilidades a entender a exposição sistêmica e o que isso significa para o negócio. De ciclos de correção a resiliência com reconhecimento de máquinas.
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