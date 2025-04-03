A transição para aplicações distribuídas traz consigo o desafio de manter um framework de comunicação seguro, de alto desempenho e transparente entre esses microsserviços distribuídos.As principais considerações incluem:

Complexidade de rede para desenvolvedores: os desenvolvedores precisam configurar manualmente e abrir chamados solicitando à equipe de operações de rede a configuração de como os microsserviços se comunicam ou usar configurações estáticas em Yet Another Markup Language (YAML).Essas configurações não são sua especialidade e se tornam complicadas à medida que as aplicações crescem e mudam.

Equipes de desenvolvimento e operações em silos: as empresas tradicionais ainda operam em silos, onde as equipes de aplicações e as equipes de infraestrutura trabalham separadamente. Esse desalinhamento causa atrasos na implementação e nas atualizações da aplicação.

Redes de perímetro legadas que não foram projetadas para Kubernetes: firewalls e roteadores foram projetados para redes estáticas, não para clusters Kubernetes dinâmicos. Qualquer alteração no endereço IP de uma aplicação devido a interrupções ou migração de nuvem requer atualizações manuais, o que leva a downtime e riscos de segurança.

Vulnerabilidades de segurança em ambientes distribuídos: a segurança da comunicação entre aplicações é frequentemente negligenciada. Se uma aplicação comprometida obtiver acesso, ela poderá propagar ameaças à segurança por todo o sistema.

Desafios de migração e portabilidade de aplicações: migrar aplicações entre nuvens não é o problema, o desafio é manter a conectividade perfeita durante esse processo. A rede tradicional requer uma reconfiguração significativa quando as aplicações migram entre nuvens, retardando a inovação.