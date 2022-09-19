Demonstrando o caminho da modernização do WebSphere para Liberty no OpenShift na Discover

Esta é a parte 2 de uma série de postagens do blog sobre modernização de aplicações na Discover. Não deixe de conferir a parte 1.
Obviamente, não é assim que esse ditado costuma acontecer. Você já se perguntou por que o check-in no aeroporto demora tanto quando eles já têm todos os seus dados? O que exatamente a pessoa na mesa fica digitando sem parar quando você aluga um carro? Por que o agente de viagens parece ter que pressionar tab-return-tab-q 20 vezes para encontrar os detalhes do seu voo? Isso acontece porque eles têm um sistema que não está danificado, mas é um sistema que pode se beneficiar de modernizações para proporcionar uma melhor experiência aos clientes.
A Discover possui sistemas que funcionam e trazem grande valor aos negócios, mas podem se beneficiar da otimização para permitir que a empresa inove e impulsione seu negócio em um ritmo mais acelerado. Como todas as grandes organizações, cresceu organicamente ao longo do tempo para acomodar muitos casos de uso diferentes, e a modernização é uma oportunidade de consolidar esses recursos em uma nova arquitetura ágil.
A Discover tinha várias áreas específicas que eles queriam examinar:
As plataformas modernas de orquestração em nuvem priorizam a automação, a implementação rápida, a escalabilidade dinâmica, a agilidade, a flexibilidade e o pagamento apenas pelo que for utilizado. Resumindo, uma combinação perfeita para todas as necessidades da Discover.
Para ter acesso a todos esses benefícios, a Discover precisava deixar as aplicações tWAS prontas para a nuvem e colocá-las na plataforma de orquestração em nuvem. Com centenas de aplicações, isso não é pouca coisa.
Aqui está um resumo dos benefícios comprovados de uma plataforma moderna de orquestração de nuvem na Discover, que faz “migração e remediação” para o Liberty no OpenShift na nuvem:
Modernizar a primeira aplicação é muito emocionante. A aplicação mudou o tempo de execução e está sendo implementada de uma nova maneira. Os problemas de configuração, conectividade e segurança foram resolvidos. Depois de um trabalho bem feito, há um merecido reconhecimento. A segunda aplicação a ser modernizada parece menos significativa, mas não é; indiscutivelmente, é ainda mais significativa. Modernizar uma aplicação por trimestre (ou até mesmo duas) coloca você em uma linha do tempo medida em décadas, quando há centenas de aplicações. Isso é muito lento, você precisa migrar dezenas de aplicações todos os meses. É necessária uma modernização em massa.
Um componente absolutamente crítico da modernização em massa é que você modernize cada trecho de código apenas uma vez e que não corrija o mesmo problema toda vez que o encontrar. Basta corrigir uma vez e pronto.
Todas as organizações reutilizam o mesmo código inúmeras vezes em suas aplicações. Como falamos em post de blog anteriores, o IBM Transformation Advisor detectará isso automaticamente e sinalizará para você. Ao modernizar um trecho de código usado por muitas aplicações, você precisa avisar a todos para que possam ver e usar as alterações. Isso impede que 10 equipes de desenvolvimento diferentes modernizem o mesmo pacote dez vezes diferentes e mantenham suas próprias versões, além de economizar tempo e dinheiro.
Toda grande organização tem uma base de código igualmente grande, desenvolvida em diferentes momentos por equipes diferentes para atender a diferentes casos de uso. Isso inevitavelmente leva a muitas versões de código com pequenas diferenças que fazem a mesma coisa. Essa singularidade dificulta a alteração e a manutenção do código. Sempre que possível, procure manter todo o seu código igual. Isso permite que você modernize apenas uma vez,economizando tempo e dinheiro.
Da mesma forma que as organizações empresariais compartilham código em suas aplicações, elas também quase compartilham muito mais. Por exemplo, se você tiver um código para gerenciar sua segurança, verá que cada aplicação está usando uma versão ligeiramente diferente dele, às vezes resultando em 1 a 2 dúzias de versões diferentes do mesmo código.
O Transformation Advisor produz relatórios que permitem ver todas as versões dos mesmos arquivos que você está usando. Então, em vez de modernizar cada aplicação, migre todas as suas aplicações para a versão mais recente. Dessa forma, você economiza tempo, dinheiro e obtém a versão mais segura disponível do código. É uma situação em que todos saem ganhando.
Veja os resultados impressionantes e os benefícios comprovados do caminho de modernização do WebSphere da Discover para o Liberty no OpenShift.
Quando o Transformation Advisor começou, era muito focado em aplicações. Ele fez um ótimo trabalho ao ajudar a modernizar uma aplicação. Ao trabalharmos com os clientes, percebemos que isso não era suficiente. Adicionamos recursos para detectar código comum e fornecemos visualizações sobre o esforço de desenvolvimento para toda a infraestrutura.
Foi o trabalho com a Discover que levou à elaboração de relatórios aprimorados e detalhados e, especificamente, à publicação do cálculo transparente, para que os clientes pudessem ver exatamente como modernizar apenas uma vez poderia economizar tempo e dinheiro.
O IBM WebSphere Hybrid Edition oferece licenciamento flexível durante o processo de modernização e também após a sua conclusão. À medida que as aplicações migram do local para a nuvem, você pode trazer suas licenças e economizar dinheiro no processo.
Em particular, o Liberty Core tem o potencial de oferecer ganhos de eficiência significativos. As aplicações que não precisam de recursos básicos são implementadas em uma instância do Liberty Core. Isso significa que você só paga pelos recursos que sua aplicação está realmente usando, o que gera ainda mais economia:
Esta série do blog teve como objetivo apresentar a você a jornada de modernização da Discover até o momento. Já falamos sobre a necessidade de modernizar, as ferramentas utilizadas, as áreas que precisavam ser abordadas e o trabalho que comprovou que tudo isso não era apenas uma possibilidade teórica, mas um resultado desejável e alcançável.
Se você aprendeu alguma coisa com esses artigos, esperamos que seja o seguinte:
