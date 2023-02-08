À medida que a construção e a escala de modelos de IA se tornam mais críticos para os negócios da sua organização, alcançar IA responsável (RAI) deve ser considerado um tópico altamente relevante. Há uma necessidade crescente de tomar decisões justas, responsáveis e éticas de forma proativa e cumprir as leis e regulamentações atuais.

Gerencie riscos e reputação

Nenhuma organização quer estar no noticiário pelas razões erradas e, recentemente, tem surgido muitas histórias na imprensa sobre questões de IA com viés, inexplicável ou injusta. As organizações precisam proteger a privacidade das pessoas e impulsionar a confiança. Ações incorretas ou com viés com base em dados ou suposições falhas podem resultar em ações judiciais e desconfiança de clientes, stakeholder, acionistas e funcionários. Em última análise, isso pode prejudicar a reputação da organização e perder vendas e receitas.

Siga princípios éticos

A importância de conduzir decisões éticas — não favorecer um grupo em detrimento de outro — exige a construção da justiça e a detecção de viés durante a aquisição de dados, construção, implementar e monitoramento de modelos. Decisões justas também exigem a capacidade de se ajustar a mudanças nos padrões comportamentais e perfis, o que pode exigir retreinamento ou reconstrução do modelo ao longo do ciclo de vida da IA.

Proteja e escale contra regulamentações do governo

As regulamentações sobre IA estão crescendo e mudando em um ritmo rápido, e o descumprimento pode levar a auditorias dispendiosas, multas e imprensa negativa. Organizações globais com filiais em vários países enfrentam desafios para atender a regras e regulamentos específicos de cada país e local. Enquanto as organizações em mercados altamente regulamentados, como saúde, governo e serviços financeiros, têm desafios adicionais para atender às regulamentações específicas do setor.

"Os custos potenciais da não conformidade são impressionantes e vão muito além de simples multas. Para começar, asorganizações perdem em média US$ 5,87 milhões em receita devido a um único evento de não conformidade. Mas isso é apenas a ponta do iceberg: o impacto financeiro vai muito além dos resultados." The True Cost of Noncompliance (link externo a ibm.com)