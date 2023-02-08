Responsabilidade é um comportamento aprendido. Com o tempo, conectamos os pontos, entendendo a necessidade de atender às expectativas da sociedade, cumprir regras e leis e respeitar os direitos dos outros. Vemos a ligação entre responsabilidade, prestação de contas e recompensas subsequentes. Quando agimos de forma responsável, as recompensas são positivas; quando não o fazemos, podemos enfrentar consequências negativas, incluindo multas, perda de confiança ou status e até confinamento. O cumprimento de normas de inteligência artificial (IA) responsável segue princípios semelhantes.
A Gartner (link externo a ibm.com) prevê que o mercado de software de inteligência artificial (IA) alcançará quase US$134,8 bilhões até 2025.
À medida que a construção e a escala de modelos de IA se tornam mais críticos para os negócios da sua organização, alcançar IA responsável (RAI) deve ser considerado um tópico altamente relevante. Há uma necessidade crescente de tomar decisões justas, responsáveis e éticas de forma proativa e cumprir as leis e regulamentações atuais.
Nenhuma organização quer estar no noticiário pelas razões erradas e, recentemente, tem surgido muitas histórias na imprensa sobre questões de IA com viés, inexplicável ou injusta. As organizações precisam proteger a privacidade das pessoas e impulsionar a confiança. Ações incorretas ou com viés com base em dados ou suposições falhas podem resultar em ações judiciais e desconfiança de clientes, stakeholder, acionistas e funcionários. Em última análise, isso pode prejudicar a reputação da organização e perder vendas e receitas.
A importância de conduzir decisões éticas — não favorecer um grupo em detrimento de outro — exige a construção da justiça e a detecção de viés durante a aquisição de dados, construção, implementar e monitoramento de modelos. Decisões justas também exigem a capacidade de se ajustar a mudanças nos padrões comportamentais e perfis, o que pode exigir retreinamento ou reconstrução do modelo ao longo do ciclo de vida da IA.
As regulamentações sobre IA estão crescendo e mudando em um ritmo rápido, e o descumprimento pode levar a auditorias dispendiosas, multas e imprensa negativa. Organizações globais com filiais em vários países enfrentam desafios para atender a regras e regulamentos específicos de cada país e local. Enquanto as organizações em mercados altamente regulamentados, como saúde, governo e serviços financeiros, têm desafios adicionais para atender às regulamentações específicas do setor.
"Os custos potenciais da não conformidade são impressionantes e vão muito além de simples multas. Para começar, asorganizações perdem em média US$ 5,87 milhões em receita devido a um único evento de não conformidade. Mas isso é apenas a ponta do iceberg: o impacto financeiro vai muito além dos resultados." The True Cost of Noncompliance (link externo a ibm.com)
A Gartner define governança de IA (link externo a ibm.com) como" como o processo de criação de políticas, atribuição de direitos de decisão e garantia da responsabilidade organizacional pelos riscos e decisões de investimento para a aplicação e uso de técnicas de inteligência artificial".
Apesar das boas intenções e da evolução da tecnologia, conseguir uma IA responsável pode ser um desafio. IA responsável exige Governança de IA e para muitas Organizações isso requer muito trabalho manual, que é ampliado pelas alterações nas versões de dados e modelos e pelo uso de várias ferramentas, aplicação e plataformas. Ferramentas e processos manuais podem levar a erros humanos dispendiosos e a modelos sem transparência, catalogação e monitoramento adequados. Esses modelos de caixa-preta podem produzir resultados analíticos que são inexplicáveis, mesmo para o cientista de dados e outros stakeholders.
Os resultados explicáveis são cruciais ao enfrentar questões sobre o desempenho do modelo de gerenciamento, stakeholders e acionistas. Os clientes merecem e estão responsabilizando as empresas por explicar os motivos da decisão analítica, incluindo coisas como negações de crédito, hipotecas e aceitação escolar, bem como os detalhes do diagnóstico ou tratamento de saúde. Fatos documentados e explicáveis do modelo também são necessários ao defender decisões analíticas com auditores ou reguladores.
A abordagem automatizada da IBM para governança ajuda você a direcionar, gerenciar e monitorar as atividades de IA da sua organização. Empregando automação de software, essa solução ajuda a fortalecer sua capacidade de atender aos requisitos regulatórios e lidar com questões éticas (sem os custos excessivos de mudar da sua plataforma atual de ciência de dados).
Abrangendo todo o ciclo de vida da IA, o watsonx.governance monitora e gerencia a construção de modelos, implementar, monitoramento e centralização dos fatos para transparência e explicabilidade da IA. Os componentes da solução incluem:
