A forma como os líderes adotam a IA pode ser uma das decisões mais importantes da organização em um futuro próximo. O papel da IA nesse mercado em constante mudança impulsionado pela inovação é incomparável com qualquer outra influência sobre um negócio. Agora, mais importante do que nunca, as empresas tomem as decisões estratégicas certas para implementar os recursos de IA.

A IA é o caminho para o valor das organizações e está exemplificada no recente relatório IA em ação 2024. O relatório explora esse caminho e dá exemplos específicos do que é possível quando a IA é testada.

O relatório, que entrevistou 2.000 organizações de todo o mundo, descobriu que havia um pequeno subconjunto de organizações (apenas 15%) que se destacou no burburinho da IA, chamado de Líderes. Esses Líderes olham além da empolgação da IA e buscam maneiras de interpor a IA da maneira mais pragmática possível. Um dos muitos fatores envolvidos no sucesso dos Líderes se deve, em parte, aos casos de uso nos quais eles escolhem se concentrar.

Shobhit Varshney, Vice-presidente e Senior Partner, Americas Líder de IA generativa e IoT, IBM Consulting, compartilha seus insights no relatório e sugere que as organizações identifiquem casos de uso enfatizando o impacto em vez da conveniência.

“É tentador começar uma jornada de IA com o que é mais rápido de implementar”, disse Varshney no relatório. "Mas os líderes descobrem grandes oportunidades carnudas que vão migrar a diferença"

Em outras palavras, os 85% de organizações entrevistadas e mencionadas no relatório de Aprendizes deveriam se concentrar em implementar a IA não onde é mais fácil, mas onde ela pode ser mais impactante. Varshney recomenda o foco em fluxos de trabalho de ponta a ponta como ponto de partida.