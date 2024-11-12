A forma como os líderes adotam a IA pode ser uma das decisões mais importantes da organização em um futuro próximo. O papel da IA nesse mercado em constante mudança impulsionado pela inovação é incomparável com qualquer outra influência sobre um negócio. Agora, mais importante do que nunca, as empresas tomem as decisões estratégicas certas para implementar os recursos de IA.
A IA é o caminho para o valor das organizações e está exemplificada no recente relatório IA em ação 2024. O relatório explora esse caminho e dá exemplos específicos do que é possível quando a IA é testada.
O relatório, que entrevistou 2.000 organizações de todo o mundo, descobriu que havia um pequeno subconjunto de organizações (apenas 15%) que se destacou no burburinho da IA, chamado de Líderes. Esses Líderes olham além da empolgação da IA e buscam maneiras de interpor a IA da maneira mais pragmática possível. Um dos muitos fatores envolvidos no sucesso dos Líderes se deve, em parte, aos casos de uso nos quais eles escolhem se concentrar.
Shobhit Varshney, Vice-presidente e Senior Partner, Americas Líder de IA generativa e IoT, IBM Consulting, compartilha seus insights no relatório e sugere que as organizações identifiquem casos de uso enfatizando o impacto em vez da conveniência.
“É tentador começar uma jornada de IA com o que é mais rápido de implementar”, disse Varshney no relatório. "Mas os líderes descobrem grandes oportunidades carnudas que vão migrar a diferença"
Em outras palavras, os 85% de organizações entrevistadas e mencionadas no relatório de Aprendizes deveriam se concentrar em implementar a IA não onde é mais fácil, mas onde ela pode ser mais impactante. Varshney recomenda o foco em fluxos de trabalho de ponta a ponta como ponto de partida.
O relatório apresenta quatro casos de uso em quatro setores como exemplos de líderes de IA colhendo os frutos da integração da tecnologia de IA em suas organizações. Os dados da pesquisa descobriram que as organizações priorizam os seguintes casos de uso, melhorando a experiência do cliente, operações e automação, assistentes virtuais para aplicações externas e cibersegurança.
“Os líderes têm aproximadamente 80% mais probabilidade do que os Aprendizes de investir nos quatro principais casos de uso”, de acordo com uma estatística do relatório.
Mas a pergunta é: por que esses casos de uso? Um mergulho mais profundo em cada uma delas pode começar a responder essa pergunta e ajudar as organizações a entender melhor o grande valor que a IA pode trazer para seus negócios.
Todas as empresas, independentemente do setor, estão vendendo uma experiência digital e competindo com empresas que estão redefinindo as expectativas dos consumidores por meio da hiperpersonalização e de outras experiências ultraintuitivas.
Um relatório recente do IBM Institute for Business Value constatou em todo o mundo que 62% dos executivos acreditam que a IA generativa transforma a forma como suas organizações criam experiências, sendo a personalização central para essa mudança.
Um exemplo importante é o varejista de saúde e beleza e rede de farmácias Boots UK, que fez uma parceria com a IBM para transferir seus programas legados para o IBM Cloud. A empresa precisava de ajuda para transferir seus programas legados para um mundo de comércio eletrônico mais moderno e atender às necessidades dos clientes de hoje. As duas empresas trabalharam juntas por mais de um ano utilizando a plataforma de contêineres Red Hat OpenShift on IBM Cloud para construir, replicar e testar o ambiente digital. A Black Friday, um evento de pico, foi tratado com facilidade, e a empresa viu o tamanho médio do carrinho exceder qualquer coisa que a equipe pudesse ter previsto.
Um exemplo separado, mas também notável, é a parceria da IBM com o All England Lawn Tennis Club (AELTC), que organiza o torneio de tênis mais opulento do esporte, Wimbledon. Embora os dois estejam em parceria há mais de três décadas, este ano a equipe contou com a ajuda do IBM watsonx. Esse portfólio de produtos de IA foi usado para criar uma funcionalidade Catch Me Up, que estava disponível no aplicativo Wimbledon. A funcionalidade criou resumos para cada jogador, detalhando o que aconteceu durante suas partidas e as próximas partidas.
O futuro da experiência do cliente provavelmente dependerá de interações hiperpersonalizadas, usando análise de dados avançada e aprendizado de máquina para prever as necessidades dos clientes em tempo real. A evolução dessas tecnologias impulsionará as empresas a criar experiências envolventes e sem dificuldades que aumentem a fidelidade e a satisfação do cliente em todos os pontos de contato.
