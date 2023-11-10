Redução do ônus administrativo no setor de saúde com IA e interoperabilidade

Diariamente, dezenas de milhares de pacientes buscam atendimento para o tratamento de doenças novas ou já existentes. Nos bastidores, uma complexa rede de informações sobre registros de saúde, benefícios, cobertura, elegibilidade, autorização e outros aspectos desempenha um papel crucial no tipo de tratamento médico que os pacientes receberão e quanto terão que gastar com medicamentos prescritos. Isso significa que grandes quantidades de dados são produzidas, armazenadas e trocadas a cada segundo, o que também está sujeito a ineficiências e lacunas no acesso entre pacientes, prestadores de serviços e planos de saúde, dadas as inconsistências na forma como os padrões de interoperabilidade de dados de saúde são implementados. Nos EUA, essas ineficiências contribuem para um aumento do desperdício no sistema de saúde (link externo a ibm.com) e para os desafios na prestação de cuidados de saúde de qualidade e com uma boa relação custo-benefício.

Por mais de 20 anos (link externo ao site ibm.com), a discussão sobre como lidar com esse desafio permeou o setor sem uma resolução clara.Só em 2020, os Centros de Serviços de Medicare e Medicaid (CMS) publicaram uma norma (link externo ao site ibm.com) para os sistemas de saúde, segundo a qual pacientes, prestadores de serviços e planos de saúde devem ser capazes de trocar informações facilmente. A norma estabeleceu um caminho de interoperabilidade que facilita a troca de dados contínua entre os planos de saúde e os prestadores de serviços – permitindo funcionalidades futuras e casos de uso tecnicamente incrementais. Desde 2021, as empresas de plano de saúde, também conhecidas como pagadoras, que definem as taxas de serviço, coletam os pagamentos, processam as solicitações de reembolso e pagam os prestadores de serviços de saúde, têm a obrigação de cumprir os requisitos de interoperabilidade estabelecidos em 2020. Esses requisitos possibilitam a troca de dados importantes entre os planos de saúde e os prestadores de serviços de saúde.

Estabelecer uma estrutura de interoperabilidade clara é fundamental para permitir a simplificação administrativa (link externo ao site ibm.com), uma das cinco disposições da Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde de 1996 (HIPAA). Esta medida visa reduzir a burocracia e agilizar os processos de negócio em todo o sistema de saúde, aproveitando a tecnologia para economizar tempo e dinheiro. Com 63% dos médicos relatando sinais de burnout (link externo ao site ibm.com) e 47% dos profissionais clínicos planejando deixar seus empregos nos próximos dois a três anos (link externo ao site ibm.com), essa medida não poderia ser mais oportuna e relevante neste momento.

Quando combinada com a inteligência artificial (IA), uma plataforma interoperável de dados de saúde tem o potencial de provocar uma das mudanças mais transformadoras da história para a saúde dos EUA, passando de um sistema em que os eventos são atualmente compreendidos e medidos em dias, semanas ou meses para um ecossistema interconectado em tempo real.