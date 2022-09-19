Demonstrando o caminho da modernização do WebSphere para Liberty no OpenShift na Discover

Obviamente, não é assim que esse ditado costuma acontecer. Você já se perguntou por que o check-in no aeroporto demora tanto quando eles já têm todos os seus dados? O que exatamente a pessoa na mesa fica digitando sem parar quando você aluga um carro? Por que o agente de viagens parece ter que pressionar tab-return-tab-q 20 vezes para encontrar os detalhes do seu voo? Isso acontece porque eles têm um sistema que não está danificado, mas é um sistema que pode se beneficiar de modernizações para proporcionar uma melhor experiência aos clientes.

A Discover possui sistemas que funcionam e trazem grande valor aos negócios, mas podem se beneficiar da otimização para permitir que a empresa inove e impulsione seu negócio em um ritmo mais acelerado. Como todas as grandes organizações, cresceu organicamente ao longo do tempo para acomodar muitos casos de uso diferentes, e a modernização é uma oportunidade de consolidar esses recursos em uma nova arquitetura ágil.

A Discover tinha várias áreas específicas que eles queriam examinar: