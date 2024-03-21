Como eu comecei: negociador de ransomware

Funções especializadas em cibersegurança estão se multiplicando, o que não é surpreendente dado o cenário de ameaças em evolução e o impacto devastador do ransomware em muitas empresas.

Entre essas funções, os negociadores de ransomware estão se tornando cada vez mais essenciais. Esses negociadores operam na linha de frente da defesa cibernética, interagindo diretamente com os cibercriminosos para mitigar o impacto dos ataques de ransomware nas organizações.

Os negociadores de ransomware possuem uma combinação única de conhecimento técnico, insight psicológico e habilidades de negociação que permite que eles naveguem no ambiente de alto risco das negociações de ransomware. O trabalho deles envolve entender as complexidades dos ataques de ransomware, avaliar a gravidade e o impacto potencial na organização, além de negociar termos que possam minimizar danos e recuperar dados criptografados.

Nesta sessão de perguntas e respostas exclusiva e esclarecedora, conversamos com Andrew Carr, diretor de programas de pós-graduação em cibersegurança e professor de cibersegurança na Utica University.

Carr passou muitos anos em funções de supervisão em organizações líderes, com experiência em análise forense digital, táticas de agente da ameaça, técnicas e procedimentos, negociações de ransomware, aplicação da privacidade de dados relativa a eventos de violação, considerações de auditoria financeira para incidentes cibernéticos, investigações de roubo de propriedade intelectual e rastreamento de criptomoedas.