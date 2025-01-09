Como varejista, entrar em 2025 é como abrir as portas para um novo capítulo. O ano passado teve seus altos e baixos, mas você está pronto para um novo começo. Ao abrir as portas da sua armazenar, você vê que as prateleiras estão abastecidas e as luzes estão acesas, mas algo no ar parece diferente.
Este ano, você não quer apenas seguir em frente, você quer florescer! É hora de levar seu negócio para o próximo nível. É hora de refletir sobre o que funcionou, aprender com o que não funcionou e fazer resoluções que impulsionarão o sucesso duradouro.
Para os varejistas, a tranquilidade vem da superação das complexidades do gerenciamento de estoque. Você deve encontrar o equilíbrio certo entre minimizar o desperdício, combinar o estoque com a demanda e manter as prateleiras cheias, mas não sobrecarregadas.
Varejistas de alimentos, por exemplo, devem gerenciar vários canais, incluindo atendimento na loja, atendimento on-line, mercado e atendimento logístico de terceiros. Esse gerenciamento os ajuda a evitar que os clientes físicos concorram com entregadores on-line pelo mesmo inventário limitado, o que pode levar a itens sem estoque e prateleiras vazias.
Ainda assim, 45% dos compradores online descobrem que suas seleções estão esgotadas, o que custa às mercearias quase 8% em receita. Além disso, 52% dos executivos entrevistados afirmaram que os alimentos frescos são especialmente vulneráveis à deterioração e aos atrasos nas entregas, levando a um prejuízo anual de USD 18,2 bilhões.
A IA pode ajudar, fornecendo insights mais claros sobre as lacunas de estoque e orientando estratégias mais inteligentes para redução de desperdícios, especialmente usando estoque de segurança inteligente para gerenciar os níveis de estoque com sinais de demanda em tempo real.
Os varejistas precisam de sistemas que gerenciem as complexidades da cadeia de suprimentos, ofereçam inventory visibility em tempo real e otimizem o reabastecimento. Usando ferramentas orientadas por IA e planejamento colaborativo, você pode garantir um gerenciamento de estoque oportuno e eficiente. E você dormirá melhor à noite sabendo que está mantendo as prateleiras abastecidas para os clientes e, ao mesmo tempo, minimizando o desperdício.
Comece o Ano Novo adotando ferramentas e estratégias que ajudarão você a organizar suas devoluções e transformar um processo oneroso em um sistema otimizado e eficiente. Os varejistas muitas vezes lutam com o impacto financeiro e ambiental das devoluções, mas, adotando uma abordagem circular, podem transformar esses desafios em oportunidades para sustentabilidade e lucro.
Os produtos devolvidos têm custos financeiros e ambientais significativos. Estima-se que o setor de varejo poderia economizar USD 125 bilhões por ano concentrando-se na redução de retornos. Mais de 4 bilhões de toneladas de produtos devolvidos aos EUA também foram para aterros sanitários em 2022, e 24 milhões de toneladas métricas de emissões de CO2 foram liberadas do transporte dessas mercadorias.
Os varejistas podem se beneficiar de recursos avançados que priorizam o envio de itens restante em vez de retirada do estoque do armazém. Ao redistribuir itens devolvidos e usar mercadorias que em breve serão reduzidas, os varejistas podem reduzir o desperdício, cortar custos de logística reversa e manter os produtos fora dos aterros sanitários.
A IA também pode otimizar o local de devolução com base na probabilidade de devoluções, de modo que os itens devolvidos possam ser reabastecidos rapidamente com o menor custo e revendidos com uma margem lucrativa. Essa abordagem também acelera a redistribuição de mercadorias urgentes e otimiza o manuseio do estoque restante.
Neste novo ano, concentre-se na conexão genuína como a base do sucesso de seu atendimento ao cliente. O sorriso de um funcionário da loja e a voz de um representante de central de atendimento podem criar uma experiência mais positiva através do poder da conexão humana.
Para os varejistas, atendimento ao cliente significa mais do que apenas responder a perguntas. Trata-se de aprimorar os tempos de resposta, melhorar a exatidão e capacitar os agentes da sua central de atendimento com os insights e as ferramentas necessários para interagir com os clientes em um nível pessoal. Isso ajuda a transformar cada interação em um relacionamento duradouro. E essas relações duradouras são fundamentais, porque 93% dos clientes provavelmente farão compras repetidas após um excelente atendimento ao cliente.
