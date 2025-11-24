Antes de implementar uma transformação com ferramentas digitais, uma organização deve ter uma forte noção de seu estado atual. Elas também devem saber como planejam mensurar o valor imediatamente após o lançamento de um projeto. Recomendamos que se iniciem conversas específicas sobre a criação de dashboards e o monitoramento de dados o quanto antes. Os dashboards serão integrados a um ERP já existente ou desenvolvidos do zero?

Se você pretende medir a eficácia da transformação, também precisará entender quanto tempo as pessoas levam para realizar um processo específico. Qual é o número de etapas que elas precisam passar para realizar esse processo? Quantas pessoas precisam interagir com um fluxo de trabalho em um dia normal? Depois de definir claramente essas métricas, você pode compará-las com uma nova forma de trabalhar usando novas ferramentas.

A disponibilidade dos dados também é crucial durante a fase de planejamento. Antes da implementação, uma organização idealmente não apresenta grandes silos de informação e possui um sistema de informação centralizado com processos centralizados. Esse requisito representa uma etapa vital que muitos deixam de considerar. Sem dados precisos e uma integração adequada, qualquer produto final carecerá da experiência intuitiva de que os usuários precisam.

Mas, acima de tudo, as empresas precisam definir uma visão corporativa e um conjunto de métricas qualitativas que convençam toda a organização e a liderança a apoiá-las. Defina categorias claras de valor e encontre metas concretas.