As organizações precisam de uma abordagem sistemática para criar e operacionalizar novas aplicações de IA de maneira confiável. Essa abordagem deve levar em consideração o ciclo de vida da ciência de dados e da IA de ponta a ponta. O ciclo de vida da IA consiste em uma sequência de estágios que reúnem várias personas e melhores práticas. (Consulte o relatório da O'Reilly Operationalizing AI para obter uma visão geral). Os estágios do ciclo de vida incluem:

Escopo e plano

Coletar e organizar

Criar e testar

Validar e implementar

Monitore e gerencie

Em um cenário ideal, os aspectos da IA confiável devem ser abordados em cada uma dessas etapas e não apenas no final. Precisamos de proteções apropriadas em cada estágio, desde a definição do negócio, exploração de dados e construção do modelo até a validação, implementação, monitoramento e gerenciamento contínuo do modelo. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada estágio e como os vários aspectos da IA confiável são abordados.