O investimento em operações e automação de TI exige uma mudança significativa de mentalidade por parte das organizações. A dívida técnica é um dos principais impedimentos para as empresas que querem acelerar a transformação com a IA generativa. Descobertas recentes da pesquisa do IBM Institute for Business Value revelaram que uma organização típica gasta apenas 23% do seu orçamento de tecnologia para gerar receita.
Mas a IA é o divisor de águas, com 75% dos executivos de TI relatando que o valor gerado pela IA generativa será redirecionado para novos investimentos que promovem a inovação e o crescimento dos negócios. Os líderes, caracterizados pelo relatório, não estão olhando para atualizações tecnológicas como uma série de custos isolados, em vez disso, estão procurando conectar esses recursos tecnológicos a uma estratégia de negócios mais ampla.
As operações e a automação de TI são o principal caso de uso de IA para os setores de telecomunicações e fabricação, pois qualquer downtime devido à manutenção ou falhas de rede significa tempo e recursos gastos fora dos clientes. Nas telecomunicações, a IA é usada para manutenção preditiva e otimização de redes, permitindo que as operadoras identifiquem e resolvam problemas antes que eles afetem a qualidade do serviço. Essa automação melhora a eficiência operacional e reduz o downtime, permitindo que as empresas forneçam uma experiência mais confiável e responsiva aos seus clientes.
Uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value com 300 líderes globais de telecomunicações descobriu que a maioria dos provedores de serviços de comunicação está avaliando e implementando casos de uso de IA generativa em diversas áreas de negócios. Um exemplo é a Vodafone Idea Limited (Vi) e a IBM Consulting. Quando dois dos principais provedores de telecomunicações da Índia se fundiram, a empresa sabia que precisava se consolidar, mantendo ao mínimo qualquer interrupção no serviço. Foi quando a Vi recorreu à IBM para executar a enorme transformação digital, que incluiu a consolidação e integração de projetos sem dificuldades.
As equipes trabalharam juntas para consolidar os sistemas de TI e determinar quais aplicações corporativas poderiam melhor apoiar a organização recém-fundida. Além disso, a IBM trabalhou com a Vi em seus domínios de rede e entregou seu primeiro grande marco de produção para funções de rede central em sua nuvem híbrida universal aberta, que é desenvolvida pela IBM e pela Red Hat. Com a plataforma, as aplicações de TI e de rede da organização podem ser executadas em uma arquitetura de nuvem comum.
Casos de uso semelhantes provavelmente se tornarão mais comuns à medida que as empresas começarem a adotar essas soluções de IA nas operações de TI. O setor de tecnologia de uma empresa só vai crescer em importância à medida que o tempo passar e a tecnologia mais avançada continuar a impulsionar as equipes de TI e o trabalho que elas realizam diariamente.
O ambiente de negócios atual é tudo menos simples. As organizações enfrentam uma lista completa de incertezas, incluindo inflação, regulamentações em rápida mudança, incertezas geopolíticas, entre outras. Mas, apesar de todos esses fatores externos, as empresas devem reconhecer a importância do crescimento e da expansão dos lucros no mundo financeiro atual. Os líderes financeiros devem adotar uma nova abordagem para a gestão financeira que use o potencial da tecnologia de IA.
Esses líderes concordam que a IA generativa pode dar às empresas uma vantagem competitiva, de acordo com a pesquisa do IBM Institute for Business Value. Os CFOs dizem à IBM que o embedding da IA generativa em toda a empresa será “um dos principais facilitadores de vantagem competitiva nos próximos três anos.” Os assistentes virtuais para aplicações externas como um caso de uso são priorizados pelos líderes do setor financeiro devido à necessidade de transações perfeitas e soluções rápidas para os clientes onde quer que estejam.
A Asteria é uma organização que assumiu o risco ao testar assistentes virtuais e fez parceria com a IBM para fazer exatamente isso. A missão da startup de fintech sediada em Estocolmo e IBM Business Partner é capacitar pequenas e médias empresas (PMEs) com acesso a sistemas de gerenciamento de caixa e dar a elas as ferramentas para alcançar resiliência em suas operações comerciais. Ao longo de quatro semanas, a empresa e a IBM se uniram para construir e testar o novo assistente virtual: Asteria Smart Finance Advisor. O front-end do assistente é impulsionado pelo IBM watsonx Assistant, enquanto os recursos de consulta de dados são impulsionados pelo IBM Watson Discovery.
O assistente foi projetado para ficar disponível no portal bancário online 24 horas por dia, 7 dias por semana, e mostrar às PMEs uma atualização sobre a integridade financeira de seus negócios e responder a perguntas financeiras. Espera-se que o piloto se expanda e seja implementado de forma mais ampla e destina-se a ajudar as PMEs com lucratividade e estabilidade financeira a longo prazo.
