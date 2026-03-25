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Otimização do gerenciamento de contratos em aquisição com IA

By Matthew Finio , Amanda Downie
Publicado 25/03/2026

A otimização do gerenciamento de contratos em aquisição com inteligência artificial (IA) está se tornando uma prioridade importante para organizações que buscam fortalecer relacionamentos com fornecedores, reduzir riscos e melhorar a eficiência operacional.

Aquisição refere-se a como as empresas adquirem os bens e serviços de que precisam de fontes externas para operar de forma eficiente, incluindo o fornecimento e o gerenciamento de fornecedores na cadeia de suprimentos como um todo. À medida que os processos de aquisição se tornam mais complexos e com computação intensiva de dados, a IA está sendo cada vez mais usada para melhorar a forma como os contratos são criados e gerenciados.

Os contratos de aquisição definem os termos que regem as relações entre comprador e fornecedor e apoiam parcerias de longo prazo, incluindo preços, obrigações de entrega, expectativas de desempenho e resolução de disputas. Como esses acordos influenciam diretamente os custos e os serviços, o gerenciamento eficaz de contratos desempenha um papel central para ajudar a garantir que as atividades de aquisição entreguem o valor pretendido.

O gerenciamento de contratos se estende por todo o ciclo de vida do contrato de aquisição. Inclui atividades como negociação de termos, execução de acordos, monitoramento de desempenho e administração contínua de contratos, incluindo renovações e alterações. Essas etapas formam o processo mais amplo de gerenciamento de contratos e geram grandes volumes de dados de contratos, que podem ser difíceis de gerenciar sem as ferramentas certas. A IA é cada vez mais usada para ajudar a estruturar e analisar essas informações, facilitando para as equipes de aquisição a manutenção do controle e da visibilidade.

A IA aprimora o gerenciamento de contratos em escala

Apesar de sua importância, o gerenciamento de contratos pode ser desafiador para escalar. Muitas organizações ainda dependem do manuseio manual de documentos, aprovações baseadas em e-mail e planilhas para rastrear contratos. Esses processos fragmentados e demorados dificultam a simplificação do gerenciamento de contratos, o que pode levar a atrasos, linguagem inconsistente e marcos perdidos. Esses desafios aumentam o risco de disputas com fornecedores e uma perda de valor dos acordos negociados.

A IA pode ajudar as equipes de aquisição a lidar com essas questões, frequentemente como parte de plataformas de gerenciamento do ciclo de vida contratual (CLM), softwares de gerenciamento de contratos e outras ferramentas avançadas de gerenciamento contratual. As tecnologias de IA podem analisar documentos de contratos, extrair cláusulas importantes e organizar grandes repositórios de contratos em um repositório centralizado de dados estruturados e pesquisáveis. Essas habilidades permitem que os profissionais de aquisição localizem rapidamente informações críticas, monitorem efetivamente o desempenho dos contratos e identifiquem possíveis riscos ou oportunidades que, de outra forma, poderiam ser negligenciados.

O especialista em aquisição Daniel Barnes explicou o valor do uso de IA no gerenciamento de contratos em um episódio recente do AI in Action da IBM: “Obter dados realmente bons pode ser um desafio… (Eu usei) IA para extrair o máximo de dados possível da documentação — principalmente contratos, porque acredito que (bons) contratos realmente contêm todas as informações necessárias.” Dados sobre o fornecedor, o relacionamento, os detalhes comerciais, os SLAs, KPIs. Quase tudo aquilo de que você precisa pode ser encontrado em um contrato. "1

Ao melhorar a visibilidade e reduzir a carga de trabalho manual, a IA permite que as equipes se concentrem mais na tomada de decisão estratégica e no desempenho dos fornecedores. Ela não substitui o julgamento humano, mas fortalece a capacidade dos profissionais de aquisição de supervisionar contratos com fornecedores com maior insight e controle.

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Por que é importante otimizar o gerenciamento de contratos em aquisição com IA

Os contratos estão no centro de como as organizações controlam os custos e apoiam os esforços de gerenciamento de riscos, ao mesmo tempo em que ajudam a garantir o desempenho dos fornecedores. Esses acordos definem o que se espera dos fornecedores e o que a organização deve entregar em troca, tornando-os um componente crítico de uma estratégia geral de aquisição. Quando o gerenciamento de contratos é ineficiente ou não tem visibilidade, torna-se difícil garantir que essas expectativas sejam atendidas de forma consistente.

