Como as autoridades oportunas de Paris enfrentaram ataques cibernéticos e conquistaram o ouro

As autoridades tiveram que combater não apenas os ataques que vinham da internet global, mas também as ameaças locais. Os jogos olímpicos são únicos, pois atraem oficiais do governo da França e de todo o mundo, em seguida, os colocam em proximidade com um grande número de visitantes internacionais não examinados. Sem dúvida, espiões e roubos de dados viram isso como uma rara oportunidade de roubar dados confidenciais de alto valor monetário e geopolítico. Uma variedade de técnicas permite esse tipo de roubo de dados, incluindo ataques "intermediário" de hotspots Wi-Fi e roubo de dispositivos físicos.

Bem antes dos jogos, os organizadores olímpicos lutavam com golpes de ingressos. Pesquisadores do provedor de inteligência de ameaças QuoIntelligence descobriram que sites fraudulentos estavam vendendo ingressos falsos para as Olimpíadas, principalmente para russos incapazes de comprar ingressos legítimos por causa de sanções europeias impostas por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia. Os organizadores identificaram 77 sites de revenda de ingressos falsos.

Uma das ameaças mais proeminentes foi a disseminação da desinformação. Grupos russos, como o Storm-1679, amplamente considerados um desmembramento da "fazenda de trolls" da Agência de Pesquisa da Internet da Rússia, vinham usando conteúdo gerado por IA para criar notícias e imagens falsas, com o objetivo de desacreditar o Comitê Olímpico internacional e incutir medo entre participantes em potencial. Essas campanhas geralmente envolvem histórias fabricadas sobre terrorismo e outras ameaças, aproveitando a IA para aumentar sua credibilidade e alcance.

No final, apesar dos enormes esforços de agentes maliciosos, invasores patrocinados pelo Estado e outros, os Jogos foram bem-sucedidos sem grandes interrupções, violência ou roubo de dados.