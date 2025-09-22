Um dos erros mais comuns que os executivos cometem é começar com a lente de ROI errada. Muitos líderes visam um crescimento transformador e de primeira linha desde o primeiro dia, mas as implementações de IA mais bem-sucedidas geralmente começam com a economia de custos.

Por quê? Porque o benefício de custo é mais fácil de medir, mais rápido de realizar e fornecer o caso de negócios fundamental necessário para escalar.

Por exemplo, considere uma empresa industrial gerenciando milhões de documentos não estruturados. Ao implementar agentes de IA para analisar esses dados federados e dispersos, eles puderam reduzir a carga de trabalho manual de analistas caros e melhorar a tomada de decisão.

Esse processo tem o potencial de reduzir custos, aumentar a receita e permitir que os analistas se concentrem em trabalhos de maior valor. Ou, por exemplo, uma empresa que usa agentes de IA para automatizar seu fluxo de trabalho de processamento de sinistros. Essa empresa poderia alcançar pagamentos mais rápidos, clientes mais satisfeitos e a capacidade de escalar sem aumentar o número de funcionários.

Esses exemplos não são fotos da lua. São casos de uso práticos, orientados pelo ROI, que criam ímpeto para uma transformação mais ampla em toda a empresa.



Para ajudar a orientar sua estratégia de IA e garantir que você alcance o ROI esperado, aqui estão quatro etapas praticáveis a serem consideradas.