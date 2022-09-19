Tags
Demonstrando o caminho da modernização do WebSphere para Liberty no OpenShift na Discover

Vista interna de uma estrutura arquitetônica moderna com painéis curvos e angulados, superfícies metálicas e elementos de vidro, criando um design futurista.

Recuando um pouco e analisando o panorama geral: por que a Discover queria modernizar e como poderia demonstrar benefícios claros para o negócio, minimizando ao mesmo tempo quaisquer interrupções?

Esta é a parte 2 de uma série de postagens do blog sobre modernização de aplicações na Discover. Não deixe de conferir a parte 1.

     

    Em time que está ganhando se mexe

    Obviamente, não é assim que esse ditado costuma acontecer. Você já se perguntou por que o check-in no aeroporto demora tanto quando eles já têm todos os seus dados? O que exatamente a pessoa na mesa fica digitando sem parar quando você aluga um carro? Por que o agente de viagens parece ter que pressionar tab-return-tab-q 20 vezes para encontrar os detalhes do seu voo? Isso acontece porque eles têm um sistema que não está danificado, mas é um sistema que pode se beneficiar de modernizações para proporcionar uma melhor experiência aos clientes.

    A Discover possui sistemas que funcionam e trazem grande valor aos negócios, mas podem se beneficiar da otimização para permitir que a empresa inove e impulsione seu negócio em um ritmo mais acelerado. Como todas as grandes organizações, cresceu organicamente ao longo do tempo para acomodar muitos casos de uso diferentes, e a modernização é uma oportunidade de consolidar esses recursos em uma nova arquitetura ágil.

    A Discover tinha várias áreas específicas que eles queriam examinar:

    • O processo de implementação para centenas de aplicações de WAS tradicional (tWAS) de missão crítica implementados no local em vários data centers é demorado e dependente de arquiteturas de implementação legadas.
    • A escalabilidade das soluções WebSphere Network Deployment (ND) frequentemente exige a aquisição de equipamento, a provisão de infraestrutura e uma configuração predominantemente manual, o que dificulta a resposta rápida às mudanças nas necessidades comerciais.
    • A infraestrutura do WebSphere ND está superdimensionada para acomodar picos de carga e, normalmente, apenas uma pequena parte da capacidade de servidor disponível e licenciada é usada regularmente.
    • O modelo operacional do WebSphere ND não tem a agilidade necessária para adotar totalmente as técnicas de desenvolvimento modernas.
    Escolhendo um lar novo e moderno

    As plataformas modernas de orquestração em nuvem priorizam a automação, a implementação rápida, a escalabilidade dinâmica, a agilidade, a flexibilidade e o pagamento apenas pelo que for utilizado. Resumindo, uma combinação perfeita para todas as necessidades da Discover.

    Para ter acesso a todos esses benefícios, a Discover precisava deixar as aplicações tWAS prontas para a nuvem e colocá-las na plataforma de orquestração em nuvem. Com centenas de aplicações, isso não é pouca coisa.

    Aqui está um resumo dos benefícios comprovados de uma plataforma moderna de orquestração de nuvem na Discover, que faz “migração e remediação” para o Liberty no OpenShift na nuvem:

    • Entrega contínua habilitada: a entrega contínua é habilitada usando o Helm para a implementação, compilações do OCP para criar um pipeline sempre que alterações são feitas e Webhook para detectar mudanças no GitHub e disparar a compilação automaticamente.
    • Escalabilidade integrada habilitada: a escalabilidade integrada é ativada através da criação e exclusão de instâncias pod com base no consumo de recursos.
    • Uso de código aberto habilitado: mudança de uso do IBMJDK para o OpenJDK e uso do Open Liberty como tempo de execução.
    • Melhoria da experiência DevOps : redução dos ciclos de teste e minimização da necessidade de recarregar a aplicação a cada alteração de código, aproveitando o código de implementação dinâmica (hot deploy) por meio do "modo desenvolvedor", que atualiza apenas as classes que foram modificadas.
    • Oportunidade de reduzir o custo de operação: pode reduzir os custos aproveitando uma licença Liberty mais barata, em que uma licença tWAS pode ser negociada por oito (Core) ou quatro (Base) licenças Liberty. Migrar para o Liberty também ajuda a reduzir os custos operacionais da infraestrutura e os custos de VM.
    Projeto 3D de bolas rolando em uma pista

    Modernização não é suficiente, sua empresa precisa de modernização em massa

    Modernizar a primeira aplicação é muito emocionante. A aplicação mudou o tempo de execução e está sendo implementada de uma nova maneira. Os problemas de configuração, conectividade e segurança foram resolvidos. Depois de um trabalho bem feito, há um merecido reconhecimento. A segunda aplicação a ser modernizada parece menos significativa, mas não é; indiscutivelmente, é ainda mais significativa. Modernizar uma aplicação por trimestre (ou até mesmo duas) coloca você em uma linha do tempo medida em décadas, quando há centenas de aplicações. Isso é muito lento, você precisa migrar dezenas de aplicações todos os meses. É necessária uma modernização em massa.

    Economize tempo e dinheiro, modernize tudo uma única vez

    Um componente absolutamente crítico da modernização em massa é que você modernize cada trecho de código apenas uma vez e que não corrija o mesmo problema toda vez que o encontrar. Basta corrigir uma vez e pronto.

    Todas as organizações reutilizam o mesmo código inúmeras vezes em suas aplicações. Como falamos em post de blog anteriores, o IBM Transformation Advisor detectará isso automaticamente e sinalizará para você. Ao modernizar um trecho de código usado por muitas aplicações, você precisa avisar a todos para que possam ver e usar as alterações. Isso impede que 10 equipes de desenvolvimento diferentes modernizem o mesmo pacote dez vezes diferentes e mantenham suas próprias versões, além de economizar tempo e dinheiro.