À medida que entramos em um novo ano, em breve é provável que os assistentes virtuais se tornem mais intuitivos, graças ao fato de serem melhor treinados e ajustados ao longo do tempo. Aprimorando seus recursos de entender e responder a emoções humanas complexas e sinais contextuais. Conforme se integram a mais aplicações externas, esses assistentes proporcionam uma experiência coesiva e personalizada que simplifica as tarefas diárias e aumenta a produtividade.
As ameaças cibernéticas sempre foram uma preocupação para as empresas de todos os setores, mas se tornaram especialmente alarmantes devido ao aumento da IA generativa. Os avanços na tecnologia deram aos hackers mais oportunidades de usar vulnerabilidades e deram aos mal-intencionados uma plataforma para novos truques. No entanto, a solução para essas ameaças de cibersegurança causadas pela IA generativa é a IA generativa.
As ferramentas de IA generativa estão fortalecendo a defesa das empresas por meio de processos de segurança automatizados e analisando grandes quantidades de dados com uma rapidez inédita. Mas a implementação dessas ferramentas de IA será fundamental para limitar os riscos.
Um relatório de pesquisa do Institute for Business Value constatou que 47% dos executivos temem que a implementação de IA generativa em operações possa resultar em novos tipos de ataques direcionados a seus modelos de IA, dados ou serviços de IA. A maioria tem medo de que a IA generativa resulte em uma violação de segurança da sua organização nos próximos três anos.
Os líderes devem entender as vulnerabilidades de IA de sua organização e ajudar a garantir que todo o pipeline de IA esteja protegido e que seus dados sejam criptografados. A cibersegurança foi o caso de uso de IA final destacado pelos líderes como um investimento que vale a pena. Isso ocorre porque, sem medidas de segurança rigorosas, uma organização está colocando a si mesma e seus usuários em risco, independentemente do setor ou do tamanho da organização.
Um ótimo exemplo de investimento em IA em cibersegurança é a United Family Healthcare e a solução de segurança da IBM, IBM QRadar SIEM. A empresa, que opera mais de 10 hospitais em sete cidades da China e além, precisava de uma plataforma de centro de operações de segurança (SOC) para armazenar e gerenciar incidentes de segurança e gerar relatórios de não conformidade.
A implementação das soluções de segurança da IBM permitiu que os membros da equipe da UFH, com o mínimo de treinamento formal em segurança, pudessem visualizar ameaças priorizadas e se envolver em investigações de nível um delas. Além disso, a IBM ajudou a construir um sistema centralizado de gerenciamento de log para que a UFH gerenciasse a conformidade com os requisitos regulatórios locais usando recursos automatizados. A solução SOC foi implementada em menos de um mês e está em funcionamento em hospitais e clínicas da UFH por toda a China, graças à confiança mútua entre a organização e a IBM.
Os recursos de IA são uma espada de dois gumes quando se trata de cibersegurança, pois de um lado são a causa de vulnerabilidades de cibersegurança, mas de outro lado também são a solução. À medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais sofisticadas, os sistemas de IA vão se adaptando e evoluindo continuamente, proporcionando às organizações uma defesa robusta contra ataques cada vez mais complexos.
A promessa que a IA traz para as empresas é enorme, mas requer uma abordagem holística e o engajamento dos stakeholders em toda a organização. Os líderes devem considerar a vantagem competitiva que a IA pode trazer e entender. Os consultores da IBM entendem a empreitada e a imensa pressão enfrentadas pelos líderes de negócios e tecnologia atualmente. Por isso, a nova plataforma IBM Consulting Advantage é um divisor de águas para uma abordagem científica baseada em evidências para a consultoria.
Os consultores da IBM do mundo todo agora estarão equipados com assistentes de IA específicos para funções e domínios, para modernizar as abordagens de consultoria com insights mais profundos e eficiência aprimorada. O IBM Consulting Advantage pode ajudar organizações em muitos domínios diferentes, incluindo finanças e aquisição, marketing, TI, cibersegurança, transformação de dados e nuvem híbrida.
A pesquisa IBM AI in Action não só revelou o valor da IA, mas também a importância do toque humano e dos especialistas humanos que fornecem entradas cruciais e dão vida a elas. A IA tem o potencial de transformar setores. Mas sem a compreensão sutil e a experiência decisiva dos funcionários humanos, as organizações talvez nunca se tornem líderes e percam o que o cenário de IA tem a oferecer.
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.