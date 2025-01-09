Para os varejistas, a tranquilidade vem da superação das complexidades do gerenciamento de estoque. Você deve encontrar o equilíbrio certo entre minimizar o desperdício, combinar o estoque com a demanda e manter as prateleiras cheias, mas não sobrecarregadas.

Varejistas de alimentos, por exemplo, devem gerenciar vários canais, incluindo atendimento na loja, atendimento on-line, mercado e atendimento logístico de terceiros. Esse gerenciamento os ajuda a evitar que os clientes físicos concorram com entregadores on-line pelo mesmo inventário limitado, o que pode levar a itens sem estoque e prateleiras vazias.

Ainda assim, 45% dos compradores online descobrem que suas seleções estão esgotadas, o que custa às mercearias quase 8% em receita. Além disso, 52% dos executivos entrevistados afirmaram que os alimentos frescos são especialmente vulneráveis à deterioração e aos atrasos nas entregas, levando a um prejuízo anual de USD 18,2 bilhões.

A IA pode ajudar, fornecendo insights mais claros sobre as lacunas de estoque e orientando estratégias mais inteligentes para redução de desperdícios, especialmente usando estoque de segurança inteligente para gerenciar os níveis de estoque com sinais de demanda em tempo real.

Os varejistas precisam de sistemas que gerenciem as complexidades da cadeia de suprimentos, ofereçam inventory visibility em tempo real e otimizem o reabastecimento. Usando ferramentas orientadas por IA e planejamento colaborativo, você pode garantir um gerenciamento de estoque oportuno e eficiente. E você dormirá melhor à noite sabendo que está mantendo as prateleiras abastecidas para os clientes e, ao mesmo tempo, minimizando o desperdício.