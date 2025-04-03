As empresas não estão mais limitadas a um único provedor de nuvem. Em vez disso, elas distribuem estrategicamente as cargas de trabalho em vários ambientes de nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e ambientes de nuvem privada. Essa mudança ajuda as empresas a maximizar a eficiência de custos, os recursos técnicos e o alcance geográfico.
Além disso, as aplicações modernas não são mais monolíticas; elas são construídas como microsserviços que operam em ambientes híbridos e de multinuvem. Embora isso traga agilidade e escalabilidade, também introduz complexidades de rede que a maioria das empresas luta para gerenciar com eficiência.
A transição para aplicações distribuídas traz consigo o desafio de manter um framework de comunicação seguro, de alto desempenho e transparente entre esses microsserviços distribuídos.As principais considerações incluem:
Complexidade de rede para desenvolvedores: os desenvolvedores precisam configurar manualmente e abrir chamados solicitando à equipe de operações de rede a configuração de como os microsserviços se comunicam ou usar configurações estáticas em Yet Another Markup Language (YAML).Essas configurações não são sua especialidade e se tornam complicadas à medida que as aplicações crescem e mudam.
Equipes de desenvolvimento e operações em silos: as empresas tradicionais ainda operam em silos, onde as equipes de aplicações e as equipes de infraestrutura trabalham separadamente. Esse desalinhamento causa atrasos na implementação e nas atualizações da aplicação.
Redes de perímetro legadas que não foram projetadas para Kubernetes: firewalls e roteadores foram projetados para redes estáticas, não para clusters Kubernetes dinâmicos. Qualquer alteração no endereço IP de uma aplicação devido a interrupções ou migração de nuvem requer atualizações manuais, o que leva a downtime e riscos de segurança.
Vulnerabilidades de segurança em ambientes distribuídos: a segurança da comunicação entre aplicações é frequentemente negligenciada. Se uma aplicação comprometida obtiver acesso, ela poderá propagar ameaças à segurança por todo o sistema.
Desafios de migração e portabilidade de aplicações: migrar aplicações entre nuvens não é o problema, o desafio é manter a conectividade perfeita durante esse processo. A rede tradicional requer uma reconfiguração significativa quando as aplicações migram entre nuvens, retardando a inovação.
À medida que as empresas lidam com as complexidades das arquiteturas híbridas e multinuvem, fica claro que os modelos tradicionais centrados na rede já não são suficientes. Esses modelos legados foram projetados para ambientes estáticos, não para a natureza dinâmica e descentralizada das aplicações modernas.
O que se faz necessário agora é uma mudança fundamental que coloque a aplicação no centro da estratégia de conectividade. Veja o que esse modelo exige:
• Conectividade automatizada de microsserviços: as aplicações devem ser capazes de descobrir e se conectar umas às outros na nuvem de forma automática e segura, sem exigir configurações manuais, edições de YAML ou envio de tickets. Os desenvolvedores devem poder se concentrar na inovação em vez de rede.
Abstração da rede subjacente: a conectividade deve seguir a aplicação, e não o contrário. A abstração das configurações de rede garante que a aplicação possa migrar entre ambientes públicos, privados ou de nuvem híbrida sem interromper a comunicação ou demandar um cabeamento dispendioso.
Segurança integrada ao nível da aplicação: em ambientes distribuídos, a segurança perimetral tradicional já não é suficiente. Um modelo de zero trust integrado diretamente na camada da aplicação ajuda a garantir que apenas os serviços autorizados possam se comunicar, independentemente da infraestrutura de rede ou da localização.
Portabilidade entre ambientes e consistência de políticas: à medida que as aplicações escalam, migram ou são refatoradas, suas políticas de conectividade devem permanecer intactas. Isso reduz o downtime, elimina reconfigurações propensas a erros e acelera a adoção da nuvem e os esforços de modernização.
Essa mudança não se trata apenas de tecnologia; trata-se de liberar agilidade e resiliência. Empresas que adotam um modelo de conectividade centrado em aplicações podem implementar e se adaptar de forma mais rápida e segura, sem serem prejudicadas por gargalos de infraestrutura.
Você precisa de uma solução projetada com uma mentalidade centrada nas aplicações. O IBM® Hybrid Cloud Mesh ajuda a eliminar o atrito entre as equipes de desenvolvimento e infraestrutura, abstraindo a complexidade da rede e automatizando a conectividade entre serviços. Ele possibilita a comunicação segura e baseada em políticas entre microsserviços, sejam eles implementados no local, em nuvens públicas, como AWS, Azure ou Google Cloud Platform (GCP) ou em clusters Kubernetes.
Com recursos zero trust integrados, o IBM Hybrid Cloud Mesh garante que apenas os serviços autorizados possam se comunicar, enquanto a aplicação dinâmica de políticas se adapta em tempo real conforme as aplicações migram, escalam ou mudam. Essa solução pode ajudar você a obter uma implementação mais rápida, custos operacionais reduzidos e uma segurança consistente em todos os ambientes.