    Economize mais tempo e dinheiro, não seja diferente

    Toda grande organização tem uma base de código igualmente grande, desenvolvida em diferentes momentos por equipes diferentes para atender a diferentes casos de uso. Isso inevitavelmente leva a muitas versões de código com pequenas diferenças que fazem a mesma coisa. Essa singularidade dificulta a alteração e a manutenção do código. Sempre que possível, procure manter todo o seu código igual. Isso permite que você modernize apenas uma vez,economizando tempo e dinheiro.

    Da mesma forma que as organizações empresariais compartilham código em suas aplicações, elas também quase compartilham muito mais. Por exemplo, se você tiver um código para gerenciar sua segurança, verá que cada aplicação está usando uma versão ligeiramente diferente dele, às vezes resultando em 1 a 2 dúzias de versões diferentes do mesmo código.

    O Transformation Advisor produz relatórios que permitem ver todas as versões dos mesmos arquivos que você está usando. Então, em vez de modernizar cada aplicação, migre todas as suas aplicações para a versão mais recente. Dessa forma, você economiza tempo, dinheiro e obtém a versão mais segura disponível do código. É uma situação em que todos saem ganhando.

    Veja os resultados impressionantes e os benefícios comprovados do caminho de modernização do WebSphere da Discover para o Liberty no OpenShift.

    • Demonstrou a viabilidade de uma abordagem de "migração e remediação" para mover aplicações existentes para o Liberty no OpenShift Container Platform (OCP) em uma nuvem:
      • Realizou duas POCs bem-sucedidas, provando que a migração para o Liberty no OCP em nuvem pode ser feita em apenas alguns dias.
      • Testou com sucesso todos os padrões da Discover tWAS em uso, identificou todos os problemas comuns e todos os módulos comuns.
      • Comunicação TLS segura habilitada e testada entre o OCP e os back-ends locais.
    • Criou uma biblioteca compartilhada com todos os arquivos necessários para integração com DB2, Oracle, CTG, módulos e bibliotecas comuns atualizados necessários para lidar com problemas de compatibilidade ao migrar para o Liberty:
      • Aumento da eficiência através da utilização de uma biblioteca compartilhada, o que reduzirá o esforço geral de migração em cerca de 70%.
      • Aproveitou o IBM Transformation Advisor para otimizar o processo de migração, obter uma avaliação precisa da questão de migração para cada aplicação e identificar todos os problemas e módulos comuns.
      • Problemas comuns precisam ser resolvidos apenas uma vez, e a solução será reutilizada por outras aplicações.
    • Provou que o esforço de migração exige alterações mínimas no código:
      • Com o uso da biblioteca compartilhada, o esforço médio de migração de aplicação do WebSphere para o Liberty levou de 3 a 10 dias mais o tempo de teste, em vez de levar meses ou anos para reescrever tudo com o Spring Boot.
    • Processo acelerado de desenvolvimento e implementação:
      • A construção/implementação de mudanças diminuiu de alguns dias para menos de 10 minutos ao mudar para o Liberty no OCP.
      • Aumentou a frequência de instalação de aplicações e habilitou implementações blue/green
      • Ciclos de tempo de lançamento no mercado mais curtos, permitindo que a empresa melhore recursos e funcionalidades.

    Subtópico: aprenda com os outros

    Quando o Transformation Advisor começou, era muito focado em aplicações. Ele fez um ótimo trabalho ao ajudar a modernizar uma aplicação. Ao trabalharmos com os clientes, percebemos que isso não era suficiente. Adicionamos recursos para detectar código comum e fornecemos visualizações sobre o esforço de desenvolvimento para toda a infraestrutura.

    Foi o trabalho com a Discover que levou à elaboração de relatórios aprimorados e detalhados e, especificamente, à publicação do cálculo transparente, para que os clientes pudessem ver exatamente como modernizar apenas uma vez poderia economizar tempo e dinheiro.

    Economize ainda mais, licencie apenas o que você usa

    O IBM WebSphere Hybrid Edition oferece licenciamento flexível durante o processo de modernização e também após a sua conclusão. À medida que as aplicações migram do local para a nuvem, você pode trazer suas licenças e economizar dinheiro no processo.

    Em particular, o Liberty Core tem o potencial de oferecer ganhos de eficiência significativos. As aplicações que não precisam de recursos básicos são implementadas em uma instância do Liberty Core. Isso significa que você só paga pelos recursos que sua aplicação está realmente usando, o que gera ainda mais economia:

    A jornada de modernização da Discover

    Esta série do blog teve como objetivo apresentar a você a jornada de modernização da Discover até o momento. Já falamos sobre a necessidade de modernizar, as ferramentas utilizadas, as áreas que precisavam ser abordadas e o trabalho que comprovou que tudo isso não era apenas uma possibilidade teórica, mas um resultado desejável e alcançável.

    Se você aprendeu alguma coisa com esses artigos, esperamos que seja o seguinte:

    • A modernização não é um modismo, é uma oportunidade de negócios genuína e uma oportunidade para consolidar recursos existentes em uma nova arquitetura ágil.
    • Modernize cada trecho de código apenas uma vez.
    • Tenha automação, implementação rápida, escalabilidade dinâmica, agilidade, flexibilidade e pague somente pelo que você utilizar.
    • Tenha a agilidade necessária para o desenvolvimento moderno e reduza o custo de operação.
    • Não apenas modernize, modernize em massa!

