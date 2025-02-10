Reduzindo custos de recuperação de ransomware na educação

Não é de surpreender que um estudo recente também tenha descoberto que os estudantes são afetados por ataques de ransomware no setor de educação. Um estudo da Action1 descobriu que a maioria (64%) dos trabalhadores de TI da área de educação relata que o ransomware afeta a qualidade da educação. Os pesquisadores descobriram que as razões para os ataques são várias, incluindo o fato de que 44% dedicam apenas 10% de seu orçamento de TI à cibersegurança e a maioria das escolas (78%) não contrata especialistas em cibersegurança.

Em um artigo da NPR, Noelle Ellerson Ng, da School Superintendents Association, afirmou que o motivo para focar no setor da educação é que as escolas são frequentemente alvos fáceis. Além disso, ela destaca o fato de que os sistemas escolares, que coletam muitos dados valiosos tanto de alunos quanto de funcionários, muitas vezes são os maiores empregadores de uma comunidade.

“Isso torna a situação muito, muito propícia”, diz Ng. “E aí você acrescenta o fato de que [os dados] são tão sensíveis, tão longitudinais e tão pessoais, existe uma enorme vulnerabilidade.”