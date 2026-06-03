O ritmo do risco mudou. Como Mark Hughes, sócio-gerente de serviços de cibersegurança da IBM Consulting, descreveu recentemente, a cibersegurança foi desenvolvida para uma era diferente, uma era originalmente definida por ameaças conduzidas por humanos, operando em velocidade humana. Agora essa base está sendo testada de maneiras que os arquitetos originais da segurança empresarial nunca previram.

As empresas passaram décadas refinando avaliações de segurança projetadas para ameaças conduzidas por humanos. Esses frameworks foram construídos em torno de um modelo previsível de comportamento adversarial, enraizado em como as pessoas pensam, sondam e exploram. Mas os invasores de hoje não são mais exclusivamente humanos e já não operam dentro de limites humanos. O cenário de ameaças mudou de forma fundamental, e nossos métodos de avaliação da prontidão devem mudar com ele.

Os modelos de IA de fronteira pensam de forma diferente, veem de forma diferente e operam de forma diferente.Assim, abordagens desatualizadas de avaliação da prontidão estão se tornando, por si só, uma fonte de risco, ao criar incertezas em vez de reduzir a exposição.

É hora de evoluir a forma como governamos e avaliamos a prontidão corporativa.