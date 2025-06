OKRs e KPIs às vezes são vistos como conceitos concorrentes. No entanto, as organizações frequentemente usam ambos para complementar umas às outras como parte do processo de OKR para atingir as metas da empresa.

KPIs ajudam a medir o sucesso dos OKRs ao fornecer dados quantitativos que acompanham o progresso em direção a metas mensuráveis. Eles podem servir como base dos resultados-chave ao garantir que sejam baseados em dados, mensuráveis e definidos por prazo.

Muitas organizações alinham os KPIs com os OKRs para criar um sistema confiável de acompanhamento e avaliação de desempenho que equilibre aspirações de longo prazo com metas mensuráveis e com prazo definido.