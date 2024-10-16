Mesmo que nem sempre estejamos cientes disso, a inteligência artificial agora está ao nosso redor. Já estamos acostumbrados a sistemas de recomendação personalizados em e-commerce, chatbots para atendimento ao cliente impulsionados por IA conversacional e muito mais. No âmbito da segurança da informação, já contamos com filtros de spam impulsionados por IA há anos para nos proteger contra e-mails maliciosos.

Esses são casos de uso bem estabelecidos. No entanto, desde a ascensão meteórica da IA generativa nos últimos anos, as máquinas se tornaram capazes de muito mais. Desde a detecção de ameaças até a automação da resposta a incidentes e o teste de consciência dos funcionários por meio de e-mails de phishing simulados, a oportunidade da IA na cibersegurança é indiscutível.

Porém, com qualquer nova oportunidade, surgem novos riscos. Os agentes de ameaças agora estão usando a IA para lançar ataques de phishing cada vez mais convincentes em uma escala que não era possível antes. Para se manter à frente das ameaças, aqueles que estão na linha de defesa também precisam de IA, mas seu uso deve ser transparente e com foco central na ética, para evitar entrar no reino das táticas.

Agora é a hora de os líderes de segurança da informação adotarem estratégias de IA responsável.