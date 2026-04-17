Além das recomendações estáticas, as equipes de ITOps precisam de soluções capazes de se autoprever e se autoajustar, prevendo erros e downtime com antecedência e respondendo a eles de forma autônoma. Como a IA agêntica pode avaliar continuamente o comportamento, o desempenho e o contexto do sistema, as equipes podem ir além dos sinais de nível superficial para entender as causas raiz, investigar os sintomas e identificar dependências com supervisão humana limitada. Juntos, esses recursos podem reduzir os custos de ITOps em até 35% devido à redução do esforço humano, do downtime e da sobrecarga operacional, de acordo com o estudo da Neurones.

No entanto, a integração da IA também introduz novos desafios operacionais, e há uma lacuna cada vez maior entre os recursos impulsionados por IA e a capacidade das equipes de monitorar e moldar comportamentos agênticos.

Em resposta, as equipes de ITOps estão reprojetando seus processos de observabilidade desde o início, implementando agentes para otimizar o uso de recursos, automatizar tarefas e identificar erros proativamente, tudo isso enquanto enfrentam os desafios distintos de governança, interpretabilidade e dados da IA. As ferramentas de monitoramento impulsionadas por IA podem acelerar os processos agênticos, enquanto os agentes, por sua vez, podem aumentar a observabilidade — contribuindo para um ambiente de TI mais ágil, eficiente e seguro.