As abordagens tradicionais de gerenciamento de contratos frequentemente têm dificuldades para acompanhar a escala e a complexidade da aquisição moderna. As organizações podem gerenciar centenas ou milhares de contratos com diversos fornecedores, regiões e categorias. Quando as informações são armazenadas em sistemas desconectados ou manipuladas manualmente, fica mais difícil monitorar o desempenho e responder às alterações. Como resultado, as equipes de aquisição podem passar mais tempo buscando informações e resolvendo problemas do que gerenciando proativamente os relacionamentos com os fornecedores.

A IA torna os dados de contratos mais acessíveis, estruturados e utilizáveis. Em vez de tratar os contratos como documentos estáticos, a IA ajuda a transformá-los em uma fonte de insights praticáveis. Essa transformação permite que as equipes de aquisição entendam melhor o que está acontecendo em seu portfólio de contratos e melhorem o gerenciamento de relacionamento com fornecedores, respondendo rapidamente a obrigações e oportunidades.

À medida que a aquisição se torna mais estratégica, é cada vez mais importante gerenciar os contratos com clareza e consistência. A IA permite uma abordagem mais informada e proativa para a supervisão de contratos. Ele fortalece a estratégia de gerenciamento de contratos, ajudando as organizações a migrar de processos reativos e manuais para uma maneira mais controlada e baseada em dados de gerenciar acordos com fornecedores.

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Como a IA otimiza as principais etapas do gerenciamento de contratos em aquisição

O gerenciamento de contratos na aquisição normalmente abrange vários estágios importantes, incluindo elaboração, negociação de contratos, execução, monitoramento contínuo e renovação ou alteração. Cada estágio envolve vários fluxos de trabalho, que exigem coordenação e avaliações cuidadosas. A IA aprimora essas etapas ao melhorar a forma como processos específicos são realizados, tornando-os mais eficientes, consistentes e fáceis de gerenciar em escala.

Elaboração e negociação de contratos

  • Criação de rascunhos: a IA generativa, projetada para produzir novos conteúdos com base em dados existentes, pode criar rascunhos iniciais de contratos usando modelos, acordos prévios e regras predefinidas. Uma equipe de aquisição pode gerar um contrato de fornecedor adaptado a uma categoria específica sem começar do zero, reduzindo o tempo de elaboração e melhorando a consistência.
  • Padronização da linguagem: processamento de linguagem natural (NLP), um tipo de IA que entende e analisa a linguagem humana, pode comparar o texto do contrato com os playbook de cláusulas aprovados. Isso ajuda a identificar desvios dos termos aprovados.
  • Avaliação de cláusulas e identificação de riscos: o NLP também pode analisar a linguagem do contrato para sinalizar cláusulas ausentes, terminologia ambígua ou termos potencialmente arriscados. Por exemplo, ele pode detectar a ausência de uma cláusula de rescisão ou destacar uma linguagem de indenização excepcionalmente ampla.
    A IA generativa pode, então, sugerir uma linguagem mais clara ou em conformidade. Um estudo recente da IBM revelou que os executivos classificam o gerenciamento de riscos e a resiliência como o principal caso de uso de sustentabilidade da IA generativa, e 64% afirmam que a IA generativa será importante para sua agenda de sustentabilidade de forma geral.2
  • Interação com contratos: a IA conversacional, que permite que os usuários interajam com os sistemas usando linguagem natural, permite que os profissionais de aquisição façam perguntas sobre contratos e recebam respostas claras. Por exemplo, um usuário pode perguntar: "Quais são os principais riscos deste contrato?" ou “Resuma os termos de pagamento”, tornando a avaliação de contratos mais rápida e acessível.

