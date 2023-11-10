Redução do ônus administrativo no setor de saúde com IA e interoperabilidade

Diariamente, dezenas de milhares de pacientes buscam atendimento para o tratamento de doenças novas ou já existentes. Nos bastidores, uma complexa rede de informações sobre registros de saúde, benefícios, cobertura, elegibilidade, autorização e outros aspectos desempenha um papel crucial no tipo de tratamento médico que os pacientes receberão e quanto terão que gastar com medicamentos prescritos. Isso significa que grandes quantidades de dados são produzidas, armazenadas e trocadas a cada segundo, o que também está sujeito a ineficiências e lacunas no acesso entre pacientes, prestadores de serviços e planos de saúde, dadas as inconsistências na forma como os padrões de interoperabilidade de dados de saúde são implementados. Nos EUA, essas ineficiências contribuem para um aumento do desperdício no sistema de saúde (link externo a ibm.com) e para os desafios na prestação de cuidados de saúde de qualidade e com uma boa relação custo-benefício.
Por mais de 20 anos (link externo ao site ibm.com), a discussão sobre como lidar com esse desafio permeou o setor sem uma resolução clara.Só em 2020, os Centros de Serviços de Medicare e Medicaid (CMS) publicaram uma norma (link externo ao site ibm.com) para os sistemas de saúde, segundo a qual pacientes, prestadores de serviços e planos de saúde devem ser capazes de trocar informações facilmente. A norma estabeleceu um caminho de interoperabilidade que facilita a troca de dados contínua entre os planos de saúde e os prestadores de serviços – permitindo funcionalidades futuras e casos de uso tecnicamente incrementais. Desde 2021, as empresas de plano de saúde, também conhecidas como pagadoras, que definem as taxas de serviço, coletam os pagamentos, processam as solicitações de reembolso e pagam os prestadores de serviços de saúde, têm a obrigação de cumprir os requisitos de interoperabilidade estabelecidos em 2020. Esses requisitos possibilitam a troca de dados importantes entre os planos de saúde e os prestadores de serviços de saúde.
Estabelecer uma estrutura de interoperabilidade clara é fundamental para permitir a simplificação administrativa (link externo ao site ibm.com), uma das cinco disposições da Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde de 1996 (HIPAA). Esta medida visa reduzir a burocracia e agilizar os processos de negócio em todo o sistema de saúde, aproveitando a tecnologia para economizar tempo e dinheiro. Com 63% dos médicos relatando sinais de burnout (link externo ao site ibm.com) e 47% dos profissionais clínicos planejando deixar seus empregos nos próximos dois a três anos (link externo ao site ibm.com), essa medida não poderia ser mais oportuna e relevante neste momento.
Quando combinada com a inteligência artificial (IA), uma plataforma interoperável de dados de saúde tem o potencial de provocar uma das mudanças mais transformadoras da história para a saúde dos EUA, passando de um sistema em que os eventos são atualmente compreendidos e medidos em dias, semanas ou meses para um ecossistema interconectado em tempo real.
Em termos simples, um ecossistema de saúde onde todos os stakeholders podem trocar informações facilmente permite que os planos de saúde e os prestadores de serviços trabalhem melhor em conjunto para oferecer cuidados de alta qualidade e econômicos. O retorno sobre o investimento (ROI), como resultado dos ganhos de eficiência, da redução de gastos médicos desnecessários e da melhoria nos índices de satisfação dos membros, pode chegar às centenas de milhões para um plano de de saúde de médio porte com 3 milhões de membros.
No entanto, perceber os benefícios do modelo de negócios pode ser uma tarefa complexa para os stakeholders no ecossistema da saúde, especialmente considerando o número de requisitos e normas que precisam ser avaliados e cumpridos, incluindo a implementação da norma Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) para a troca de informações de saúde. O CMS reconhece a importância da FHIR no avanço da interoperabilidade e das normas nacionais para reduzir a carga administrativa (link externo ao site ibm.com).
À medida que os prestadores de serviços de saúde e as operadoras de planos de saúde avaliam, de forma independente, os recursos, a maturidade e os padrões arquitetônicos necessários para a adoção do FHIR, juntamente com o custo de implementação e o impacto da adoção nos processos de negócios atuais e na análise de dados, a IBM observa diferentes taxas de adoção e padrões de implementação de arquitetura empresarial bastante distintos entre os setores.
Na nossa opinião, alcançar os objetivos propostos pelo CMS e outras entidades requer um estrutura de recursos flexível e modular compatível com a capacidade de, primeiro, integrar dados de fontes de saúde díspares e, em seguida, conformar, padronizar e vincular essas informações em um formato canônico comum. Uma vez armazenados em um formato canônico comum, os dados são disponibilizados aos consumidores subsequentes em um formato padronizado por meio de APIs. Isso pode ser visualizado no gráfico abaixo, onde cada camada ou "anel" é compatível com uma nova gama de casos de uso, expansão de dados e novas tecnologias.
O Anel 1 é a base da plataforma de interoperabilidade e fornece os recursos necessários para ingerir, padronizar e integrar os dados de fontes díspares para criar o Registro Longitudinal do Paciente (RLP) inicial. Esse "anel" da solução inclui componentes importantes para a aquisição de dados, padronização terminológica, correspondência de pacientes (gerenciamento de dados mestre) e persistência dos dados no formato FHIR.
