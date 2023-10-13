Acompanhar a volatilidade do mercado não é uma tarefa fácil. Quando você sentir que entende as mudanças, pode despertar na manhã seguinte e se deparar com algo drasticamente diferente. Essas mudanças dinâmicas trazem interrupções inesperadas, como mudanças nos níveis de demanda, que afetam sua capacidade de gerenciar seu inventário de forma eficaz, satisfazer as necessidades dos clientes e, por fim, seus resultados financeiros.
Na Pesquisa Global de Cadeia de Suprimentos de 2022 da IDC, eles identificaram que "a falta de visibilidade e resiliência para ver as mudanças necessárias a tempo de reagir de forma eficaz" era a deficiência mais problemática e não resolvida na gestão moderna da cadeia de suprimentos e na otimização do inventário. As mudanças nas necessidades e nas demandas dos clientes estão acontecendo enquanto você lê isso, mas a falta de dados visíveis pode impedi-lo de perceber essas mudanças a tempo de agir em relação a elas.
Para se manterem atualizadas com essas mudanças frequentes na demanda, é imperativo que as organizações avaliem seu modelo de negócios e desenvolvam a capacidade de se adaptar em tempo real. Especificamente, as organizações que podem implementar sistemas de gerenciamento de inventário mais continuamente conscientes, dinâmicos e automatizados criam uma vantagem competitiva significativa para aumentar a Compartilhe no mercado.
A falta de visibilidade de como as mudanças nas condições do mercado interagem com seu inventário tem um impacto claro e distinto no gerenciamento da sua cadeia de suprimentos. Isso impede que você perceba mudanças na demanda em vários canais de vendas e quão bem seus níveis de estoque e locais atuais são adequados para atendê-la. Além disso, isso pode ter um efeito significativo em seus modelos de e-commerce, dificultando sua capacidade de se manter atualizado sobre as mudanças de fornecimento e refletindo essas mudanças em seu inventário on-line.
As equipes de cadeia de suprimentos geralmente têm visibilidade das mudanças globais na cadeia de suprimentos, mas os dados muitas vezes estão isolados e inacessíveis para outros membros da equipe. Considere analistas financeiros e gerentes de produtos que precisam acompanhar as mudanças no preço de suas matérias-primas para garantir a lucratividade geral e a tomada de decisões ideal. Os indivíduos em essas funções muitas vezes demoraram a perceber as mudanças e não têm uma maneira fácil de avaliar o impacto resultante em suas margens, seja positivo ou negativo. Isso cria um efeito dominó: se suas equipes de produtos não conseguirem acessar essas informações de preços em tempo real, as equipes de estratégia de marketing poderão ter dificuldades para fornecer mensagens atualizadas aos clientes em potencial.
Mesmo que as equipes de negócios pudessem acessar eventos em tempo real, o pouco ou nenhum treinamento em programação se tornaria mais um obstáculo em seus esforços para realizar a análise de dados. Novas tecnologias estão surgindo constantemente, mas os níveis de habilidades das equipes de negócios muitas vezes ficam atrás da velocidade dessas mudanças.
Em vez de esperar que as equipes da cadeia de suprimentos encaminhem relatórios com dados operacionais (o que muitas vezes demoram muito), que tal esperar que seus analistas financeiros pudessem obter insights diretamente sobre o que está acontecendo para que pudessem tomar decisões operacionais mais imediatas?
Considere uma situação em que o preço de um material usado na produção caiu depois que você fechou negociações com seu fornecedor. Você não sabia disso, pois as equipes da cadeia de suprimentos só fornecem essas informações em relatórios trimestrais. Se você tivesse acesso a dados de preços em tempo real, poderia receber notificações imediatas de quedas nos preços e tomar medidas antecipadas. Por exemplo, você pode renegociar um contrato de fornecimento para manter baixos os custos de estoque da empresa.
Com o IBM Event Automation, um analista pode usar eventos em tempo real para identificar situações de negócios em uma interface de usuário que não exige nenhuma codificação. Isso traz a visibilidade operacional para o primeiro plano; até mesmo equipes de linha de negócios sem conhecimento técnico podem detectar quando uma empresa está pagando a mais pelos materiais usados na produção. Por exemplo, você pode criar um fluxo baseado em eventos que detecte sempre que o preço em tempo real de um fornecedor cai 10% abaixo do preço pago.
Além disso, as equipes podem realizar análises de custo/preço em tempo real, transformando essas mudanças em insights. Os dados que antes estavam isolados agora podem ser usados para otimizar a estratégia de preços da organização, melhorar a experiência e a satisfação do cliente e impactar positivamente as margens de lucro.
Em um instante, esses analistas podem ter uma visão completa do que está acontecendo dentro da organização, algo que não teria sido possível sem o simples acesso aos dados em tempo real. Ele pode fornecer métricas e insights importantes sobre os clientes, traçar um panorama forte da jornada do cliente e ajudar os analistas a se manterem atualizados sobre as mudanças na dinâmica do mercado, só para citar algumas possibilidades.
Conhecimento é poder, mas deve ser usado a seu favor e mais rapidamente do que nunca. Nossa economia digitalizada exige velocidade: aproveitar as informações certas no momento certo. A incapacidade de agir rapidamente pode resultar em perda de receita, oportunidades perdidas e relacionamentos danificados com os clientes.
A economia atual exige que estejamos focados no que está acontecendo com nossas empresas no momento presente. O momento presente traz oportunidades que, infelizmente, muitas vezes se perdem em meio à quantidade de dados que as organizações geram. Disrupções econômicas imprevistas, mudanças nas tendências do mercado e mudanças rápidas no comportamento do cliente podem afetar drasticamente suas iniciativas de negócios, a menos que você possa se manter à frente delas. Além disso, as iniciativas de transformação digital criaram a proliferação de aplicações, criando silos de dados.
Nosso mundo cada vez mais digitalizado fez com que as expectativas dos clientes disparassem; nossos clientes sabem o que querem, e querem agora. Para lidar com essas expectativas, é importante colocar essas informações nas mãos de quem precisa delas, como as equipes de pesquisa de mercado e análise de dados, que podem aproveitar os dados no momento para construir uma organização verdadeiramente centrada no cliente.
IBM Event Automation foi projetado para ajudar organizações e partes interessadas a se manterem continuamente informadas, tornando os eventos de negócios acessíveis diretamente a quem precisa utilizá-los. Ele pode permitir que você capacite usuários de todas as áreas da sua empresa para identificar e agir sobre situações no momento, ajudando-os a evitar se perderem em algoritmos, códigos pesados ou fontes de dados díspares. Confira este vídeo para vê-lo em ação.
Ajude sua empresa a criar workflows automatizados que se adaptam e respondem às mudanças na dinâmica do mercado em tempo real. Aja agora e saiba mais sobre IBM Event Automation para Conheça a fundo como IBM Event Automation pode permitir que analistas de negócios trabalhem facilmente com eventos e gerem insights para maior visibilidade operacional e eficiência.