Execução de contratos

  • Orquestração de fluxos de trabalho: a IA agêntica pode realizar ações e gerenciar tarefas de forma autônoma com base em objetivos definidos. A Gartner prevê que, até 2028, 33% das aplicações de software empresarial integrarão IA agêntica, em comparação com menos de 1% em 2024.3
    Na aquisição, a IA agêntica ajuda a automatizar o encaminhamento de contratos pelos fluxos de trabalho e ajuda a garantir que cada etapa seja concluída. Um agente de IA pode enviar automaticamente um contrato para os stakeholders jurídicos, financeiros e de aquisição na sequência correta, sem coordenação manual.
  • Rastreamento de aprovações: os sistemas de IA fornecem visibilidade em tempo real do status de aprovações, mostrando onde os contratos estão no processo e quem precisa agir. Essa visibilidade ajuda a alinhar as aprovações com documentos relacionados, como pedidos de compras, reduz a necessidade de acompanhamentos manuais e ajuda a evitar atrasos.
  • Identificação de gargalos: o aprendizado de máquina, que identifica padrões nos dados ao longo do tempo, pode analisar ciclos de aprovações anteriores para detectar atrasos recorrentes. Por exemplo, pode revelar que os contratos param consistentemente em uma determinada etapa de aprovação, permitindo que as organizações ajustem devidamente seus fluxos de trabalho ou recursos.

Monitoramento contínuo

  • Extração de obrigações: o NLP pode extrair obrigações e entregáveis essenciais do texto do contrato e convertê-los em dados estruturados, incluindo indicadores-chave de desempenho (KPIs), métricas de desempenho e métricas de acordo de nível de serviço (SLA). Por exemplo, pode identificar SLAs ou requisitos de geração de relatórios e transformá-los em itens rastreáveis para monitoramento de desempenho.
  • Rastreamento de marcos: a IA agêntica pode monitorar continuamente os cronogramas dos contratos e acionar alertas e notificações quando datas importantes estão se aproximando. Por exemplo, pode notificar um gerente de aquisição 30 dias antes de um marco de entrega ou prazo de renovação importante.
  • Monitoramento da conformidade: modelos de aprendizado de máquina podem analisar dados dos contratos e desempenho para identificar padrões que podem indicar não conformidade. Atrasos repetidos nas entregas de fornecedores, por exemplo, podem sinalizar um risco de violação dos níveis de serviço acordados no contrato.
  • Melhoria da visibilidade dos contratos: os sistemas de IA organizam os dados dos contratos em formatos pesquisáveis e dashboards visíveis, facilitando a localização e a compreensão das principais informações. Uma equipe de aquisição pode encontrar rapidamente todos os contratos com termos de preços específicos ou identificar acordos próximos de expirar.

Renovações e alterações de contratos

  • Rastreamento de renovações: sistemas de IA podem identificar automaticamente contratos que irão expirar e iniciar fluxos de trabalho de avaliação. Para evitar lapsos, por exemplo, pode acionar um processo de revisão de renovação 60 ou 90 dias antes do término de um contrato.
  • Avaliação de desempenho: a IA e o aprendizado de máquina podem analisar o desempenho histórico dos fornecedores para identificar padrões que possam indicar não conformidade. Por exemplo, atrasos repetidos nas entregas de fornecedores podem sinalizar um risco de violação dos níveis de serviço contratuais.
  • Elaboração de alterações: a IA generativa pode ajudar na elaboração de termos de contrato atualizados com base em acordos anteriores e novas exigências. Ela pode sugerir cláusulas de preços revisadas ou níveis de serviço atualizados durante a renegociação.
  • Identificação de oportunidades: a IA pode obter insights de contratos anteriores para destacar oportunidades de melhoria. Ela pode identificar padrões onde melhores condições foram alcançadas com fornecedores semelhantes, por exemplo, ajudando as equipes de aquisição a negociar de forma mais eficaz.

