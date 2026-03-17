As organizações vencedoras apresentarão soluções que podem não ser as mais chamativas, mas certamente serão as mais responsáveis e sustentáveis.

No início deste ano, o Chief Architect da IBM, Gabe Goodhart, declarou a comoditização dos modelos.

“Você pode escolher o modelo que se adapta perfeitamente ao seu caso de uso e começar a correr. O modelo em si não será o principal diferencial”, disse ele, enfatizando um novo foco na orquestração. Você tem todos os modelos de que precisa (pequenos modelos especializados e grandes modelos para todos os fins). Agora, como fazer com que eles funcionem de forma eficiente e inteligente juntos?

Aqui estão nove dos desafios de IA generativa mais críticos que as organizações enfrentam atualmente.