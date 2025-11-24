Acreditamos em uma abordagem quantitativa para medir a transformação: uma estrutura prática, focada em resultados finais, que ajuda as organizações a enxergar seu potencial de valor.
As partes anteriores desta série exploram três fatores que os membros da IBM Consulting consideram essenciais para o sucesso de uma transformação digital. Em nosso primeiro blog, explicamos como empresas de sucesso colocam a gestão de mudanças no centro da estratégia de transformação. No segundo, abordamos táticas que ajudam a criar uma cultura ágil. E no terceiro, explicamos como a tecnologia facilita o gerenciamento iterativo de habilidades para o futuro do trabalho.
Mentalidade. Estratégia. Habilidade. E agora, as métricas. Neste artigo, abordamos como uma organização pode efetivamente 'alinhar uma transformação ao seu caso de negócio e acompanhar o sucesso ao longo do tempo. Exploramos também como incorporar a criação de valor em seu modelo no longo prazo.
Nos últimos dois anos, surgiram diversos estudos alarmantes sobre o impacto da IA nas empresas. Poucas organizações estavam obtendo ganhos de produtividade tangíveis com as transformações da IA, afirmavam os estudos.
Mas acreditamos que esse desafio aponta para um problema maior, ainda que mais complexo: à medida que mais empresas adotam essa tecnologia, elas têm dificuldade em fundamentar o significado de sucesso em uma perspectiva numérica. Muitas organizações não têm dados confiáveis ou a capacidade de acompanhar o ROI com eficácia. Elas lutam para encontrar métricas tangíveis para acompanhar outros problemas comuns, como a má gestão de mudanças estratégicas ou a falta de alinhamento da liderança.
Resumindo, todos estão experimentando. Muitos já experimentaram a "morte por pilotos", emperram após uma única iniciativa ou despejam recursos em uma visão limitada e míope.Mas isso geralmente acontece porque os líderes empresariais não realizaram o trabalho estratégico, inicial e fundamental necessário para alcançar o sucesso.
Para realizar uma transformação que crie valor real, as empresas precisam saber com precisão qual é o estado final desejado para essa transformação. E precisam saber como medir e reconhecer os pontos de dados que podem levá-los até lá.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O foco na medição alinha a liderança em torno de uma visão norteadora e do valor criado, que então se dissemina para além da equipe de liderança e alcança toda a força de trabalho. Essa abordagem facilita a comunicação clara e transmite os objetivos da transformação de cima para baixo. Ela também ajuda na entrega real de metas de transformação, permitindo que as organizações acompanhem as métricas de desempenho e se adaptem em tempo real quando necessário.
A medição inteligente torna a transformação mais tangível e empolgante para os funcionários locais. As transformações envolvendo pessoas podem ser assustadoras para uma organização. Com métricas qualitativas que os funcionários conseguem entender e se identificar, é muito mais fácil obter a adesão das pessoas.
Antes de implementar uma transformação com ferramentas digitais, uma organização deve ter uma forte noção de seu estado atual. Elas também devem saber como planejam mensurar o valor imediatamente após o lançamento de um projeto. Recomendamos que se iniciem conversas específicas sobre a criação de dashboards e o monitoramento de dados o quanto antes. Os dashboards serão integrados a um ERP já existente ou desenvolvidos do zero?
Se você pretende medir a eficácia da transformação, também precisará entender quanto tempo as pessoas levam para realizar um processo específico. Qual é o número de etapas que elas precisam passar para realizar esse processo? Quantas pessoas precisam interagir com um fluxo de trabalho em um dia normal? Depois de definir claramente essas métricas, você pode compará-las com uma nova forma de trabalhar usando novas ferramentas.
A disponibilidade dos dados também é crucial durante a fase de planejamento. Antes da implementação, uma organização idealmente não apresenta grandes silos de informação e possui um sistema de informação centralizado com processos centralizados. Esse requisito representa uma etapa vital que muitos deixam de considerar. Sem dados precisos e uma integração adequada, qualquer produto final carecerá da experiência intuitiva de que os usuários precisam.