Benefícios da otimização do gerenciamento de contratos em aquisição com IA

A IA permite que as equipes de aquisição gerenciem acordos de forma mais eficaz em escala, o que gera economia de custos e apoia operações mais econômicas. Outros benefícios são:

  • Melhor tomada de decisão: a IA fornece dados estruturados e insights que apoiam decisões mais embasadas sobre contratos e fornecedores.
  • Melhor identificação de riscos: a IA pode analisar rapidamente a linguagem do contrato e os dados de desempenho para identificar possíveis riscos que poderiam passar despercebidos, auxiliando na mitigação de riscos.
  • Criação e execução mais rápidas de contratos: ao automatizar os fluxos de trabalho de elaboração, avaliação e aprovação, a IA reduz o tempo necessário para levar os contratos da criação até a assinatura.
  • Menos atrasos e gargalos: a IA melhora a coordenação e a visibilidade dos fluxos de trabalho, ajudando a reduzir atrasos na aprovação e ineficiências nos processos.
  • Maior visibilidade dos dados dos contratos: a IA facilita o acesso e a compreensão dos principais termos e cronogramas dos contratos em grandes portfólios.
  • Redução da carga de trabalho manual: a automação de tarefas repetitivas permite que as equipes jurídicas e de aquisição se concentrem em trabalhos mais estratégicos.
  • Escalabilidade entre portfólios de contratos: a IA permite que as organizações gerenciem um número crescente de contratos sem um aumento proporcional no esforço manual.
  • Conformidade e rastreamento de obrigações mais fortes: a IA possibilita um rastreamento mais confiável das obrigações contratuais, ajudando as organizações a manter uma forte conformidade contratual e permanecer alinhadas com os termos acordados e outros requisitos de conformidade.

Desafios e riscos da otimização do gerenciamento de contratos em aquisição com IA

A implementação da IA requer alinhamento com as melhores práticas estabelecidas de gerenciamento de contratos. Sem um planejamento e supervisão cuidadosos, as organizações podem enfrentar riscos que limitam a eficácia da IA ou criam novas preocupações.

Gestão de mudanças e adoção pelos usuários: as equipes de aquisição e jurídicas podem hesitar em adotar ferramentas de IA, especialmente se elas interromperem os fluxos de trabalho estabelecidos. O treinamento e os recursos, como sessões ou webinars internos de aprimoramento de habilidades, são essenciais para ajudar a garantir que a IA seja adotada com sucesso.

Problemas de qualidade de dados e disponibilidade: os sistemas de IA dependem de dados precisos e bem estruturados para funcionar de forma eficaz. Se os dados dos contratos estiverem incompletos, inconsistentes ou armazenados em sistemas fragmentados, as saídas da IA podem ser pouco confiáveis. Para lidar com esse problema, as organizações devem investir em limpeza de dados, padronização e gerenciamento de dados centralizado antes de escalar as iniciativas de IA.

Preocupações de segurança de dados e confidencialidade: os contratos geralmente contêm informações comerciais e jurídicas confidenciais. O uso de sistemas de IA, especialmente sistemas que dependem de modelos externos ou serviços de nuvem, levanta preocupações sobre a proteção de dados e o controle de acesso. As organizações devem implementar políticas fortes de gestão de dados, criptografia e controles de acesso e avaliar cuidadosamente os fornecedores para verificar a conformidade com as normas de segurança.

Integração com sistemas existentes: incorporar a IA aos sistemas existentes de aquisição e gerenciamento de contratos pode ser complexo. Uma má integração pode levar a interrupções no fluxo de trabalho ou esforços duplicados. Uma implementação em fases e o uso de APIs ou plataformas de integração podem ajudar a garantir uma adoção mais tranquila.

Falta de padronização nos contratos: as variações na linguagem e nos formatos dos contratos podem dificultar a interpretação e a análise precisas dos documentos pelos modelos de IA, especialmente em organizações sem modelos padronizados. Estabeleça modelos de contratos padronizados e bibliotecas de cláusulas para melhorar a consistência e aprimorar o desempenho da IA.

Excesso de confiança na automação: confiar demais na IA pode levar à redução da supervisão humana. O gerenciamento de contratos ainda exige julgamento profissional, especialmente para negociações e avaliação de riscos. Mantenha a supervisão humana com pontos de verificação de avaliações claros, para ajudar a garantir que as decisões críticas sejam avaliadas adequadamente.

Autores

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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    Notas de rodapé

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    2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, outubro de 2024

    3. Amplify your buying power, The CEO’s Guide to Generative AI/Procurement, IBM Institute for Business Value (IBV), junho de 2024