Com a IA generativa trabalhando ao lado de agentes humanos, os varejistas têm uma oportunidade única de criar uma experiência dinâmica e personalizada que redefine o engajamento do cliente. De acordo com o IBM IBV, 65% dos líderes de atendimento ao cliente esperam que a IA generativa aumente a satisfação do cliente.
Ao integrar a IA generativa pré-construída aos seus dados empresariais, os varejistas podem otimizar as operações, reduzir o tempo de treinamento dos agentes e acelerar a resolução de consultas de pedidos.
Por exemplo, um representante de central de atendimento que usa um assistente de IA pode verificar instantaneamente se um cupom pode ser aplicado retroativamente a um pedido e aplicá-lo automaticamente sem intervenção manual. No fim das contas, é a fusão perfeita de tecnologia de ponta e um toque humano que constrói a fidelidade do cliente e impulsiona o sucesso comercial de longo prazo.
Priorize economizar este ano com ferramentas de IA que otimizam seu atendimento para reduzir custos e maximizar a eficiência. Para os varejistas que buscam aumentar a lucratividade, este é o ano para reduzir as dispendiosas remarcações de produtos no final da temporada, evitar vendas perdidas devido à falta de estoque e otimizar o atendimento de entregas para obter velocidade e margens.
Essa estratégia é particularmente crítica porque, embora as vendas possam estar crescendo, as margens de lucro não estão necessariamente seguindo o mesmo caminho. Um estudo recente com 50 varejistas públicos dos EUA revelou que, entre 2012 e 2022, a lucratividade caiu de 13,8% para 8,3%, mesmo quando as vendas online cresceram de 9,4% para 25,6%.
Ao usar promessas e atendimento baseados em IA, os varejistas podem analisar cenários de estoque através da lente da lucratividade, permitindo que equilibrem estrategicamente fatores caros, como descontos e falta de estoque, com a entrega no prazo.
De fato, 57% dos executivos de varejo relataram que a IA gerou tanto um aumento anual de receita quanto uma redução de mais de 15% nos custos operacionais. Isso significa que os varejistas que adotam ferramentas de IA podem economizar mais, gerenciar melhor os níveis de estoque e planejar para um futuro lucrativo.
2025 é o ano para embarcar em uma nova aventura, revolucionando a logística do seu negócio de varejo. Para se manterem competitivos, os varejistas devem adotar a inovação e adaptar a estratégia para atender às expectativas dos clientes.
A urgência para uma entrega mais rápida nunca foi tão alta, já que os clientes exigem um serviço mais rápido e conveniente do que nunca. Mais de 68% dos compradores online citam janelas de entrega mais curtas como fator determinante para fazer um pedido online.
A entrega mais ecológica também é uma prioridade para muitos consumidores. Na verdade, 69% dos consumidores disseram que o frete sustentável influenciou suas compras anteriores, e 76% dos compradores dizem que pagariam mais 5% por um frete mais sustentável.
O aumento de estratégias de atendimento de última milha, incluindo inovações como dark stores e cross-docking, revolucionou a forma como os varejistas atendem a essas expectativas com entrega rápida e econômica. Ao otimizar a distribuição local e reduzir os prazos de entrega, essas estratégias garantem um serviço mais rápido e eficiente. Essa melhoria no serviço é o que aumenta a satisfação do cliente, mantendo os custos sob controle e ajudando você a conquistar mais clientes em sua cobertura de abrangência para entrega no mesmo dia.
A chave para alcançar essas resoluções é um sistema de order management flexível, composto e escalável que possa lidar sem esforço com os picos sazonais e, ao mesmo tempo, impulsionar a lucratividade e o sucesso. O IBM Sterling Order Management pode ajudá-lo a otimizar seu inventário, reduzir erros e acelerar o atendimento, ao mesmo tempo em que se adapta rapidamente às mudanças de mercado e às mudanças sazonais. Mantenha suas resoluções de Ano Novo enquanto leva sua empresa a novos patamares.
