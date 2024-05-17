Deepfakes de áudio são um dos maiores fatores de risco para as empresas modernas, especialmente as instituições financeiras. As centrais de atendimento bancários estão cada vez mais inundadas com chamadas de clones de voz deepfake tentando acessar contas de clientes, e fraudes alimentadas por IA tornaram-se a principal preocupação de segurança para a maioria dos bancos, já que fraudadores enviam documentos alterados por IA para abrir contas falsas. Os profissionais do setor financeiro são manipulados para movimentar dezenas de milhões com reuniões deepfake que clonam a voz e a imagem do CEO. Após o ataque de phishing da Retool, apenas um dos clientes de criptomoedas da empresa perdeu USD 15 milhões em ativos.

Mas os danos causados pelo crime cibernético deepfake vão muito além dos clones de voz e podem impactar qualquer setor. As seguradoras estão enfrentando perdas significativas à medida que os fraudadores enviam evidências deepfake para reclamações ilegítimas. Os concorrentes podem criar depoimentos de clientes falsos ou vídeos e imagens deepfake de um produto supostamente defeituoso para prejudicar a marca. Enquanto o custo médio de criação de um deepfake é de USD 1,33, o custo global esperado da fraude de deepfake em 2024 é de USD 1 trilhão. Deepfakes são uma ameaça aos mercados e à economia em geral: a deepfake de uma explosão do Pentágono causou pânico no mercado de ações antes que as autoridades pudessem refutá-la. Um ataque mais sofisticado poderia facilmente levar a grandes perdas no valor das empresas e danos às economias globais.

Para empresas de mídia, os danos à reputação causados por deepfakes podem levar rapidamente à perda de espectadores e receita publicitária. Em um momento em que a audiência já está cética em relação a todo o conteúdo que encontra, asdeepfakes aumentam as apostas para geração de relatórios e verificação de fatos exatos. Se um item de mídia audiovisual que serve como base ou evidência para uma notícia for descoberto como sendo deepfake, não verificado e não rotulado, os danos à redação e à relação da empresa com sua audiência podem ser irreparáveis.

As plataformas de mídia social são igualmente vulneráveis, especialmente porque se tornaram a principal fonte de notícias para a maioria dos americanos. Atores maliciosos gastam apenas 7 centavos para alcançar 100.000 usuários de redes sociais com uma deepfake armada. Permitir a disseminação sem controle de notícias manipuladas por IA pode levar a sérias perdas de audiência e anunciantes, além de agitação dos acionistas, sem mencionar os efeitos corrosivos na sociedade em geral.

Campanhas de desinformação da deepfake podem afetar a integridade das eleições, causando agitação cívica e caos nas instituições do governo. Essa agitação pode abalar os mercados, enfraquecer a economia e minar a confiança entre os votantes e o sistema eleitorais. Mais de 40.000 votantes foram afetados pela chamada robótica deepfake Biden em New Hampshire. Mas essas campanhas não se limitam às eleições. Agentes patrocinados pelo Estado podem criar vídeos sintéticos de líderes fazendo alegações falsas para prejudicar as relações diplomatas e comerciais, incitar conflitos e manipular ações. O Global Risks Report 2024 do Fórum Econômico Mundial classifica a desinformação alimentada por IA como a ameaça número um que o mundo enfrentará nos próximos dois anos.