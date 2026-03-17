Não se pode mais dizer que a IA generativa está em uma fase experimental. Ela está incorporada em roteiros, estratégias e modelos operacionais empresariais em vários setores. Os líderes empresariais entendem que os modelos generativos e o fluxo de trabalho facilitados são inevitáveis, mas agora o foco mudou dos recursos para a pressão para comprovar o ROI, manter os custos de infraestrutura baixos e construir um framework de governança forte e escalável.
As organizações vencedoras apresentarão soluções que podem não ser as mais chamativas, mas certamente serão as mais responsáveis e sustentáveis.
No início deste ano, o Chief Architect da IBM, Gabe Goodhart, declarou a comoditização dos modelos.
“Você pode escolher o modelo que se adapta perfeitamente ao seu caso de uso e começar a correr. O modelo em si não será o principal diferencial”, disse ele, enfatizando um novo foco na orquestração. Você tem todos os modelos de que precisa (pequenos modelos especializados e grandes modelos para todos os fins). Agora, como fazer com que eles funcionem de forma eficiente e inteligente juntos?
Aqui estão nove dos desafios de IA generativa mais críticos que as organizações enfrentam atualmente.
A observabilidade da IA permite que as organizações monitorem o comportamento de modelos de inteligência artificial generativa. Essa não é uma prática simples, pois as saídas dos modelos de IA generativa são probabilísticas. Ao contrário da programação tradicional, os grandes modelos de linguagem (LLMs) que definem a IA generativa não seguem regras definidas, mas chegam às decisões por meio da experiência de treinamento em grandes quantidades de dados e, em seguida, usam esse treinamento para fazer previsões sobre novos dados. Sua inteligência emerge da otimização, detecção de padrões e distribuições de probabilidade por meio de redes neurais complexas.
No entanto, as ferramentas de observabilidade podem ajudar a fornecer insights sobre como os modelos e agentes estão chegando às suas saídas. As técnicas de observabilidade de IA envolvem o rastreamento do uso de token, as mudanças nos padrões de resposta, as variações na qualidade de saída e a geração de logs de interação que descrevem a tomada de decisão do agente.
As tendências de observabilidade incluem plataformas mais inteligentes, usando a observabilidade como parte de uma estratégia geral de gerenciamento de custos e a adoção de padrões abertos de observabilidade.
Algumas organizações ainda estão lutando para migrar de pilotos para produção em escala, e isso pode ser especialmente desafiador quando os benefícios das iniciativas de implementação da IA são difíceis de quantificar. Sobre este último ponto, existem melhores práticas para abordar a medição da produtividade da IA generativa em uma empresa.
No entanto, também pode ser benéfico pensar além ROI. O CEO da Nvideo, Jensen Huang, apresentou esse argumento em janeiro.
“Quando seus filhos disserem que querem experimentar algo, você deve dizer sim. Em casa, nunca fazemos perguntas como 'Qual é o retorno do investimento aqui?'”
Essa abordagem exploratória exigirá uma forte adesão dos stakeholders em toda a organização, mas pode ser necessária a longo prazo para fornecer valor comercial duradouro.
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Modelos grandes exigem clusters de GPU caros e infraestrutura especializada. Eles têm uma grande demanda por energia, a ponto de os hiperescaladores estarem influenciando as políticas energéticas nacionais e o planejamento de longo prazo. Os custos de treinamento estão diminuindo, mas a inferência em larga escala continua cara.
As organizações podem conter custos usando vários modelos para diferentes tarefas. Os modelos de ponta nem sempre são necessários para tarefas que podem não envolver raciocínio complexo. Muitas vezes, um modelo pequeno e de peso aberto é suficiente para tarefas como classificação e extração de informações. Outra abordagem pode envolver o uso do RAG em vez do ajuste fino de um modelo, o que é comparativamente mais caro.
Os criadores de sistemas de IA podem incentivar prompts mais curtos, entrada estruturada, armazenamento em cache de consultas repetidas e fragmentação mais inteligente.
Provavelmente, a abordagem mais fácil para conter custos nas tecnologias de IA é simplesmente escolher os melhores e mais repetíveis casos de uso para automatizar fluxos de trabalho e tarefas de alta frequência, com oportunidades de economia de tempo clara, sem tentar "fazer tudo com IA". As estratégias de IA não precisam ter como objetivo a "automação total", pois esses sistemas podem ser mais caros e arriscados do que as soluções de IA que envolvem humanos no circuito.
O desempenho da IA generativa depende muito de dados limpos e estruturados. A limpeza de dados remove as inconsistências, duplicidades e erros presentes nos dados de treinamento. Embora os modelos possam processar dados não estruturados (como texto bruto e imagens), os dados estruturados são úteis para minimizar alucinações. No geral, dados proprietários de alta qualidade se tornarão um diferencial muito mais importante à medida que os modelos se aproximam da comoditização.
