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Repensando a governança, risco e conformidade (GRC) na era da IA: mudanças práticas para risco e conformidade em tempo real

Publicado 03/12/2025
Quatro cubos conectados para concluir um processo de dados
By Amit Sharma

A governança, risco e conformidade (GRC) tem sido tradicionalmente a rede de segurança das organizações. Ela garante que as políticas sejam seguidas, que os riscos sejam registrados e que os relatórios de conformidade sejam entregues no prazo. Em um mundo orientado por IA, isso não é mais suficiente.

À medida que as organizações adotam rapidamente ferramentas de IA em todos os departamentos, o cenário de risco está se transformando. O que antes era um processo previsível baseado em políticas, agora é um desafio dinâmico e em tempo real que exige maior velocidade, visibilidade e previsão estratégica.

Essa análise examina como a IA não está apenas mudando o que as equipes de GRC fazem, mas remodelando fundamentalmente a forma como elas operam.

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Por que as abordagens tradicionais de GRC não funcionam mais

Vamos começar com o óbvio: o ritmo da mudança superou os frameworks estáticos.

  • Processos manuais e em silos: a GRC tradicional depende fortemente de planilhas, e-mails e sistemas desconectados. Essa abordagem fragmentada gera esforços duplicados, riscos não detectados e tempos de resposta mais lentos.
  • Incapacidade para escalar com a complexidade: mudanças regulatórias, ameaças cibernéticas e operações globais estão evoluindo de forma rápida demais para que os sistemas de GRC legados possam gerenciar. Essas ferramentas não podem proporcionar a visibilidade em tempo real ou a escalabilidade necessárias no ambiente complexo atual.
  • Falta de insights e automação em tempo real: sem automação e dados em tempo real, as organizações ficam reagindo aos riscos após o fato. A tomada de decisão fica lenta, e oportunidades de prevenir problemas são perdidas.

O ambiente de risco atual é complexo. A GRC orientada por IA transforma sistemas desatualizados em operações de risco e conformidade mais inteligentes, rápidas e preditivas.

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Como a IA está mudando o jogo da GRC

1. A GRC está se tornando em tempo real

A IA permite o monitoramento contínuo de riscos e controles, mudando a GRC de auditorias periódicas para supervisão sempre ativa, incluindo:

  • Detecção de violações de políticas em tempo real
  • Alertas instantâneos para falhas de controle
  • Atualizações automatizadas para registros de riscos à medida que as condições mudam

Em vez de avaliar violações de controle de acesso trimestralmente, a IA sinaliza anomalias como aumento de privilégios ou atividade de login incomum em tempo real.

2. A IA permite o gerenciamento preditivo de riscos

Os modelos de aprendizado de máquina podem identificar indicadores precoces de riscos emergentes, mesmo antes que ocorra um problema de conformidade. Eles fornecem proteção adicional por meio destes métodos:

  • Os modelos preditivos podem sinalizar fornecedores terceirizados de alto risco
  • A análise de dados comportamental pode detectar possíveis violações de controles internos
  • As ferramentas de processamento de linguagem natural (NLP) podem interpretar novas regulamentações e associá-las automaticamente aos controles relevantes

Essa mudança transforma o gerenciamento de riscos de reativo em proativo. Por exemplo, os modelos preditivos podem detectar um pico incomum na atividade de contas privilegiadas, sinalizando uma possível ameaça interna antes que ela aumente.

3. A automação está eliminando o trabalho manual de conformidade

A coleta manual de evidências para auditorias ou a atualização manual de registros de políticas não são mais necessárias.

Os sistemas impulsionados por IA agora podem:

  • Verificar automaticamente documentos em busca de lacunas de conformidade
  • Gerar relatórios de auditoria personalizados para diversos órgãos reguladores
  • Mapear dinamicamente as mudanças nos regulamentos para controles e políticas internos

O resultado é uma economia significativa de tempo e uma redução de erros humanos, que ainda são um dos principais riscos de conformidade atualmente. Por exemplo, a IA pode verificar milhares de documentos de políticas para identificar cláusulas não conformes antes de uma auditoria externa.

O novo papel das equipes de GRC no mundo da IA

Conforme a IA assume mais trabalho manual, os profissionais de GRC devem evoluir suas funções. Veja o que o futuro exige:

  • Pensamento estratégico: o foco muda de assinalar itens para avaliar vulnerabilidades de negócios e gerenciar a exposição em um ambiente volátil.
  • Conhecimento tecnológico: embora os líderes de GRC não precisem saber programar, entender como os sistemas de IA funcionam (e falham) é essencial para supervisão e governança.
  • Colaboração multifuncional: as equipes de GRC devem colaborar lado a lado com as equipes jurídicas, de TI, segurança, produtos e IA para incorporar princípios de governança no design e na implementação do sistema.

O problema: a IA também precisa de governança

Enquanto a IA está transformando a GRC, ela também está criando desafios de governança totalmente novos.

As perguntas que a GRC agora deve responder são:

  • Quem é responsável quando um sistema de IA toma uma decisão errada?
  • As decisões orientadas por IA podem ser explicadas a auditores e reguladores?
  • Como identificamos e mitigamos vieses nos modelos de IA?

Para lidar com esses desafios, as organizações devem desenvolver frameworks de governança específicos de IA juntamente com as práticas tradicionais de GRC. Essa abordagem inclui:

  • Políticas de gerenciamento de risco de modelo
  • Princípios éticos de uso da IA
  • Normas de transparência e auditabilidade
  • Governança em todo o ciclo de vida da IA

GRC como facilitadora, não como guardiã

A IA não é apenas outra uma ferramenta empresarial; é um multiplicador de forças. Contudo, sem uma governança adequada, ela pode rapidamente se tornar um problema.

As equipes de GRC que adotam a IA, tanto como risco quanto como ferramenta, estão mais bem preparadas para migrar mais rápido, operar de forma mais inteligente e viabilizar a inovação, em vez de desacelerá-la.

O futuro da GRC não está no controle apenas pelo controle, mas em tornar-se um parceiro estratégico para escalar a IA confiável em toda a empresa.

Autora

Amit Sharma

MDR - Cyber Threat Responder
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