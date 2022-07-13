Reconstrua e capacite sua força de trabalho com a mão de obra digital

E se a Grande Demissão fosse realmente o Grande Upgrade — uma chance de atrair e manter os funcionários fazendo melhor uso de suas habilidades? A mão de obra digital torna isso possível, assumindo o trabalho pesado de seus funcionários.
A parceria com a mão de obra digital por meio de uma IA libera seus funcionários de tarefas desagradáveis e de baixo valor para que eles possam fazer o trabalho que vieram fazer. Em vez de substituir funcionários, os coloca no comando. E, em vez de inflar os custos, coloca seu orçamento em um uso melhor. Veja como funciona.
As ferramentas de automação não são mais apenas para cientistas de dados. Os trabalhadores agora podem adotar automações avançadas em toda a empresa. O futuro deste trabalho está com um funcionário digital: mão de obra baseada em software que trabalha ao lado de funcionários humanos.
Agora, as pessoas buscam empregos orientadas por seus valores, mas a escassez de mão de obra continua sobrecarregando os trabalhadores, resultando em muito tempo gasto em tarefas de baixo valor, como agendamento, navegação em sistemas e organização de planilhas de dados. Um funcionário digital pode fornecer esse suporte e cuidar de tarefas rotineiras, repetitivas e programáveis em marketing, vendas, finanças e RH.
Esse tempo ganho permite que as pessoas se concentrem mais em responsabilidades de alto valor, como relacionamentos de atendimento ao cliente, brainstorming complexo e colaborações estratégicas.
A inteligência artificial (IA) garante que uma tarefa seja executada conforme encomendado, permitindo que o funcionário digital detecte as habilidades certas com confiança.
Os funcionários digitais aproveitam recursos de inteligência artificial, como processamento de linguagem natural (NLP) e aprendizado de máquina (AM), para interagir e se comunicar, sequenciar habilidades na hora e colocá-las em contexto, mantendo uma memória de trabalho de interações passadas.
Os trabalhadores de conhecimento podem então comandar, treinar e delegar trabalho para funcionários digitais. Essas delegações podem variar desde automatizar e acelerar tarefas simples até ajudar na tomada de decisão mais complexa.
O IBM watsonx Orchestrate, um 2022 CES Innovation Award Honoree, apoia o trabalho único dos profissionais de negócios nas ferramentas que eles já usam — basta perguntar. O watsonx Orchestrate vem com habilidades criadas previamente para você começar rapidamente.
Acesse o site do watsonx Orchestrate, confira nossas demonstrações e veja como o Orchestrate está ajudando os profissionais de negócios a fazer mais e mais rápido.
