A IA responsável é uma vantagem competitiva

O Conselho de Ética em IA da IBM reconhece as oportunidades apresentadas pela IA e, ao mesmo tempo, estabelece salvaguardas para mitigar o uso indevido. Uma estratégia de IA responsável está no centro dessa abordagem:

O white paper do conselho, "Modelos de base: oportunidades, riscos e mitigações", ilustra que os modelos de base mostram melhorias substanciais em sua capacidade de enfrentar problemas desafiadores e complexos. Com base na IA e na governança de dados, os benefícios dos modelos de base podem ser obtidos de forma responsável, incluindo aumento da produtividade (expandindo as áreas onde a IA pode ser usada em uma empresa), realização de tarefas que exigem diferentes tipos de dados (como linguagem natural, texto, imagem e áudio) e redução de despesas aplicando um modelo de base treinado a uma nova tarefa (em vez de treinar um novo modelo de IA para a tarefa).

Os modelos de base são generativos, oferecendo oportunidades para a IA automatizar tarefas rotineiras e tediosas dentro dos fluxos de trabalho operacionais, liberando os usuários para alocar mais tempo ao trabalho criativo e inovador. Uma versão interativa do white paper do modelo de base também está disponível através do Atlas de Risco de IA do IBM watsonx.

Em reconhecimento aos possíveis ganhos de produtividade oferecidos pela IA, o white paper do conselho sobre Aumento da Inteligência Humana enfatiza que a integração eficaz da IA nas práticas de trabalho existentes pode permitir que trabalhadores assistidos por IA se tornem mais eficientes e precisos, contribuindo para a diferenciação competitiva de uma empresa.

Ao lidar com tarefas rotineiras, a IA pode atrair e reter talentos, fornecendo aos funcionários oportunidades de aprimorar suas habilidades em caminhos de carreira novos e diferentes ou de se concentrar em tarefas mais criativas e complexas que exigem pensamento crítico e expertise no assunto dentro de suas funções atuais.

No início deste ano, o Conselho de Ética em IA da IBM destacou que uma abordagem centrada no ser humano para a IA precisa avançar os recursos da IA e, ao mesmo tempo, adotar práticas éticas e lidar com as necessidades de sustentabilidade. A criação de IA requer grandes quantidades de energia e dados. Em 2023, a IBM informou que 70,6% do seu consumo total de eletricidade veio de fontes renováveis, incluindo 74% da eletricidade consumida pelos data centers da IBM, que são essenciais para o treinamento e a implementação de modelos de IA.

A IBM também se concentra no desenvolvimento de métodos com eficiência energética para treinar, ajustar e executar modelos de IA. Os modelos IBM Granite são menores e mais eficientes do que os modelos maiores e, portanto, podem ter um impacto menor no meio ambiente. À medida que a IBM integra IA em todas as aplicações, estamos comprometidos em atender às crescentes expectativas dos stakeholders, investidores e outros stakeholders para o uso responsável da IA, incluindo a consideração dos potenciais impactos ambientais da IA.

A IA apresenta uma oportunidade empolgante para lidar com alguns dos desafios mais urgentes da sociedade. Neste Dia de Apreciação da IA, junte-se ao Conselho de Ética em IA da IBM em nosso compromisso com o desenvolvimento responsável desta tecnologia transformadora.