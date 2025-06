MF: Você mencionou que havia dois lados nessa equação. Qual é a desvantagem?

MK: Bem, por exemplo, um dos problemas é que, quando você indexa todos os dados corporativos e não sabe exatamente o que está ali, e não filtra corretamente a saída, uma enorme quantidade de dados que não deveriam ser expostos acaba sendo exposta.

Agora, com a IA generativa, imagine que você tem uma IA treinada em todos os seus dados corporativos, alguns dos quais nem os próprios humanos conhecem. De repente, alguém tem acesso, por exemplo, a uma planilha esquecida com salários, que um mecanismo de busca com IA generativa conseguiu encontrar dentro da empresa. Talvez as pessoas vejam quanto seus colegas ganham ou acessem arquivos sensíveis de RH, coisas assim.

Mas há um outro problema ainda mais importante: a cibersegurança. A vulnerabilidade dos dados. Porque, claro, hoje temos ferramentas de defesa extremamente sofisticadas, mas os ataques também estão se tornando muito mais sofisticados. O que está acontecendo com ataques cibernéticos, defesa e dissuasão é completamente diferente do que se via há apenas 5 ou 10 anos. A maioria das pessoas nem percebe quão agressivo e rápido um ataque pode ser.

Um bom exemplo seria pegar um sistema operacional tradicional e antigo — digamos, o Windows 7 — e instalá-lo em uma conexão direta com a internet. Você pode contar em segundos o tempo até que esse computador exposto seja detectado, invadido, transformado em um bot e incluído em uma rede de ataque de distributed denial-of-service (DDoS). Tudo isso acontece em poucos minutos, não importa onde você esteja.

Como nos defendemos quando as regras e as funções de segurança que valiam há 5 ou 10 anos foram completamente reescritas e redefinidas? A guerra cibernética em curso é brutal, e as empresas já não conseguem realmente se proteger apenas dentro de seus próprios domínios.



MF: Existe uma solução? O que as organizações devem fazer com seus dados?

MK: Talvez não seja uma solução, mas uma sugestão. Proteger um data center privado ou uma nuvem privada é muito mais difícil do que confiar na defesa cibernética de um provedor de nuvem pública. Se você quer segurança de verdade, o ideal é operar em nuvem pública, porque os grandes provedores oferecem muito mais proteção do que aquilo que você conseguiria comprar, construir e manter internamente. A nuvem pública já se tornou o padrão, principalmente por causa da cibersegurança, mas também por outros motivos. Ela é mais econômica. Permite criar sistemas altamente elásticos, que lidam bem com picos de demanda. Oferece toda essa flexibilidade. Facilita imensamente fusões ou aquisições de outras empresas. Ainda assim, a segurança cibernética continua sendo o principal motivo. Estar protegido na nuvem é muito, muito melhor do que tentar se proteger localmente.