Mas, acima de tudo, as empresas precisam definir uma visão corporativa e um conjunto de métricas qualitativas que convençam toda a organização e a liderança a apoiá-las. Defina categorias claras de valor e encontre metas concretas.
Partindo do pressuposto que essas métricas qualitativas e conjuntos de valores foram desenvolvidos e que a criação de dashboards foi implementada durante a fase de planejamento, uma organização inicia a medição qualitativa desde o primeiro dia.
Durante a implementação, buscamos mensurar a agilidade em múltiplos fluxos de valor. Esse processo pode incluir o acompanhamento da adesão dos funcionários e da satisfação do usuário, juntamente com métricas de nível empresarial, como eficiência, produtividade e capacidade criada.
Além disso, ao acompanhar a evolução das funções, uma organização obtém uma noção de quantas pessoas estão trabalhando em tarefas administrativas em vez de atividades que agregam valor. Em última análise, o objetivo aqui é acompanhar ativamente o desempenho de uma nova fronteira de equipes de agentes humanos.
Constatamos que, sem um modelo de governança sólido, surgem problemas invisíveis. Identificar as pessoas-chave responsáveis por uma transformação – e sua mensuração – dentro de uma organização ajuda a desenvolver uma cadência de reflexão crucial para o sucesso no longo prazo.
Recomendamos identificar os defensores da causa logo no início da implementação. Esses líderes representam um elo crucial entre a perspectiva do funcionário e a visão da liderança. Idealmente, uma pessoa em cargo de liderança é responsável por um fluxo de valor, possuindo responsabilidade exclusiva e autonomia para tomar decisões rápidas. Sem esses responsáveis pelo fluxo de trabalho, pode ser difícil manter uma transformação em andamento rapidamente ou iterar em tempo real.
Também acreditamos profundamente no valor da orquestração por meio de um escritório dedicado. Semelhantes a um escritório de gerenciamento de projetos, essas equipes dedicadas conduzem a governança e medem o progresso. Mais robustos do que os PMOs de antigamente, esses profissionais garantem que as equipes se mantenham responsáveis e alinhadas aos objetivos finais de geração de valor.
Valor é um termo complexo que engloba mais do que apenas o ROI. Começamos por analisar os pontos técnicos relevantes para entender o desempenho das ferramentas de IA – métricas como taxas de erro e tempo de atividade.
Em seguida, nos concentramos na perspectiva mais ampla do negócio, medindo dados como crescimento da receita e redução dos custos operacionais. Por fim, incentivamos as empresas a avaliarem como o quadro de funcionários muda durante uma transformação: há menos desgaste após uma transformação? A pontuação do NPS é alterada?
Mas também estamos interessados em pensar em um tipo de valor mais abrangente. Queremos avaliar o impacto que as nossas empresas estão tendo na nossa comunidade e na sociedade.Devemos almejar o mais alto nível de valor em termos dessas transformações. As transformações mais bem-sucedidas incorporam essa tecnologia de maneiras que não apenas beneficiam os funcionários e os negócios, mas priorizam o bem-estar das comunidades como um todo.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Saiba como a Indústria 4.0 pode transformar suas operações, superar os desafios comuns e gerar resultados de negócios com a IA e a IoT industrial.
Acelere e elimine o risco da sua jornada de transformação para a nuvem híbrida.
O IBM Instana é um software que oferece monitoramento de desempenho de aplicações em tempo real e insights impulsionados por IA. Está disponível como SaaS ou para auto-hospedagem.
A IBM ativa as soluções de experiência do cliente de nível empresarial do SAP utilizando dados e IA para criar experiências de ponta para os clientes.
Faça sua empresa crescer e se transformar remodelando sua estratégia corporativa e sua maneira de trabalhar