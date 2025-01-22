A inteligência artificial generativa (IA generativa) tem um potencial de produtividade significativo para as empresas. No entanto, na implementação de modelos de IA, maior nem sempre é melhor. Existem dois problemas principais com o LLM que impedem sua adoção pelas empresas.

Primeiro, muitos LLMs são de uso geral, o que limita seu valor. Os modelos de empresas "médias" são ineficazes porque não existe uma empresa "média". É necessário criar, ajustar e implementar modelos de IA eficazes de acordo com as necessidades específicas de cada organização.

Em segundo lugar, muitos LLMs proprietários são "caixas-pretas" – um modelo fechado em que apenas a empresa proprietária pode ver os componentes –, carecendo de transparência de dados e dificultando a integração com dados corporativos, onde reside o verdadeiro valor da IA. Isso deixa as empresas responsáveis pelo desempenho do modelo sem insights nem controle.

Esses problemas impedem a confiança e a compreensão da segurança do modelo. Sem escolher efetivamente as soluções de IA generativa para atender aos requisitos setoriais, legais e regulatórios, as empresas não podem usar totalmente o poder da IA generativa.