Em vez de esperar que as equipes da cadeia de suprimentos encaminhem relatórios com dados operacionais (o que muitas vezes demoram muito), que tal esperar que seus analistas financeiros pudessem obter insights diretamente sobre o que está acontecendo para que pudessem tomar decisões operacionais mais imediatas?

Considere uma situação em que o preço de um material usado na produção caiu depois que você fechou negociações com seu fornecedor. Você não sabia disso, pois as equipes da cadeia de suprimentos só fornecem essas informações em relatórios trimestrais. Se você tivesse acesso a dados de preços em tempo real, poderia receber notificações imediatas de quedas nos preços e tomar medidas antecipadas. Por exemplo, você pode renegociar um contrato de fornecimento para manter baixos os custos de estoque da empresa.

Com o IBM Event Automation, um analista pode usar eventos em tempo real para identificar situações de negócios em uma interface de usuário que não exige nenhuma codificação. Isso traz a visibilidade operacional para o primeiro plano; até mesmo equipes de linha de negócios sem conhecimento técnico podem detectar quando uma empresa está pagando a mais pelos materiais usados na produção. Por exemplo, você pode criar um fluxo baseado em eventos que detecte sempre que o preço em tempo real de um fornecedor cai 10% abaixo do preço pago.

Além disso, as equipes podem realizar análises de custo/preço em tempo real, transformando essas mudanças em insights. Os dados que antes estavam isolados agora podem ser usados para otimizar a estratégia de preços da organização, melhorar a experiência e a satisfação do cliente e impactar positivamente as margens de lucro.

Em um instante, esses analistas podem ter uma visão completa do que está acontecendo dentro da organização, algo que não teria sido possível sem o simples acesso aos dados em tempo real. Ele pode fornecer métricas e insights importantes sobre os clientes, traçar um panorama forte da jornada do cliente e ajudar os analistas a se manterem atualizados sobre as mudanças na dinâmica do mercado, só para citar algumas possibilidades.