O Anel 2 expande os recursos da plataforma de dados FHIR para realizar o cálculo da Troca de Dados para Medidas de Qualidade (DEQM). Esses recursos são necessários para estabelecer a atribuição de pacientes, identificar pacientes individuais com lacunas no atendimento e atualizar o plano de cuidados do paciente com as ações necessárias para lidar com os riscos e as lacunas de atendimento. Isso também oferece suporte aos recursos para inserir insights praticáveis e atualizações do plano de cuidados diretamente no fluxo de atendimento do prestador de serviços de saúde dentro do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).
O Anel 3 usa os recursos do Anel 1 e do Anel 2, incluindo os recursos de integração de dados da plataforma para padronização terminológica e correspondência de pessoas. Isso acabaria com os silos existentes no sistema de saúde dos EUA: silos de saúde física e saúde comportamental. O FHIR fornece um padrão único que promove a combinação dos dois silos e a compreensão do status de saúde, objetivos, necessidades de cuidados e condições socioeconômicas. O resultado emergente é a capacidade de criar um plano de cuidados que atenda às necessidades da pessoa como um todo.
O Anel 4 apoia as cinco principais disposições para melhorar a troca de informações de saúde para obter acesso apropriado e necessário aos registros completos de saúde pelos pacientes, prestadores de serviços de saúde e planos de saúde, incluindo a automação de processos atualmente manuais que se beneficiariam bastante de novas tecnologias como IA. Essas disposições estão estabelecidas na regulamentação do CMS proposta (link externo ao site ibm.com): Promoção da interoperabilidade e aprimoramento dos processos de autorização prévia (CMS-0057-P).
O próximo passo, mas um dos mais importantes na jornada da interoperabilidade, é aproveitar os dados para oferecer um atendimento ao paciente mais econômico e de alta qualidade, sem criar uma complexidade administrativa desnecessária.
Por isso, a interoperabilidade é crucial para transformar a autorização prévia, um processo implementado pelos planos de saúde nos programas de gerenciamento de uso que lidam com procedimentos médicos e medicamentos de alto custo, onde os prestadores de serviços de saúde devem demonstrar que o cuidado prestado aos pacientes é medicamente necessário e está em conformidade com as as mais recentes diretrizes de qualidade clínica baseadas em evidências. Para alcançar esse objetivo sem afetar o atendimento ao paciente, as operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviços precisam trocar informações em tempo real.
No entanto, a adoção inconsistente de padrões de interoperabilidade em todos os setores da saúde, combinada com o burnout dos médicos e a incidência de resultados adversos devido a atrasos na obtenção de aprovações para fornecer os cuidados necessários, está causando atritos entre pacientes, planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e órgãos reguladores.
Isso também levou a uma proliferação de soluções pontuais no mercado, ampliando os limites da inovação. Muitas dessas soluções usam a IA, especificamente o aprendizado de máquina (ML) e o processamento de linguagem natural (NLP), para permitir fluxos de trabalho inteligentes que podem automatizar o processo de validação da necessidade médica e da conformidade com as diretrizes de qualidade clínica com base em dados clínicos do paciente, extraídos de documentos enviados pelos prestadores de serviços de saúde ou por meio da interoperabilidade com sistemas de registros eletrônicos de saúde (EHR). A introdução da IA generativa oferece a possibilidade de levar esse padrão de solução um passo adiante, principalmente devido à sua capacidade de lidar melhor com dados não estruturados.
No fim, embora a tecnologia e os padrões de interoperabilidade existam para permitir a troca de informações em tempo real para automatizar a autorização prévia, o valor permanece limitado por desafios fundamentais na forma como os dados clínicos são capturados, bem como na forma como os critérios de necessidade médica e as diretrizes de qualidade clínica são criados e armazenados.
Transformar a interoperabilidade e a autorização prévia de ponta a ponta é mais difícil do que parece. Os planos de saúde e os prestadores de serviços de saúde precisam da combinação certa de pessoas, processos e tecnologia para executá-la. Em um ambiente onde os recursos são limitados e os riscos são altos, o valor de fazer parceria com um integrador de sistemas e de processos que possua a amplitude e a profundidade de recursos que a IBM tem é indispensável.
Por isso, a IBM desenvolveu uma estratégia e uma abordagem abrangentes para orientar nossos clientes da área da saúde a gerar valor por meio de uma verdadeira transformação digital de ponta a ponta, reunindo o melhor que o mercado tem a oferecer com nossos recursos diferenciados de tecnologia e consultoria.
Um aspecto que torna a IBM única é nossa capacidade de aproveitar os investimentos existentes dos nossos clientes em tecnologias IBM e nossos recursos de desenvolvimento de software de nível mundial para preencher lacunas que, de outra forma, não estariam disponíveis como soluções prontas para uso. Isso permite que nossos clientes tenham acesso a incentivos que reúnem o poder da IBM, tecnologia e consultoria, para atender às suas necessidades, desde a assessoria até a execução e a operacionalização.