A violação de direitos autorais, a privacidade de dados e outras armadilhas do fornecimento de dados exigem uma abordagem cuidadosa em relação à qualidade, que parecerá diferente dependendo da organização e do caso de uso.
Governança de IA refere-se aos processos, padrões e mecanismos de controle que ajudam a garantir que os sistemas e ferramentas de IA sejam seguros e éticos. O objetivo da governança é identificar e reduzir possíveis danos, como vieses algorítmicos e as consequências não intencionais das decisões automatizadas. A governança faz parte de uma abordagem geral de IA responsável, que incentiva princípios mais amplos como confiança, justiça, robustez, transparência e privacidade.
Devido à complexidade e fragmentação dos ambientes de dados corporativos, a governança continua sendo um desafio crítico a ser superado.
À medida que regiões em todo o mundo desenvolvem seus próprios frameworks regulatórios para IA (como a Lei de IA da UE), as organizações precisam estar cientes da evolução das obrigações de conformidade.
Quando as saídas de grandes modelos de linguagem (LLM) parecem imprecisas ou sem sentido, pode ser uma alucinação. Os modelos mais recentes e aqueles que podem recuperar dados com retrieval augmented generation (RAG) são muito menos propensos a alucinações do que os modelos anteriores, mas o risco permanece, e dada a forma como os algoritmos de aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural (PLN) funcionam hoje em dia, não há razão para acreditar que as alucinações serão completamente erradicadas em breve.
Os sistemas generativos preveem a próxima palavra mais provável de acordo com o contexto. Eles não verificam os fatos por si só e preenchem as lacunas com suposições plausíveis. Os modelos não estão otimizando para a verdade como a conhecemos, mas para a plausibilidade linguística. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, as alucinações geralmente são entregues para os usuários humanos parecendo ser de total confiança.
Portanto, as empresas precisam pensar não apenas em como minimizarão as alucinações, mas também explorar as considerações éticas envolvidas no tratamento delas quando ocorrem, especialmente em um contexto voltado para o cliente.
A automação tradicional substituiu principalmente as tarefas manuais repetitivas. A adoção da IA generativa pode automatizar o trabalho criativo, o que resulta na remodelação das funções. Os funcionários precisarão aprender a elaborar prompts, supervisionar sistemas generativos, editar produções geradas por IA e verificar resultados. Eles precisarão ser treinados para enfrentar com sucesso os desafios éticos apresentados pelo uso da IA generativa.
"Workslop" refere-se ao conteúdo gerado por IA de baixa qualidade que pode parecer refinado à primeira vista, mas não possui a substância e as nuances do conhecimento humano. As organizações precisarão requalificar os funcionários para que possam aproveitar os potenciais benefícios da IA, compreendendo suas limitações e produzindo o melhor trabalho possível, permitindo que a IA se destaque onde for mais capaz, enquanto fornece inteligência humana conforme necessário.
Novas tecnologias frequentemente introduzem uma nova superfície de ataque, e a IA generativa não é exceção, especialmente quando conectada a ferramentas, dados e agentes autônomos. As ameaças incluem injeção de prompts, que envolve o uso de inputs maliciosos para fazer com que os sistemas de IA ajam de maneiras que não correspondem ao comportamento pretendido. Essa técnica pode ser usada para enganar um chatbot para vazar dados privados confidenciais ou fazer com que um agente exclua algo importante em um banco de dados. A segurança de dados precisará evoluir para enfrentar esse desafio.
Os agentes de IA, em particular, apresentam um grande desafio de gerenciamento de riscos, já que conseguem acessar arquivos, navegar na web, chamar APIs, executar códigos e controlar software. É fácil imaginar como um sistema de IA agêntica totalmente integrados poderia dar errado, especialmente quando um prompt malicioso inteligente como "faça o trabalho, custe o que custar" poderia ser interpretado por um agente como "sinta-se à vontade para ignorar as medidas de segurança". Além disso, um prompt perigoso não precisa ser intencionalmente malicioso.
Os sistemas de IA são poderosos, mas podem ser frágeis, e as práticas de segurança de IA estão evoluindo rapidamente para enfrentar o desafio.
Ainda há muito espaço para avanços no desenvolvimento de modelos, mas é inevitável que os modelos de base estejam se movendo em direção à comoditização, o que significa que eles deixarão de ser um diferencial principal. Se praticamente todas as organizações tiverem acesso a modelos semelhantes, os chatbots e outras ferramentas impulsionadas por IA começarão a ter a mesma aparência.
Essa tendência deslocará o valor da camada de modelo em direção a diferenciadores únicos e adaptabilidade que representarão a nova vanguarda. As organizações que puderem trazer mais e melhores conjuntos de dados proprietários para a mesa, juntamente com integrações de fluxos de trabalho mais inteligentes, melhor infraestrutura, experiências do cliente mais intuitivas e frameworks de governança e conformidade mais robustas, serão capazes de agregar mais valor.
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