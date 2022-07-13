Reconstrua e capacite sua força de trabalho com a mão de obra digital

As ferramentas de automação não são mais apenas para cientistas de dados. Os trabalhadores agora podem adotar automações avançadas em toda a empresa. O futuro deste trabalho está com um funcionário digital: mão de obra baseada em software que trabalha ao lado de funcionários humanos.

Agora, as pessoas buscam empregos orientadas por seus valores, mas a escassez de mão de obra continua sobrecarregando os trabalhadores, resultando em muito tempo gasto em tarefas de baixo valor, como agendamento, navegação em sistemas e organização de planilhas de dados. Um funcionário digital pode fornecer esse suporte e cuidar de tarefas rotineiras, repetitivas e programáveis em marketing, vendas, finanças e RH.

Esse tempo ganho permite que as pessoas se concentrem mais em responsabilidades de alto valor, como relacionamentos de atendimento ao cliente, brainstorming complexo e colaborações estratégicas.

Saiba mais sobre colaboradores digitais lendo “Digital Workers vs. Chatbots vs. Bots: What’s the Difference?”