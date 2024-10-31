A razão pela qual os ataques de quishing se tornaram tão eficazes tem a ver com a impulsividade associada à leitura de códigos QR devido à conveniência do usuário, à facilidade com que os códigos podem ser gerados e ao anonimato que eles proporcionam.

Qualquer pessoa pode criar um código QR online usando uma variedade de ferramentas gratuitas disponíveis. Como todos os códigos QR têm um design semelhante, não há como saber o que um código QR levará um dispositivo a fazer até que seja digitalizado.

Os cibercriminosos normalmente geram códigos para redirecionar para sites maliciosos, onde tentam instalar scripts de malware, ou podem tentar solicitar permissões adicionais no dispositivo que podem ser salvas para uso posterior. Esses códigos podem então ser impressos e colados diretamente sobre códigos QR legítimos para fazer com que pareçam ter vindo de uma fonte confiável.

Muitas pessoas não pensam duas vezes em escanear esses códigos QR e aceitam os prompts de desvio de segurança que são exibidas em seus dispositivos para que possam acessar a aplicação ou os serviços com mais facilidade.